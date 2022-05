Eine Blechlawine wälzte sich am Samstag durch Dühren. Mancher Verkehrsteilnehmer benötigte zwei Stunden, um in die Kernstadt zu kommen – aggressive Stimmung bei den Autofahrern und Anwohnern war die Folge. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Es war eine Zumutung für die Anwohner der Ortsdurchfahrten und für Verkehrsteilnehmer, die am Wochenende regelrecht über Sinsheim hereingebrochen ist: Die Vollsperrung der Autobahn A6 zwischen Sinsheim-Süd und Steinsfurt hat für verstopfte Straßen und massive Beschwerden gesorgt.

"20 Anrufe und Nachrichten" verärgerter Bürger haben Dührens Ortsvorsteher Alexander Speer allein bis Samstagvormittag erreicht. Seinen Kollegen in den betroffenen Ortschaften ging es ähnlich. "Viel zu kurzfristig" und deutlich zu wenig eindringlich habe der private Autobahnbetreiber "Via6west" die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Süd angekündigt und die Ankündigung auch viel zu wenig weit gestreut, hieß es unter anderem in den Beschwerden. Nach Angaben des Unternehmens waren "Sanierungsarbeiten am offenporigen Asphalt im Rahmen des A6-Erhaltungsprogramms" Ursache für die Sperrung.

Folgen waren lange Staus in der Hitze bis in den Nachmittag, Verkehr, der sich auf der Suche nach Schleichwegen über Nebenstraßen und Feldwege schob sowie eine aggressive Grundstimmung unter vielen Verkehrsteilnehmenden, aber auch bei Anwohnern der Umleitung. Zu Stoßzeiten dauerte die Fahrt von Dühren nach Sinsheim bis zu zwei Stunden; Rückstaus zogen sich vom Sinsheimer Stadteingang bis weit auf die Bundesstraße B292 nach Eschelbach. Ein ähnliches Bild bot sich auch in Hoffenheim, wo es sich ab der Ortseinfahrt von Eschelbach kommend über den Bahnübergang und die B45 bis zum Sinsheimer Westen staute. Es gab Autofahrer, die den Weg nach Sinsheim über Hoffenheim und Daisbach nahmen, um voranzukommen. Sieben Kilometer lang war der Rückstau laut Radioberichten zwischen Sinsheim und dem Kreuz Walldorf, als am Samstagvormittag auch noch ein Unfall auf der Mittelspur passierte.

Die bisweilen chaotischen Szenen auf den Stadtzufahrten standen im Widerspruch zur Situation in der Innenstadt von Sinsheim: Deutlich weniger Zulauf war auf dem Wochenmarkt zu spüren, Händler sprachen von einem Umsatzrückgang "um die Hälfte" gegenüber normalen Samstagen. Im Rewe-Lutz in der Muthstraße war der Zuruf "Wie bist du hier, mit dem Hubschrauber?" zu hören. Und immer wieder kam die Frage auf, ob eine Vollsperrung wirklich nötig war.

War sie nicht, zumindest nicht unbedingt, ist Ortsvorsteher Speer überzeugt. Anders als bei den Brückenabrissen der jüngeren Vergangenheit, könnte – und müsste – man seiner Ansicht nach eine verträglichere Lösung suchen. Selbst früher einmal in der Straßenverkehrsplanung tätig, ist Speer überzeugt, dass die Baustelle mithilfe einer "4 + 0-Verkehrsführung" auf der Autobahn selbst hätte umfahren werden können. Die Vorgehensweise sorgt dafür, dass eine Richtungsfahrbahn verkehrsfrei bleibt, auf der dann ungestört gearbeitet werden kann, während die Fahrzeuge über die entsprechend markierte und abgegrenzte Gegenfahrbahn geleitet werden. Anstelle der Vollsperrung hätte diese Lösung nur eine Verringerung der Fahrbahnbreite, eine Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit und ein Überholverbot für Lkw als Folgen gehabt. "Allerdings", räumt Speer ein, sei dies "wesentlich aufwendiger", dauere in der Vorbereitung länger und koste deshalb "erheblich mehr Geld".

"Via6west"-Sprecherin Martina Berlenz war am Sonntag zwar erreichbar, konnte auf die Frage kurzfristig jedoch keine Antwort geben. Warum man sich gegen die Fahrbahnverschwenkung entschieden hat, könnten nur die für die Planung der Baustelle zuständigen Mitarbeiter beantworten. Diese seien erst am Montag wieder erreichbar. Dann soll auch beantwortet werden, warum die Sperrung so kurzfristig bekannt gegeben wurde.

Für zusätzliche Irritationen bei einigen Verkehrsteilnehmern sorgte auch, dass die Autobahnauffahrt bei Dühren in Richtung Heilbronn nach Bauarbeiten und längerer Sperrung erst kurz vor den Arbeiten wieder freigegeben worden war. Am Sonntagvormittag kam es dann erneut zu Staus am Stadteingang mit Verzögerungen von 30 Minuten und mehr.

Info: Am kommenden Wochenende, also von Freitag 20. Mai, 22 Uhr, bis Montag, 23. Mai, 3 Uhr, wird die A6 dann in der Gegenrichtung ebenfalls voll gesperrt.