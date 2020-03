Von Christian Laier

Waibstadt. Darf man derzeit noch im Restaurant essen gehen? Die meisten Menschen haben diese Frage aktuell wohl mit Nein für sich beantwortet. Zumindest scheint es so, wenn man die Betreiber der Waibstadter Restaurants fragt. Fast durchgehend berichten sie vom massiven Rückgang der Besucherzahlen. Die Folge sind ausbleibende Umsätze, während die fixen Kosten wie Personalausgaben oder die Pacht für das Restaurant weiterhin anfallen. Wenn die Besucher weiterhin ausbleiben sollten, ist nicht auszuschließen, dass örtliche Restaurants während der Corona-Krise im schlimmsten Fall sogar schließen müssen.

"Alleine am Samstag wurden bei mir 30 Reservierungen storniert", berichtet Hartwig Kirsch, der Inhaber des Restaurants "Schinderhannes" in Waibstadt, über die aktuell herausfordernde Situation für die Gastronomen im Ort. Das kulinarische Angebot werde weiterhin komplett aufrechterhalten, die Gäste würden es jedoch nur sehr sparsam annehmen. Viele Gastwirte bringen für die aktuelle Situation Verständnis auf. Schließlich hat die Landesregierung aufgefordert, soziale Kontakte zu reduzieren. Bleiben die Gäste in der Gastronomie jedoch weiterhin aus, könnte es für einige Restaurants in wirtschaftlicher Hinsicht kritisch werden.

"Für uns in der Gastronomie wird es aufgrund dieser Pandemie ohne Zweifel zu massiven Umsatzeinbußen kommen. Trotz aller berechtigten Maßnahmen würden wir uns freuen, wenn Sie uns auch weiterhin und gerade jetzt die Treue halten", bittet Christian Wieczorek vom Restaurant "Luisenhöhe" seine Gäste, auch in dieser schwierigen Zeit gelegentlich essen zu gehen. Er weist darauf hin, dass hohe Hygienemaßstäbe angesetzt würden. So werde die Tischwäsche professionell außer Haus gewaschen und für jeden Gast frisch aufgezogen. Es würden zudem keine rohen Fleischwaren in den Kühlhäusern aufbewahrt, "weil alles unter Vakuum von uns vorgegart wird". Eine Hygieneschulung der Mitarbeiter sowie eine großzügige Tischanordnung mit ausreichend Abstand würden ihren Teil dazu beitragen. "Sollten Sie es bevorzugen, lieber zu Hause zu bleiben und möchten aber trotzdem genießen, haben wir uns entschlossen, eine Auswahl der Speisen nach telefonischer Vorbestellung zum Abholen und in Waibstadt auch zum Liefern anzubieten", erklärt Wieczorek.

Eine ähnliche Strategie verfolgt auch das Hotel-Restaurant "Waibstadter Hof". Nachdem in der vergangenen Woche die Restaurant-Gäste immer weniger wurden, nahm gleichzeitig die Zahl der Abholer, die ihr Essen telefonisch vorbestellen und mit nach Hause nehmen, deutlich zu. "Wir haben leider sehr viele Stornierungen von Reservierungen. Glücklicherweise bieten wir unsere Gerichte auch zum Abholen an, was zurzeit sehr viele Kunden nutzen", berichtet Inhaber Stefanos Dik. Der Gastronom verweist darauf, dass seine Mitarbeiter ebenfalls die notwendigen Hygieneschulungen absolviert hätten und die Tischwäsche extern professionell gereinigt werde. Vor der Krise habe man bereits darauf geachtet, die Lager zu füllen, damit immer ausreichend Ware verfügbar ist. Aktuell sei es unproblematisch, die bestellte Ware auch zu erhalten. "Gästen, die nicht die Möglichkeit haben, selbst abzuholen, liefern wir aktuell auch gerne, bis die Lage einigermaßen wieder in Ordnung ist", betont Dik.

Von ähnlichen Problemen berichtet auch Celine Lutz, die Wirtin des Gasthauses "Zum Adler": "Viele Vereinsversammlungen und private Feiern wurden in den letzten Tagen abgesagt", bedauert die erfahrene Gastronomin. Obwohl sie Tische und Stühle regelmäßig desinfiziere, mache sich eine gewisse Panik breit. "Ich hoffe, dass die Gäste wieder kommen werden und im Restaurant essen, um uns zu unterstützen. Wir brauchen euch", appelliert Lutz an ihre Gäste. Diese müssten die örtliche Gastronomie jetzt unterstützen, damit niemand in nächster Zeit sein Restaurant schließen muss.

Ins gleiche Horn stößt der erfahrene Gastwirt "Pino" der Pizzeria "Dolce Vita" am Marktplatz: "Ich bin seit 33 Jahren in der Gastronomie tätig. So eine Situation habe ich noch nie erlebt. Fast alle Reservierungen werden abgesagt. Sogar unsere Stammkunden kommen aktuell nicht mehr", zeichnet er ein düsteres Bild. "Wenn die Situation nicht bald besser wird, müssen wir zumachen", analysiert der Gastwirt. Mit nur einem besetzten Tisch pro Abend könne man nicht wirtschaftlich überleben, betont er. Besonders schlimm sei für ihn, dass sogar eine für den Juni gebuchte Hochzeit abgesagt wurde.

Generell betonten die befragten Waibstadter Gastwirte, dass die wirtschaftliche Lage von Tag zu Tag kritischer werde. Sollten jetzt auch noch die für die Branche wichtigen Buchungen zur Kommunion und Konfirmation wegfallen, würde sich die Lage weiter zuspitzen. Herausgestellt wird von den Gastronomen jedoch die Solidarität untereinander: "Wir haben die Auswahl unserer Gerichte für die Lieferkarte so angepasst, dass unter Betrachtung des örtlichen Angebots alle überleben können", sagte Christian Wieczorek vom Restaurant Luisenhöhe.

Bislang als einziger kulinarischer Anbieter noch nicht von der sinkenden Nachfrage betroffen ist das "Kebaphaus". "Bei uns ist alles ganz normal. Wir merken noch keinen Unterschied zu vorher", war von dort zu erfahren. Hier zeigt sich, dass die Kunden in der aktuell unsicheren Lage eher dazu tendieren, Essen nach Hause zu holen.

"Die kommenden Wochen werden für uns als Gesellschaft eine große Herausforderung, die wir alle mit Sicherheit meistern werden", blickt Christian Wieczorek zuversichtlich voraus und hofft, dass bald wieder mehr Gäste den Weg in die Waibstadter Restaurants finden werden.