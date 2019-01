Von Tim Kegel

Sinsheim. "Verkehr in Sinsheim - Wege aus dem Stau": Zu diesem Thema diskutierten Experten und Bürger am Montag beim RNZ-Forum im Martin-Luther-Haus. Im Gespräch mit Christian Beck, Leiter der RNZ-Lokalredaktion Sinsheim, waren Anja Fürstenberger, ÖPNV-Nutzerin seit über 20 Jahren und Anhängerin der E-Mobilität. Sie sagt: "Man braucht in Sinsheim kein Auto." Talk-Gast Oberbürgermeister Jörg Albrecht ist Anhänger des Individualverkehrs, aber auch leidenschaftlicher Mountainbiker. "Man muss Einbußen in Kauf nehmen, wenn sich eine Situation dadurch verbessert", glaubt der Sinsheimer Stadtchef. Ulrich Neuberger, Dritter im Bunde, ist Berufspendler mit einem älteren Diesel-Pkw. Neuberger bescheinigt Sinsheim "ein Linksabbieger-Problem". Jens-Jochen Roth ist in der Verkehrsforschung tätig, Vorsitzender im Arbeitskreis Nahverkehr und hat sich als ÖPNV-Lobbyist einen kritischen Blick auf denselben bewahrt. Trotzdem wüssten die Menschen "zu wenig über dessen Angebote bescheid", findet er.

> Die Themen: Es ging um kurzfristige Lösungen, Zukunftsprojekte und neue Ideen. Sämtliche Verkehrsarten und -wege wurden besprochen: Vom fehlenden Rechtsabbieger-Hinweis an der Kreuzung Muth-/Friedrichstraße und dem "Sparkassen-Kreisel" über Abgasmessungen, Nordanbindung und Osttangente bis hin zum Einsatz zweistöckiger Züge auf der Elsenztal-Strecke, den Mitnahmemöglichkeiten für Fahrräder in der S-Bahn bis zur besseren Taktung. Die Autobahn A 6 und deren Ausweich- und Lkw-Verkehr betreffend, wurden Beschränkungen und Verbote angeregt. Thema war auch eine Umwidmung der B 39/Hauptstraße in Richtung Stadtrand auf die Neulandstraße.

Die Autobahn A 6

> Staus und Unfälle auf der A 6 mit bis zu 125.000 Fahrzeugen am Tag sind nach Jörg Albrechts Ansicht "eine Sache der Verengung" von drei auf zwei Fahrstreifen, die mit dem Ausbau im Jahr 2022 wegfällt. Anja Fürstenberger fordert Tempobegrenzungen, Radarkontrollen der Fahrzeugabstände für die Zeit des Ausbaus. "Nicht ganz einfach", sagt Albrecht - auch "wegen der Zuständigkeit des Stuttgarter Regierungspräsidiums"; dort sei "das Interesse an unserer Region von eher zurückhaltender Natur". Mit Blick auf jüngste Alkohol- und Lenkzeitkontrollen unter Lkw-Fahrern deutete Albrecht an, dass es sich bei Unfällen "nicht nur um ein Geschwindigkeitsproblem" handele.

> Stickstoffdioxidmessungen in Sinsheim beunruhigen Dieselfahrer, oft Berufspendler und Familien. Der Ausweichverkehr bei Stau auf der A 6 beeinflusse die Ergebnisse, fürchtet Ulrich Neuberger. Jörg Albrecht will "Ergebnisse abwarten, um eine Diskussionsgrundlage zu erhalten". Drei Monate würde das Verfahren noch dauern. Albrecht sieht "zunächst keinen Grund zur Vermutung, dass wir Werte wie in einer Großstadt erhalten". Im Publikum wurden erhebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Messungen laut: "Man erhält die Daten, die man erhalten will", lautete ein Zwischenruf.

Die Innenstadt

> Der Knoten Muth-/Friedrichstraße braucht nach Ansicht vieler eine Lösung. Hier staut es sich stadteinwärts, oft bis auf Höhe der Bahnunterführung; Linksabbieger von der Muth- in die Friedrichstraße müssen lange warten, erzeugen ihrerseits Stau. Ulrich Neubergers Vorschlag: Eine Rechtsabbieger-Lösung in Richtung des Kreisverkehrs Strombergstraße/"Großer Rewe" und von dort zurück in die Innenstadt. Ähnliches wolle man schließlich auch "im Zuge des Sparkassen-Kreisels in der Freitagsgasse fertigbringen".

> Linksabbieger bei der Sparkasse stünden oft trotz Grünphase im Gegenverkehr. Mehrere Diskussionsteilnehmer befürworteten deshalb eine separate Grünphase für Linksabbieger. Diese würde, vermutet Jörg Albrecht, "noch mehr Rückstau produzieren". Albrecht könne einer Umfahrung der Sparkasse nach einer Kreisverkehrs-Regelung "einiges abgewinnen". Ein Planungsbüro arbeite momentan an einer Verkehrssimulation.

> Verlegte B 39 und Fußgängerzone: Christian Beck fragte nach Chancen, Risiken und Zeiträumen einer solchen Planung, die einige Stadträte seit Jahren fordern. Ob sie Sinn ergibt, werde zur Zeit vom Büro "Modus Consult" im Rahmen eines Gesamt-Verkehrskonzepts geprüft. Vorher, sagte Jörg Albrecht mehrfach, bewege man sich im Bereich der Spekulation. Die Fußgängerzone nennt Albrecht "abenteuerlich". Grundvoraussetzung hierfür sei eine Nordanbindung der Innenstadt.

> Nordanbindung, Osttangente, Unterführung Schwimmbadweg: Auf erstere wartet Ulrich Neuberger "seit den 90er-Jahren", auch die Umwidmung der B 39 sei "schon früher geplant" gewesen. Die Nordanbindung soll die Innenstadt mit der B 292 zwischen Sinsheim und Waibstadt verbinden; die Osttangente führt von der B 39 zwischen Sinsheim und Rohrbach übers Freibadviertel zur Neulandstraße und soll diese mittels Kreisverkehr über die Gutenberg- und Schwarzwaldstraße an die Landesstraße L 550 Richtung Weiler anbinden. Der dazwischen liegende Eisenbahntunnel am Kopf des Schwimmbadwegs soll als vollwertige Unterführung ausgebaut und über eine Stichstraße ins Neuland führen. Jörg Albrecht verwies wiederholt darauf, die Untersuchung von "Modus Consult" abzuwarten. Der Ausbau der Unterführung könne im Lauf der kommenden Jahre Realität werden; die anderen beiden Projekte, glaubt Albrecht, "werde ich im Amt eher nicht erleben". Das Rathaus wolle aber "großräumig denken und planen".

> Viel Suchverkehr, glaubten Gäste und Anja Fürstenberger, erzeuge die städtische Verkehrspolitik selbst: Ursache seien zahlreiche Parkhäuser und kleine, innenstadtnahe Parkplätze. Jörg Albrecht sagt, dass diese Einrichtungen zu den Wünschen und Erwartungen einer Mehrheit der Bevölkerung zählten.

> Autos raus aus Sinsheim: "Man hört nur Straße", zeigte Anja Fürstenberger erneut Kante: "Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten", ist sie überzeugt. Die aktuellen Planungen seien keine Garantie, dass die Zahl der Fahrzeuge im Innenstadtgebiet abnehme.

Personennahverkehr

> Mehr Werbung für den Stadtbus: Der Stadtbus, seit rund 20 Jahren im Einsatz, koste über eine Million Euro Zuschuss, schilderte Albrecht. Oft höre er von Bürgern Sätze wie: "Wenn man den Fahrer rausnimmt, sitzt keiner mehr drin." Anja Fürstenberger moniert schlechte Verbindungen von Dorf zu Dorf: "Will ich von Weiler nach Reihen, muss ich in Sinsheim umsteigen." Dies dauere anderthalb Stunden. Sie plädiert für eine bessere Vertaktung "und eine Werbekampagne für den Bus". Das Kostenargument will sie nicht gelten lassen: "Wenn man die Osttangente bleiben lässt, sind ein paar Jahre Stadtbus finanziert."

> Bus und Bahn auf gutem Weg sah Jens-Jochen Roth: "Die Mobilitätszentrale am Bahnhof" bündle Informationen zu allen Nahverkehrsmitteln, nicht nur zur Bahn. Ihr Erhalt sei notwendig. Vielen sei die neue Regiobuslinie Sinsheim-Neckarelz noch nicht bekannt, die zu den Hauptverkehrszeiten im Stundentakt und bis Mitternacht verkehre. Die S-Bahnen würden zur Spitzenzeit von 206 auf 412 Plätze verdoppelt; Fahrrad-Mitnahme koste Plätze, sei aber abseits der Stoßzeiten kostenlos möglich. Eine Chance, dass doppelstöckige Bahnen in Sinsheim Halt machen, sieht er im Moment nicht. Er plädiert für "ein zweites Gleis im Elsenztal", dessen Finanzierung aber schwierig sei. Beim Thema Stadtbus regte Roth "eine Ausweitung des Halbstundentakts in die Teilorte" an. Roth sieht "die Verspätungsproblematik, da der Stadtbus im Verkehr mitschwimmt". Generell, sagt Roth, müsse "mehr Lust auf den ÖPNV" erzeugt werden.