Von Christian Laier

Waibstadt. "Ich habe mir nicht vorstellen können, dass es so schlimm wird", sagt Thomas Ehrmann. Seit über 25 Jahren betreibt er seinen "Bike Shop" in der Alten Sinsheimer Straße. Er verkauft neue Fahrräder und repariert in der angeschlossenen Werkstatt noch selbst. Mittlerweile ist die Liefersituation so schwierig geworden, dass er kaum noch neue Räder und die für die Werkstatt benötigten Ersatzteile bekommt.

"Überall fehlen Teile", blickt Ehrmann auf die in den vergangenen Monaten teilweise abgerissenen globalen Warenströme. Der erfahrene Kommunalpolitiker, der in Waibstadt Stadtrat und Mitglied der FDP ist, kennt die Hintergründe. "Es wurde wenig produziert. Dann blieb bekanntlich noch ein Schiff stecken und wurde beschlagnahmt. Auf diesem Schiff befinden sich Produkte, die der Fahrradindustrie jetzt fehlen", weiß Ehrmann. Fahrräder, die er im vergangenen Juli bestellt hatte, sind noch immer nicht da. Mittlerweile werden von den Zulieferern keine konkreten Liefertermine mehr genannt. Auch sein eigenes Fahrrad hätte im März geliefert werden sollen. Wenn er Glück hat, kommt es im August.

In dieser Woche muss der Fahrradhändler schon seine Bestellung für das kommende Jahr abgeben. Normalerweise hält er einen Grundbestand an Neu- rädern vor und bestellt dann kurzfristig besondere Größen oder Modelle nach. Nun muss er spekulieren, welche Fahrräder er im Jahr 2022 wahrscheinlich verkaufen wird und diese jetzt bestellen, damit er nächstes Jahr auch tatsächlich Fahrräder im Laden stehen hat. Sonst geht es ihm wie in diesem Jahr. "Was noch da steht, kann ich verkaufen", blickt er auf den kleinen Restbestand an vorrätigen Fahrrädern.

Zur schwierigen Liefersituation kommt der erfreuliche Fahrradboom. "Hier ist seit Wochen unheimlich viel los", berichtet Ehrmann. Das Telefon klingle praktisch durchgehend. Termine für eine Inspektion oder eine Reparatur gibt es wieder ab Mitte Juli. Ehrmann hat viele Kunden, die sich normalerweise ein Rad nach ihren Wünschen bauen lassen. Üblicherweise dauert eine solche Produktion auf Bestellung längstens acht Wochen. Aktuell ist die Wartezeit nicht absehbar. "Federgabeln, Bremsanlagen, Fahrradketten – alles kaum noch zu bekommen", sagt Ehrmann. Aktuell profitiere er noch davon, dass er im vergangenen Jahr ausreichend vorbestellt habe. Weil der Schiffsverkehr aus Asien nach Europa mittlerweile nicht mehr kalkulierbar ist, sei in der Folge fast nichts mehr lieferbar. "Bei mir ist der Anteil an Reparaturen im Vergleich zum Verkauf sehr hoch. In Kürze gehen mir die Ketten für E-Bikes aus", weiß der erfahrene Zweiradhändler. Noch funktioniere es, aber bald werde es sehr schwierig werden. Überhaupt nicht mehr zu bekommen seien Zahnkränze.

Auffällig ist auch, dass viele Neukunden anrufen und Termine vereinbaren möchten. Dies führt Ehrmann darauf zurück, dass es anderen Händlern genauso geht und deren Bestandskunden nun bei ihm ihr Glück versuchen. "Aktuell kann ich nur empfehlen, sich frühzeitig um das Rad zu kümmern und sich bei einem Werkstatttermin auf eine lange Wartezeit einzustellen." Das Jahr 2021 sei für die Fahrradbranche sehr schwierig. "Aber es wird in 2022 wahrscheinlich nicht viel besser werden", blickt er in Anbetracht der Entwicklung auf dem Teilemarkt in die Zukunft. Besonders bedrückt ihn, dass er auf individuelle Kundenwünsche aktuell nicht eingehen kann. "Die frühere Flexibilität ist komplett weg. Nur das, was noch nicht verkauft wurde, ist gerade abrufbar", bedauert Ehrmann.