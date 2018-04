Lichterloh schlagen die Flammen aus dem Lastwagen, der auf Autobahn A6 in Fahrrichtung Heilbronn in Flammen aufging. Foto: PR Video

A6 bei Heilbronn-Kirchhausen. (pol/rl) Aufgrund eines brennenden Sattelzugs kam es am Montag zu einer Vollsperrung der Autobahn A6 zwischen Bad Rappenau und Untereisesheim.

Gegen 13 Uhr hatte ein Reifen des Lastwagens plötzlich angefangen zu qualmen, woraufhin der Fahrer den Sattelzug in einer Nothaltebucht in Fahrtrichtung Nürnberg zum Stehen brachte und ausstieg. Kurz darauf brannte der Reifen und das Feuer griff auf das Fahrzeug über, wodurch der ganze Sattelzug in Flammen stand.

Während der Löscharbeiten der Feuerwehr mussten die Einsatzkräfte die A6 in beiden Fahrtrichtungen sperren. Dadurch kam es zu kilometerlangen Staus.

Der Sattelzug brannte komplett aus. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Derzeit (Stand: 17.15 Uhr) ist die Bergung noch in Gang, dadurch ist die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg weiterhin gesperrt.

Die Sperrung für die Fahrtrichtung Mannheim ist zwar aufgehoben, allerdings stauen sich die Fahrzeuge in dieser Richtung momentan über eine Länge von mindestens 18 Kilometern.