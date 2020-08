Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt. Hanna Hanafi ist begeistert, als sie von dem Projekt der Waibstadter Initiative für Flüchtlinge hört. Der Verein möchte ein Kochbuch rausbringen mit Gerichten von Geflüchteten. Dabei sollen nicht nur die Migranten im Mittelpunkt stehen, die seit 2014 vor allem aus dem arabischen Raum und Ostafrika nach Waibstadt gekommen sind, sondern auch jene, die schon beinahe ihr ganzes Leben in der Stadt verbracht haben und vor vielen Jahrzehnten hier ihre neue Heimat gefunden haben.

Die Idee für das Projekt kam von Maria Daub-Verhoeven, der Vorsitzende des Vereins. Bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Adventsmarkt oder dem Maibaumfest, bei dem sich der Verein beteiligt, wäre es immer ein wenig schwierig zu planen, da man nie genau wisse, wer von den Geflüchteten zu dem Zeitpunkt gerade in Waibstadt ist. Also wollte Daub-Verhoeven etwas auf die Beine stellen, bei dem die Geflüchteten mit einbezogen werden, das aber auch unabhängig von der Teilnehmerzahl umgesetzt werden kann. "Man ist hier nicht auf eine große Manpower angewiesen", sagt Daub-Verhoeven.

Besonders wichtig ist ihr dabei, dass in dem Kochbuch auch Rezepte von denen vertreten sind, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Waibstadt geflohen sind. "Die möchten wir nicht außen vor lassen." Auf die Frage, warum es ausgerechnet ein Kochbuch werden soll, antwortet Daub-Verhoeven, dass Essen immer gut ankäme. Außerdem hat sich auch ihre Küche seit 2014, dem Jahr, als zum ersten Mal Menschen in die mittlerweile aufgelöste Gemeinschaftsunterkunft gezogen sind, verändert. Dort wäre man oft zum Essen eingeladen worden und hätte so neue Rezepte kennengelernt. Dadurch habe sie angefangen, sich mehr mit dieser Küche zu beschäftigen. Durch die Geflüchteten hat sie auch viele neue Zutaten kennengelernt, wie zum Beispiel Gewürze oder Kichererbsen, mit denen sie früher nie gekocht hat.

Als der Verein Hanna Hanafi fragte, ob sie sich an dem Kochbuch-Projekt beteiligen möchte, war sie begeistert. Die 34-Jährige kocht für ihr Leben gerne. Fotos: Anjoulih Pawelka / privat

Für Hanafi sind das alltägliche Zutaten. Gerade für Hummus, eine Art Kichererbsenpaste, werden die Hülsenfrüchte verwendet. Für das Kochbuch hat sie allerdings andere Ideen, welche Rezepte sie beisteuern möchte. Immer wieder sucht die 34-Jährige in ihrem Handy nach Bildern von Gerichten, die sie gerne kocht, und die sie geeignet für das Kochbuch hält. Es sind so viele, dass sich die Palästinenserin nicht entscheiden kann. Eher etwas Süßes oder doch ein Hauptgericht? Schlussendlich hat sie sich für "Makluba" ein palästinensisches Essen mit Huhn, Reis und Auberginen, entschieden. Die Mutter von fünf Kindern ist in ihrem Element und fängt an zu erzählen, wie das Gericht gekocht wird. Hanafi liebt es, zu kochen. Schon mit 13 oder 14 Jahren habe sie immer ihrer Großmutter beim Essen zubereiten zugeschaut und diese nach Rezepten gefragt. Die Oma hat es gerne erklärt, auch wenn Hanafis Mutter eigentlich der Meinung war, dass die kleine Hanna noch viel zu jung dafür sei. Ihr erstes selbstgekochtes Gericht war Reis, 20 Jahre später kocht Hanafi Gerichte, die teilweise bis zu drei Stunden brauchen.

Den Verein unterstützt sie schon lange. Regelmäßig hat sie für den Adventsmarkt kleine Plätzchen mit Rosenwasser gebacken, die nur so auf der Zunge zergehen. Aber auch sie hat sich von der für sie ausländischen Küche inspirieren lassen. So gibt es bei den Hanafis manchmal auch Spätzle. Die macht sie allerdings nicht selbst.

Für das Kochbuch sucht die Waibstadter Initiative für Flüchtlinge nun noch Interessierte, die gerne ihre Rezepte aus der Heimat mit Lesern teilen möchten. Das können Hauptgerichte, Gebäck, Suppen oder auch ein Kuchen sein. Wer die Speisen nicht gerne zu Papier bringt, den kann der Verein unterstützen.

Daub-Verhoeven hat den Anspruch, dass jedes der Rezepte einmal vom Verein gekocht wird, bevor es veröffentlicht wird. Für die Fotos, die zu jedem Kochbuch gehören, hat sie sich Hilfe von Christian Wieczorek geholt. Mit Essens-Fotografie kennt dieser sich aus, denn für sein eigenes Restaurant produziert er regelmäßig Bilder für die sozialen Medien. Er wird Daub-Verhoeven auch beim Anrichten unterstützen. Doch bis dahin braucht es noch ein paar mehr Rezepte.

Im nächsten Sommer, pünktlich zum Stadtfest, soll das Kochbuch dann spätestens fertig sein. Das sei ein schönes Winterprojekt, meint die Vorsitzende.

Info: Wer sich an dem Projekt beteiligen möchte und einen Fluchthintergrund hat, kann sich bei Maria Daub-Verhoeven unter Telefon 07263 / 910640 oder per E-Mail an maria.e.daub-verhoeven@t-online.de melden.