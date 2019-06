Gestern Vormittag wurde die Baustelle in der Hauptstraße eingerichtet: Die Durchfahrtverbotsschilder standen bereits, doch einige Bauarbeiter drückten ein Auge zu und winkten die Autos durch. Das ist heute nicht mehr möglich. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Schulterzucken, fragende Gesichter: Wer am Montag in der Hauptstraße beispielsweise an der Einmündung Freitagsgasse vor dem Durchfahrtverbotsschild stand, dem war die Überraschung und Ratlosigkeit anzusehen. Zum Beginn der dreieinhalbmonatigen Baustelle unter Vollsperrung einzelner Abschnitte schaute sich die RNZ um und sprach mit Betroffenen.

"Wo muss ich jetzt lang?", fragt eine Autofahrerin mit heruntergelassener Scheibe. Ein Bauarbeiter winkt lässig mit der Hand. "Heute sind wir noch nicht so streng und lassen die Leute durch", sagt Baggerfahrer Martin Sberge. "Aber am Dienstag wird der Asphalt abgefräst, da geht nichts mehr", fügt er hinzu. Dann wird im ersten Abschnitt gebaut: von der Einmündung Klostergasse bis zur Freitagsgasse.

Wenige Meter weiter finden sich ebenfalls verwirrte Gesichter: Mehrere Personen sitzen an den Bushaltestellen vor der Sparkasse und auf der anderen Seite, vor der Pizzeria. Die Haltestellen werden erst in den Sommerferien saniert, bis dahin werden sie noch bedient.

Auf der Umleitungsstrecke, hier in der Mozartstraße, herrschte am Montag reger Verkehr. Foto: Beck

Doch die Busse fahren teilweise auch über die Umleitungsstrecke: Von Sinsheim in Richtung Rohrbach geht es über Wilhelm-, Stift-, Mozart- und Alte Waibstadter Straße. Das betrifft unter anderem die Linie 767. Eine Frau mit einem Jungen an der Hand steht um kurz vor 9 Uhr auf Seite der Sparkasse, doch der Busfahrer winkt sie rüber und erklärt ihr, wo sie lang muss. "Ich war auch überrascht", räumt Heike Falkner ein.

Mit dem Bus ist sie am Morgen von Daisbach nach Sinsheim gefahren, dort will sie weiter zum Krankenhaus. Doch nachdem sie die Aushänge an der Bushaltestelle studiert hat, packt sie lieber ihre Wanderstöcke aus und geht zu Fuß. "Ich hab’ doch Zeit", sagt sie lächelnd.

Die Bauarbeiter haben davon eher weniger: Der Bauzeitenplan mit den fünf Abschnitten ist streng durchgetaktet, eine Woche muss aufgrund des verzögerten Baubeginns bereits aufgeholt werden. Zudem werden die Arbeiten wohl recht kniffelig, vermutet Polier Mike Volkert. "Es liegen viele Leitungen im Boden. Wir müssen vorsichtig sein, das gibt viel Handarbeit", erklärt er.

Zudem müssten er und seine Kollegen sich wohl in vielen Fällen auf die Suche begeben: Es geht um Hausanschlüsse, einige sollen von einem alten an einen neueren Kanal angeschlossen werden.

Wenig begeistert von den Bauarbeiten ist Hans-Jürgen Barther. Er wohnt in der Mozartstraße, seit Montag führt die Umleitungsstrecke an seinem Haus vorbei. "Ich bin doch überrascht, dass so viel Verkehr hier durchfließt", bemerkt er. Viele Halteverbotsschilder zieren die Bürgersteige, nicht jeder Autofahrer hatte sie beachtet, dort kam es zu Rückstaus. Laut Ralf Mörch, bei der Stadtverwaltung für die Umleitungsstrecke zuständig, war der Gemeindevollzugsdienst gestern im Einsatz: Falschparker erhielten Verwarnungen. Die ersten Tage gebe es meist ein wenig Chaos, weiß Mörch aus Erfahrung. "Aber dann läuft’s meist." Vor diesem Hintergrund zeigte er sich gestern zufrieden.

Barther empfindet den Zustand als Zumutung für ein reines Wohngebiet. Er vermutet, dass das Verkehrsaufkommen nächste Woche nach Ende der Ferien noch einmal deutlich ansteigen wird. Was die Umleitung anbelangt, hätte er sich von der Stadtverwaltung mehr Kreativität gewünscht. Er hofft, dass man dort einen Plan B in der Schublade hat, wenn vor seiner Haustür das Chaos ausbricht.

Einem ersten Test wurde die weiträumige Umfahrung gestern unterzogen: Auf Höhe des Edeka-Marktes in Steinsfurt weisen Schilder auf die Sperrung hin. Für Lkw ist die Umleitung gesperrt, sie fahren über die Neulandstraße. Dort kam es nach dem Lkw-Unfall bei Rauenberg zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen.