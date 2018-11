Waibstadt-Daisbach. (wig) Es tut sich etwas bei der Verbesserung der Mobilfunk-Infrastruktur, denn nun soll eine Funkübertragungsstelle mit Antennenmast am Rande des Sportplatzes errichtet werden. Dem entsprechenden Bauantrag wurde in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats zugestimmt.

Wie Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner erinnerte, wurden aufgrund des dauerhaft schlechten Handy-Empfangs im Dorfgebiet die Mobilfunkbetreiber im März vorigen Jahres zu einem "Runden Tisch" eingeladen. Die Deutsche Telekom hat sich daraufhin bereit erklärt, ihr Netz auszubauen. Die Bürger wurden in einer Umfrage informiert und an der Standortfindung beteiligt. Im Ergebnis begrüßte eine überwältigende Mehrheit der Bürger die Bemühungen um eine Verbesserung des Handy-Empfangs.

Bauamtsleiter Bernd Kiermeier berichtete von mehreren Ortsbegehungen, bei denen auch Alternativstandorte geprüft, jedoch für nicht geeignet befunden wurden. Nur vom Sportplatz aus könne das ganze Dorf versorgt werden. Marcus Moser hob hervor, dass der Standort am östlichen Spielfeldrand auch einen ausreichenden Abstand zur Wohnbebauung habe. Einmütig stimmte das Gremium dem Bauantrag zu.

Auch der Bauantrag zur Aufstockung und Nutzungsänderung des Gebäudes Daisbachtalstraße 25 wird sich auswirken und das Ortsbild verändern. Es handelt sich um das eingeschossige Flachdachgebäude, in dem früher die Volksbank-Filiale untergebracht war. Es wird zu Wohnzwecken umgenutzt, außerdem werden ein Vollgeschoss sowie ein ausgebautes Dachgeschoss aufgesetzt. Dieses Vorhaben passe sich gut in die Umgebungsbebauung ein, so der einhellige Tenor der Ortschaftsräte, und es werde neuer Wohnraum geschaffen. Der Käufer hatte sich auch bereit erklärt, die Fläche der Bushaltestelle der Stadt Waibstadt zu verkaufen, sodass der Bestand der Haltestelle gesichert sei, informierte der Bauamtsleiter.