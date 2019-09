Von Friedemann Orths

Waibstadt. Statisches Rauschen, Wortfetzen oder melodisches Piepen krächzen aus der technischen Ausrüstung, die in einem Zelt auf einem Feld bei Waibstadt aufgebaut ist. Drinnen ist es stickig, bei über 30 Grad Celsius Außentemperatur. In den Himmel recken sich Funkmasten und Antennen, überall sind Drahtseile zur Stabilisation gespannt, Kabel schlängeln sich durch das Gras. Gut 20 Amateurfunker des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC), Ortsverband Odenwald A19, haben sich hier für ihren "Field Day" verabredet. Sie sind teilweise mit einem Wohnmobil gekommen, das selbstverständlich auch mit einer Funkanlage ausgestattet ist.

Dr. Rainer Köthe aus Neckarbischofsheim, der das Treffen mitorganisiert, erklärt seine Faszination für ein besonderes Hobby: "Wenn die Sonne optimal steht, kann man sogar mit einem Stück Draht um die Welt morsen." Um auf den Amateurfrequenzen funken zu dürfen, muss eine Prüfung abgelegt werden. Amateurfunker seien meistens technisch begabt und an Physik interessiert. Gefunkt wird zumeist auf Kurzwelle, damit können die größten Distanzen überwunden werden.

Manche peilen sogar den Mond oder Nordlichter an und empfangen ihr eigenes Signal. Auch werden Wettbewerbe abgehalten, bei denen es darum geht, in einer gewissen Zeit so viele andere Funker wie möglich zu erreichen oder die am weitesten entfernten Stationen anzufunken. Heute hat Köthe schon nach Israel, Korsika, Sizilien und Japan gefunkt: Es ist ein internationales Hobby.

Carsten Fischer vor einer "Hex-Beam"-Antenne, die die Funkamateure extra für den "Field Day" errichtet hatten. Foto: Orths

Gerade spricht Carsten Fischer, der aus Gundelsheim zu dem Treffen gekommen ist, mit Sergej aus Russland. Bei einem typischen Gespräch unter Amateurfunkern werden Herkunft, Signalstärke und Rufzeichen ausgetauscht. Die meisten Funker besitzen sogenannte "SQL"-Karten, auf denen sie die Daten eintragen und an ihr "Funkgegenüber" schicken. So haben sie einen Nachweis für die gelungene Verbindung und ein kleines Andenken – sozusagen eine Visitenkarte für Funker. Sie ist mit einem schönen Bild versehen, einer der Funker hat sein Auto mit Antenne vor einem Sonnenuntergang darauf abgebildet, ein anderer eine Luftaufnahme seines Heimatortes.

"Hier treffen sich alle Nerds", sagt Fischer und lacht. Eigentlich habe jeder hier neben dem Funken noch ein anderes, spezielles Hobby. Er selbst betreibt nebenher noch "Sim-Racing", also fährt am Computer Autorennen auf möglichst realistische Weise. Mit Lenkrad, Gas-, Brems- und Kupplungspedal sowie Schalthebel.

Dann erzählt Markus Zappe, Kämmerer aus Spechbach, von seiner Teilnahme als Helfer bei der letztjährigen Team-Weltmeisterschaft, der WRTC (World Radiosport Team Championship), die in Wittenberg stattfand. Hier versuchten die Teams, möglichst schnell, weit und viele Verbindungen in die Welt aufzubauen. Das sei dann "Arbeit und Stress". Er selbst zählt sich zu den "Sammlern", versucht, alle Funkländer der Erde zu erreichen. Davon gibt es insgesamt 343, mehr als es Länder gibt.

Das liege daran, dass es "Funkländer", die auf Ländergrenzen liegen, gebe. Zappe berichtet weiter von Expeditionen, bei denen Funkamateure ihre Ausrüstung mitsamt meterlangen Antennen auf abgelegene Berge oder Riffe transportieren, um dort eine "Anfunk"-Station für ihre Kollegen zu errichten – die dann dorthin funken, um das Land "abhaken" zu können.

Er selbst war auf einer solchen Expedition auf dem Markt-Riff in der Ostsee, das funktechnisch ein eigenes Land darstelle. Warum tut man sich eine solche, oftmals schwere, Expedition an? "Man möchte möglichst vielen dieses Land schenken", erklärt er. Ihm fehlen noch 21 Länder, ganz vorne dabei ist Nordkorea: "Wenn man da funkt, wird man erschossen." Das dortige Regime lässt in seltenen Fällen mal eine Verbindung nach außen zu, das letzte Mal sei Anfang der 1990er-Jahre gewesen. Dann stehen die Funker allerdings scharenweise Schlange.

Eine reine Männerdomäne ist das Funken nicht. Beate Baumann aus Mosbach ist durch ihren Mann, Vorstand des Ortsverbands, dazu gekommen. Sie hat ihre Lizenz seit 1990 und gehört zu den "YLs", den "Young Ladies", zu Deutsch junge Damen – so werden Frauen im Funk-Jargon genannt. Männer heißen übrigens immer "Old Men" (OM), alte Männer. Sie funkt am liebsten Kurzwelle, also lange Distanzen in ferne Länder; am liebsten im Urlaub aus Australien oder Neuseeland. Frauen seien zwar in der Unterzahl, aber sie habe viele Freundschaften auf der ganzen Welt geknüpft. Wöchentlich nimmt sie an einem "YL"-Treffen über Funk teil – quasi ein Stammtisch über Funk.

Schlechte Erfahrungen über den Äther hat sie als Frau keine gemacht. Es werde immer gerne Kontakt aufgenommen und Frauen würden gut behandelt. "Es geht immer gesittet zu", sagt Baumann, da jeder Amateurfunker ja eine Prüfung gemacht habe und somit wisse, wie man sich auf Band verhält. Lediglich die Abkürzung "88" bekomme man als Frau häufiger als sonst zu hören: Das bedeutet "viele Küsse".

Wie fast alle Vereine haben auch die Amateurfunker Nachwuchssorgen. Jeder Jugendliche hat ein Handy – einfach mal nach Japan funken kann man damit allerdings nicht. Köthe glaubt zudem, dass das Wissen, das man sich dabei aneigne, auch später im Beruf nützlich sein kann. Was alle auf dem Treffen sagen: Das Hobby sei unglaublich vielfältig. Ob UKW, Kurzwelle, Morsen oder Digitalfunk, ob die Teilnahme an Wettbewerben, Funkexpeditionen, nette Gespräche mit Menschen aus aller Welt oder das "Sammeln" möglichst vieler Länder oder QSL-Karten – es gebe kaum Grenzen. Eben so, wie auch das Funken Grenzen überwindet.