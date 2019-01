Von Christian Laier

Waibstadt. Am Schicksal von Celine Dallaway, deren Leben sich vor fast genau drei Jahren mit einem schweren Unfall in Sinsheim dramatisch änderte, nehmen nach wie vor zahlreiche Menschen Anteil. Viele Leser erkundigten sich in den vergangenen Wochen nach dem Gesundheitszustand der Waibstadterin, nachdem die RNZ am 12. Dezember eine Ankündigung für ein Benefizkonzert für die inzwischen 22-Jährige veröffentlicht hatte. Oft wurde auch die Frage gestellt, wie man Celine und ihrer Familie ganz konkret helfen könnte. Auf Einladung der Familie Dallaway durfte die RNZ Celine in den vergangenen Tagen zuhause besuchen. Das Haus der Familie in Waibstadt, das in den letzten Monaten eine große Baustelle war, um ein barrierefreies Heim für die Tochter zu schaffen, ist mittlerweile wieder wohnlich geworden.

Celine kann nach langen Krankenhausaufenthalten seit rund einem Jahr wieder bei ihren Eltern leben. Gehandicapt durch die sehr schweren Verletzungen, die sie erlitt, als in der Sinsheimer Innenstadt ein Audi ihren Kleinwagen rammte, ist die junge Frau aber auf den Rollstuhl und eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung angewiesen. Eine Rückkehr in ein halbwegs normales Leben ist nicht absehbar.

Celines Mutter Heike Dallaway stellte Isabel Schröpfer-Moos (links) und Christoph Weiß von der Realschule die Umbauarbeiten im Haus vor, hier vor dem Fahrstuhl, dessen Einbau durch Spendengelder ermöglicht wurde. Foto: Christian Laier

Wenige Monate vor dem Unfall hatte Celine ihr Abitur gemacht und eine Ausbildung für Büromanagement bei der AVR in Sinsheim begonnen. In ihrer Freizeit spielte sie leidenschaftlich Saxophon und unterrichtete ehrenamtlich die Nachwuchsmusiker der SFZ BigBand.

Einige Spendenaktionen wurden nach dem Unfall ins Leben gerufen, herausragend war die Sponsorenaktion der Realschule unter dem Motto "Wir laufen für Celine" im April 2017 (die RNZ hatte berichtet). Zudem hatte der Förderverein der Realschule ein Spendenkonto angelegt, auf das auch viele Privatpersonen, Firmen und andere Einrichtungen einzahlten. Insgesamt hatten die Verbindungslehrer Isabel Schröpfer-Moos und Christoph Weiß von der Realschule der Familie den stolzen Betrag von rund 70.000 Euro zur Verfügung stellen können, darunter auch eine große Spende der AVR und ihrer Mitarbeiter und ein finanzieller Beitrag der Max-Weber-Schule Sinsheim. Ebenso hatte das Fitnessstudio VeniceBeach in Sinsheim eine Spendenaktion durchgeführt.

Darüber hinaus leisteten auch der Arbeiterverein und die katholische Frauengemeinschaft aus Waibstadt sowie der Kerweverein aus Neidenstein finanzielle Hilfe. Das Projektteam der Gartenbörse der Realschule spendete den Erlös der Gartenbörse 2017. Die Firma Nutec aus Neckarbischofsheim spendete die neue Badeinrichtung von Celines behindertengerechtem Bad.

Diese Spendengelder ermöglichten der Familie, die für die weitere Genesung von Celine möglichen Therapien, Anschaffungen und den Umbau des Wohnhauses zu erledigen. Vor kurzem wurde ein Fahrstuhl installiert. Dadurch kann Celine künftig wieder mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. In Kürze wird ein neues Auto als Spezialanfertigung beschafft.

Wer für Celine spenden möchte, kann dies auch jetzt noch tun. Das Lions-Clubhilfswerk Kraichgau hat ein Spendenkonto eingerichtet (Volksbank Kraichgau, DE45.6729.2200.0000 5894 03, Stichwort: Celine Dallaway).

Ein Benefizkonzert für Celine mit der örtlichen SFZ BigBand und musikalischen Gästen findet am Samstag, 2. Februar, 19.30 Uhr in der Waibstadter Stadthalle statt.