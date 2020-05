Von Christiane Barth

Sinsheim. Was haben ein Frühlingsgedicht von Heinrich Heine, ein Loriot-Sketch, Comedy aus Sinsheim und die vier Temperamente mit der Corona-Pandemie zu tun? Die Sinsheimer Theaterkiste hat sich in der Zeit der Veranstaltungs-Beschränkungen etwas ausgedacht, um die spielfreie Zeit zu überbrücken. Schauspielkunst nicht auf der Bühne, sondern über PC, Tablet oder Smartphone. Dass die 30 Darsteller, die in ihrer Freizeit meistens ständig mit den Proben an irgendeinem Stück beschäftigt sind, sich von einem Virus nicht am Spielen hindern lassen, hierfür sind die Videos, die jetzt auf der Internetseite der Sinsheimer Theaterkiste sowie auf Facebook abrufbar sind, ein toller Beweis. "Wir dürfen nicht proben und nicht zusammenkommen, also habe ich mir diese Möglichkeit ausgedacht", sagt Uschi Barth, die Vorsitzende der Theaterkiste. Gedichte, Dramen oder ein ganzes Theaterstück: Die Mitglieder sind kreativ und posieren nun vor der Handykamera. Barth, nicht nur mit den Dialogen von Heine und Hölderlin, sondern auch mit der Computersprache bestens vertraut, pflegt die Videosequenzen auf der Internetseite ein.

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Die Akteure machen nicht nur auf den Brettern, die bekanntlich die Welt bedeuten, eine gute Figur. Eine Feierabendszene von Loriot, umgesetzt von Brigitte und Horst Huth, Heines Frühlingsgedicht, gelesen von Andreas Herrtwich, der "Isolationsschwachsinn" von Michael Huber, oder die Frage, wie sich Covid-19 in vier unterschiedlichen Temperamenten widerspiegelt: Abgeguckt vom anderen ist da nichts, jedes Video ist originell. "Ich habe mich über Corona ausgelassen", erklärt Uschi Barth, deren Video seit Samstag online ist. Vielfältigkeit in der künstlerischen Ausrichtung, Mannigfaltigkeit in der Umsetzung. "So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich dürfen auch die Macharten sein", beschreibt die Vereinsvorsitzende das Projekt.

Vier Videos wurden bislang auf der Internetseite eingepflegt, jeden Mittwoch und jeden Samstag kommt ein weiteres dazu. Das Internet als virtueller Theatersaal ist bislang ein probater Ersatz für die Bühne in der Carl-Orff-Schule, auf der die Theaterkiste für gewöhnlich probt und spielt. Doch wie lange müssen die Hobby-Schauspieler wohl darauf verzichten, vor Publikum in andere Rollen zu schlüpfen – ohne die sichere Hintertür eines Touchscreens, wo jederzeit die Stopptaste aktivierbar ist? "Wenn wir jetzt nicht proben können, haben wir ja im Herbst auch kein neues Stück, das wir spielen können", gibt Barth zu bedenken.

Wie lange die Reihe der Sketche, Videos und Rezitationen auf der Internet- sowie auf der Facebook-Seite des Vereins fortgesetzt werden, sei auch ein wenig abhängig von den Reaktionen des Publikums, das hier seinen Applaus per Likes, Klicks, der Funktion zum Teilen oder Weiterleiten oder über Kommentare zum Ausdruck bringt.

Auch Rückmeldungen, die eine Stufe persönlicher sind, erreichen Barth täglich: "WhatsApp"-Nachrichten, E-Mails oder Anrufe. Doch wann wieder richtiger Applaus los brandet, wann wieder die Weingläser im Theatersaal klirren und wann wieder die knisternde Spannung einer Premiere förmlich greifbar ist, all dies bleibt abzuwarten. Eine Frage übrigens, die mit Uschi Barths köstlicher Melancholiker-Sanguiniker-Phlegmatiker-Choleriker-Umsetzung zwar nicht beantwortet, aber herrlich betont wird.