Ständiges Blühen und ein Mix aus vielen mehrjährigen und einzelnen einjährigen Gewächsen: So sieht es das Konzept für die städtischen Grünflächen vor. In diesen Tagen wird besonders viel Veränderung sichtbar. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. "Was habt Ihr da gepflanzt – Unkraut?" Solche Anfragen, sagt Bernd Kippenhan, die gibt es in seinem Amt für Infrastruktur. Leute, die beispielsweise von der Arbeit heimfahren, ein Auge auf städtische Pflanzbeete werfen, sich ans Telefon setzen und sich die Zeit für eine Beschwerde nehmen. Wegen "Unkraut", das keines ist.

Früher hieß es, egal aus welcher Richtung man nach Sinsheim komme, sehe man Autohäuser, Einkaufsmärkte, Tankstellen. Versiegeltes Land, viele Grautöne und Schilder. Und vielleicht ein paar Stiefmütterchen, Geranien und Usambaraveilchen. Das Landstädtchen mag goethianisch heiter geblieben sein. 250 Jahre nach dem Besuch des Dichterfürsten regierte für lange Zeit optische Tristesse an den Stadttoren. Jetzt grüßen Florentinische Iris und Königskerzen aus den Rabatten am Kreisverkehr vor dem Hornbach-Markt in der Dührener Straße.

Und am Festplatz umrahmt mediterranes Flair diverser Stauden die 10.000 Quadratmeter Asphalt, Blühendes trifft auf Blech. Infrastrukturamtsleiter Kippenhan wirkt zufrieden: Länger musste er sich anhören, dass der Platz nach dessen teurer und langwieriger Sanierung noch karger aussehen würde als bislang. Es fehle eindeutig an pflanzlichem Grün. "Gemach, gemach", hat er sich öfter gedacht, "das wird schon; gebt dem mal ein, zwei Jahre."

Foto: Tim Kegel

Viele Gedanken steckten Kippenhans Leute in die öffentlichen Grünflächen, auf denen in den vergangenen Jahren ein Wandel Einzug hält: was den Mix betrifft, aber auch planerischer und monetärer Natur: Zwischen den Stauden und Doldenblütlern am Parkhaus an der Dr.-Sieber-Halle erfreut zurzeit Akelei den aufmerksamen Flaneur, weiter hinten, beim Freibad, trifft die Vergänglichkeit roten Klatschmohns aufs Kornblumenblau der – richtig – Kornblumen. "Manches hat auch der Zweckverband" gepflanzt, weiß Kippenhan – man will sich schließlich nicht mit fremden Federn schmücken – etwa dem Bewuchs am inzwischen wieder deutlich wilder als früher wirkenden Elsenzufer.

"Sinsheim hübsch machen", für die Einwohner, die Gäste, sei der Ansatz gewesen, gleichzeitig aber auch den vertretbaren Arbeitsaufwand und die Insekten im Auge zu behalten. So sei man zunächst – das Problem ist erkannt – an den wenig einladenden Ortseingängen aktiv geworden, wo’s stellenweise mit Tausenden Krokussen anfängt und über Tulpen, Narzissen, den Lilien an der Landesstraße 550 und anderen weitergeht bis ans Ende der Blütezeit im Herbst.

Hierbei hält man es für wichtig, "dass es einen Aha-Effekt gibt", einen "Blickfang", indem vom Frühjahr bis in den Spätherbst irgend etwas blüht oder auffällig grünt. Hiermit könne man Einfluss auf ein positives Erleben einer Stadt nehmen. Man kombiniere außerdem, wie Kippenhan schildert, mehr denn je "den extensiven und den intensiven Ansatz" – soll heißen: Mehr mehrjährige Pflanzen, Einjährige dort, wo’s besser passt oder als Ergänzung, "und insgesamt probieren wir auch viel mehr aus", schildert der Amtsleiter. Wo dies funktioniere, stelle man "auf mehrjährige Gewächse" um: Zypressen, Salbei, Thymian und Ginster, Schafgarben und diverse Nesseln bringen so ein Stück Wildheit zurück, auch in mondäne Stadtquartiere wie am Elsenzbogen. Doch sei man im gesamten Stadtgebiet auf gleiche Weise aktiv, und zwar vom Kreisverkehr in Waldangelloch über die Rabatten am Hoffenheimer Rindweg bis hin zum Umfeld des Rathauses und des Bildungsamts und zur Carl-Orff-Schule.

Foto: Tim Kegel

Die Fragen nach dem "Unkraut" seien inzwischen selten geworden. Beim Umdenkprozess musste man sich, schildert Kippenhan und schmunzelt, mit Schildern helfen, auf denen geschrieben stand: "Das ist eine Blühwiese". Rund 35 solcher Schilder wurden gesetzt, auf denen Betrachter Wissens-Happen über Pflanzen und Insekten gereicht bekommen. Nicht ganz losgeworden sei man die alten Probleme mit Müll – oder Hundehaufen – in den Beeten; nach wie vor würden Pflanzen gestohlen. Und es gebe "Menschen jeglicher Klientel und jeden Alters und Geschlechts", die "längs und quer durch die Beete spazieren oder mit dem Fahrrad durchfahren". Wenn man nun auch nicht mehr massenhaft Stiefmütterchen wegschmeißen müsse.

In Naturschutz-Kreisen freut man sich über den Ansatz, den Kippenhan auch seinen Kollegen Manuel Arndt und Sarah Buchholz vom Grünflächenamt und deren Gärtnern zuschreibt: "Solche Beete sind super-gut", heißt es beim Naturschutzbund Sinsheim, "es blüht permanent was." Das "ewige rein, raus, wegschmeißen" sei noch nie zeitgemäß gewesen, sagt Anja Hoffmann aus dem Vorstand. Wer sich mit dem Mehr an Wildwuchs nicht anfreunden kann, dem empfiehlt sie, Landschaften "mit den Augen der Insekten anzuschauen – sofort wird es schön".