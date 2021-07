Waibstadt-Daisbach. (wig) "Am Dorfbrunnen hat jemand seine Farbpinsel ausgewaschen, das Wasser ist weiß gefärbt" – diese Meldung eines Bürgers ereilte den Ortsvorsteher am vergangenen Samstag. Und tatsächlich: Das Wasser im Brunnentrog war weiß, der Täter, der beobachtet wurde, hat darüber hinaus an einem benachbarten Bodeneinlauf Farbreste entsorgt. "Eine Riesensauerei", bemerkte eine Passantin und schüttelte ungläubig den Kopf.

Da der Überlauf des Brunnenwassers in eine Zisterne läuft und immer wieder umgepumpt wird, kam bereits weißes Wasser aus dem Auslaufrohr. Gemeindearbeiter Albert Olbert eilte herbei und stellte die Pumpe ab. Die gerufene Polizei des Reviers Sinsheim nahm die Anzeige entgegen und ermittelte den Täter. Auf den wird nicht nur ein Bußgeld, sondern auch eine saftige Rechnung zukommen. Denn das Wasser in der Zisterne muss abgepumpt und der Behälter dann aufwendig gereinigt werden.

Einen weiteren Farb-Zwischenfall hatte es wenige Tage zuvor in der Dagobertstraße gegeben. Dort wurde der Ortsvorsteher informiert, weil ein Anwohner Farbreste in den Daisbach-Graben, der hinter den Grundstücken vorbeifließt, gekippt hatte. Eine weiße Farbfahne im Wasser bewegte sich talabwärts. Die Polizei alarmiere die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Daisbach, die die erforderlichen Maßnahmen einleitete. Auch hier werden auf den Verursacher Kosten zukommen.