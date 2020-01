Das Rathaus in Waibstadt. Foto: Weindl

Waibstadt-Daisbach. (wig) Mit der neuen Benutzungs- und Gebührenordnung für städtische Hallen befasste sich der Ortschaftsrat. "Nach Abschluss der Renovierung der Mehrzweckhalle in Daisbach entstand der Wunsch nach einem aktuellen Regelwerk", erklärte Hauptamtsleiter Marc Fischer.

Die neue Benutzungsordnung gilt für alle städtischen Hallen, also die Stadthalle und die Sporthalle Waibstadt sowie die Mehrzweckhalle Daisbach. Diskutiert wurde über die Höhe der Hallenmiete. Pro Tag soll sie von 25 Euro auf 150 Euro steigen, was Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner für zu viel hielt. Bürgermeister Joachim Locher wies jedoch darauf hin, dass mit der neuen Miete auch die Nebenkosten abgegolten seien.

Auch die Reinigungs- und Übergabemodalitäten bei Veranstaltungen wurden diskutiert. Es solle ein neuer Hallenwart eingestellt werden, der die Einhaltung diese Bestimmungen überwachen soll, sagte Fischer. Bei zweitägigen Veranstaltungen sei die doppelte Miete zu noch und für die Kleintierzüchter nicht zu tragen, meinte Zuhörer Gerald Stemper.

Für private Veranstaltungen solle die Miete das Doppelte, also 300 Euro betragen, regte das Gremium an. Renzo Ferreli schlug vor, die Jugendschutzbestimmungen in der Halle auszuhängen. Einmüntig stimmte das Gremium der neuen Benutzungs- und Gebührenordnung mit den Änderungen zu.

"Dieses Jahr wird es keinen Reisigplatz an der Waldstraße geben", gab der Ortsvorsteher bekannt, denn es sei nicht sicher, ob der Platz bis dahin geräumt sein wird. Weiter teilte er mit, dass der neue Mobilfunkmast am Rand des Sportplatzes erst ab Mai gebaut werden kann, da der Betreiber zuvor noch etliche Auflagen erfüllen müsse.