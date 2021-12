Waibstadt-Daisbach. (wig) Die Tagesordnung mit einem geplanten Grundsatzbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Areal Daisbachtalstraße 95 war wohl ausschlaggebend, dass deutlich mehr Zuhörer als üblich zur Ortschaftsratssitzung in die Mehrzweckhalle kamen. Nach dem bestehenden Bebauungsplan aus den Jahren 2004/2005 ist das Gelände am Ortsausgang in Richtung Neidenstein als Sondergebiet "Fremdenverkehr und Rehabilitation" ausgewiesen. Die geplante Errichtung eines Wellnesshotels hatte seinerzeit große Aufmerksamkeit erregt, das Projekt wurde aber nie umgesetzt.

Nun beabsichtigt die Firma Ehret und Klein aus Starnberg, hier im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Wohnbebauung mit nicht störenden Gewerbeeinheiten" zu realisieren. Den Erläuterungen zufolge ist vorgesehen, ein Wohnquartier mit circa 95 Wohneinheiten zu entwickeln, ergänzt von seniorengerechten, betreuten Wohnungen, kleineren Einzelhandelseinheiten sowie einem "Boardinghaus".

In der ersten Beratung im März 2021 standen rund 110 bis 120 Wohneinheiten in dem damals noch als "Waldquartier Daisbach" bezeichneten Gebiet zur Debatte. Die Ortschaftsräte hatten sich mehrheitlich für eine deutliche Verringerung dieser Zahl ausgesprochen, zudem sollten die Gebäude weniger als fünf Stockwerke haben. Etwa 50 Wohneinheiten könnte man sich vorstellen, hieß es.

"Heute geht es nicht um die Planung im Detail, sondern darum, der Maßnahme grundsätzlich zuzustimmen", erläuterte Hauptamtsleiter Marc Fischer die neue Vorlage. "Was mir persönlich gefällt ist, dass die denkmalwürdige alte Villa mit ihrem besonderen Baustil jetzt erhalten bleiben und saniert werden soll", sagte Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner. Die Zahl von 95 Wohneinheiten und die hohen, dicht bebauten Häuserfronten hielt er für zu massiv und nicht in die Tallandschaft passend.

Dem schloss sich Matthias Hörner an, der sich angesichts der vielen Wohnungen auf engstem Raum "geschockt" von der Planung zeigte. Bernd Schmitt dagegen befürwortete das Projekt. Mirco Büchler sprach Bedenken der Bevölkerung an, die einen "Ortsteil im Ortsteil", ja sogar ein Getto befürchten. "Ich kann mir eine abschnittsweise Entwicklung vorstellen. Falls diese positiv ausfällt, kann man sukzessive erweitern", lautete sein Vorschlag.

Albert Olbert verwies darauf, dass der Abstand von 30 Metern zum Waldgebiet nicht eingehalten werden kann. "Dieser Ausnahmetatbestand muss vom Baurechtsamt im Bebauungsplan geklärt werden", sagte Bürgermeister Joachim Locher dazu. Ausnahmen seien möglich.

Als "zu massiv und überdimensioniert" bezeichnete Christine Stemper das Projekt, während für Peter Bach große Mietwohnblocks überhaupt nicht zu Daisbach passen, ebenso nicht zur Verkehrssituation. Renzo Ferreli dagegen sah die positiven finanziellen Auswirkungen für die Stadt und möchte die Chance nicht verstreichen lassen.

In der Abstimmung schließlich fiel die Ablehnung recht deutlich aus: mit sieben Nein- und zwei Ja-Stimmen lehnten die Ortschaftsräte den Antrag ab. Der Gemeinderat berät am kommenden Dienstag um 19 Uhr in der Stadthalle Waibstadt über dieses Thema.