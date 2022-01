Waibstadt. (jou) Bisher sind sie ohne größere Zwischenfälle durch die Corona-Pandemie gekommen, nun hat es das Johanniter-Haus doch erwischt. Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag, kurz vor 17 Uhr, mitgeteilt hat, sind in der Alten- und Pflegeeinrichtung nach aktuellem Stand der Ermittlungen 13 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Es handelt sich um acht Bewohnerinnen und Bewohner sowie fünf Mitarbeitende. "Die Fälle beziehen sich momentan auf einen Wohnbereich der Einrichtung", heißt es in der Mitteilung. Der Leiter des Johanniter-Hauses war am Spätnachmittag nicht mehr erreichbar.

Wie Bürgermeister Joachim Locher auf Nachfrage der RNZ berichtet, hatte er bereits am Freitag mit der Geschäftsführung des Heimes gesprochen. Damals waren vier Menschen infiziert. Allerdings standen noch die PCR-Tests aus. Locher wurde gesagt, dass die Infizierten nur "ganz leichte Grippesymptome" hätten, wie er berichtet. Alle Bewohner sind schon seit einiger Zeit geboostert. Daher sei die Heimleitung entspannt gewesen.

Update: Dienstag, 18. Januar 2022, 18.50 Uhr