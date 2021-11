Von Christian Laier

Waibstadt. Schon von weitem hört man das Klackern der Hufen wenn sie unterwegs sind, und als Passant am Wegesrand fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt: Dieter und Martina Pfrommer genießen es, mit ihren Pferden Kutschfahrten durch den Kraichgau zu unternehmen und nehmen gerne auch Passagiere mit.

"Die Liebe zu den Pferden ist der Grund, warum wir das machen", erklärt Dieter Pfrommer. Zusammen mit seiner Frau Martina sitzt er gerne als Kutscher auf dem "Bock" und ermöglicht es den Passagieren in der Kutsche, auf entschleunigte Art und Weise die Landschaft zu erkunden und etwas Besonderes zu erleben. "Der Umgang mit unseren Pferden und die Ausfahrten entspannen uns", sagen die Eheleute. Der gebürtige Schwarzwälder kaufte vor rund 30 Jahren zwei Pferde, weil seine Kinder sich die Tiere wünschten. Nach und nach wurde das anfängliche Hobby zur Leidenschaft und Dieter Pfrommer betrieb im Nebenerwerb einen Hof mit 20 Pferden. Mit der Zeit stieg er auch in die Zucht ein und züchtet seitdem "Schwarzwälder Kaltblüter".

"Die Liebe hat mich vor sechs Jahren nach Waibstadt geführt", sagt der erfahrene Pferdezüchter und strahlt dabei seine Gattin Martina an. Die Ur-Waibstadterin unterstützt ihn gerne beim zeitaufwendigen Hobby in der Natur. Den Hof im Schwarzwald hat er übergeben, seine eigenen Pferde in die neue Heimat mitgebracht. Ohne dass die Pfrommers Werbung betrieben, sprach sich im Ort schnell herum, dass sie mehrere Pferde und Kutschen besitzen. Kurzerhand entschlossen sie sich, Kutschfahrten anzubieten, die man bei ihnen buchen kann.

Aktuell stehen drei Pferde im Stall am Waibstadter Ortsrand: die Schwarzwälder Zuchtstute "Lotta", die bereits den 1. Preis bei einer Fohlenschau und den 1. Platz beim Kaltblüterrennen in Iffezheim erringen konnte, ihre Tochter "Lorraine" sowie "Ignaz", ein Pferd polnischer Abstammung.

"Unsere Pferde sind alle aus eigener Zucht", erzählen die Pfrommers. Es handle sich durchgängig um reinrassige Nachzuchten von Hengsten des Landgestüts Marbach. "Die Schwarzwälder Pferde sind früher zur Waldarbeit verwendet worden. Als immer mehr Traktoren die Pferde ersetzten, waren sie vom Aussterben bedroht", weiß Dieter Pfrommer. Später seien sie mit anderen Rassen gekreuzt worden, damit sie sportlicher wurden.

Gerne nehmen die Pferdeliebhaber Passagiere in einer ihrer zweispännigen Kutschen mit. Eine Rundfahrt dauert in der Regel etwa eine Stunde, kann aber je nach den Bedürfnissen der Passagiere individuell angepasst werden. Auch die Route wird immer individuell je nach Wunsch abgesprochen. "Unsere Pferde laufen sehr gerne und freuen sich immer auf die Touren", weiß Martina Pfrommer, die immer zusammen mit ihrem Mann auf der Kutscherbank sitzt. "Die Ruhe des Kutschers ist entscheidend dafür, dass auch die Pferde ruhig sind", weiß der Inhaber eines gewerblichen Kutscher-Führerscheins. "Die Beifahrerin hilft beim Anhalten und gibt beim Abbiegen Richtungszeichen für andere Verkehrsteilnehmer", erklärt die Ehefrau ihre Rolle.

Bevor eine Rundfahrt starten kann, haben die beiden eine Stunde Arbeit. Die Pferde werden geputzt, die Kutsche gerichtet und das Geschirr angespannt. Auch wenn keine Fahrt ansteht, geht es täglich morgens und abends in den Stall, um die Pferde zu versorgen. "In Urlaub gehen wir nicht. Unsere Entspannung finden wir bei den Tieren", sagt Martina Pfrommer. Das ganze Jahr über sind die Pferde draußen auf der Weide. Die Nacht verbringen sie im Stall. Sogar das Heu, das an die Tiere verfüttert wird, wird auf gepachteten Grundstücken selbst erzeugt.

Etwa zweimal pro Woche sind sie mit einer ihrer Kutschen unterwegs. Jahreszeitbedingt im Sommer öfters und im Winter seltener. "Normalerweise sind wir mit der Kutsche am Wochenende unterwegs, weil wir unter der Woche arbeiten gehen", erklären die beiden. Im Fuhrpark-Bestand ist ein Planwagen mit zehn Plätzen, eine kleine Familienkutsche für vier Passagiere und eine "Viktoria-Hochzeitskutsche" mit zwei Plätzen. "Kindergeburtstage, Familienfahrten, Junggesellinnenabschiede, Überraschungsfahrten oder Festgesellschaften bei Familienfeiern. Von jung bis alt sind unsere Passagiere bunt gemischt", erzählt Martina Pfrommer. Wer einmal mit der Kutsche mitfahren möchte, sollte sich frühzeitig melden, damit es mit dem Wunschtermin auch sicher klappt.

Info: Wer sich für eine Kutschfahrt rund um Waibstadt interessiert, erreicht den "Kutscher" Dieter Pfrommer unter Telefon 0172 / 9813394.