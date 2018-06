​So schlimm wie in der Nacht zum 1. Juni war es in Sinsheim-Dühren zum Glück nicht. Doch erneut brachte der Erlenbach reichlich Schlamm ins Dorf. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. Braune Lehmspuren zogen sich durch den Ort, herangespültes Schilf, Getreide, Äste an den Wegen: Im Sinsheimer Ortsteil Dühren schien sich mit dem jüngsten Unwetter das Ereignis vom 1. Juni zu wiederholen, als ein Starkregen Schlammmassen von den Feldern im Norden der Gemarkung in den Ort spülte.

Bewohner der sensiblen Bereiche rund um die Dorfmitte blickten schon am Sonntagabend bang auf die sich türmenden Wolken. Kurz vor 23 Uhr rückte die Feuerwehr aus.

Wieder trat der kleine Erlenbach über das Ufer, der von Norden kommend in südlicher Richtung durch Dühren fließt. Wieder hatten sich dessen Wehre und Rechen zuvor mit Laub und Ästen zugesetzt. Wieder wurde Ackerboden abgespült, breitete sich als eine braune, rund fünf Zentimeter dicke Schicht entlang der Ortsdurchfahrt und in den Höfen aus.

Die Verwüstungen der Nacht zum 1. Juni waren gerade erst beseitigt. Damals waren Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Helfer aus der örtlichen Landwirtschaft, städtischer Bauhof und Anwohner mehrere Tage lang mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Rufe wurden laut, die Situation am Erlenbach zu überdenken.

"Zum Glück war’s nicht ganz so schlimm", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Montagvormittag im Gespräch mit der RNZ. Beim ersten Einsatz verschaffte sich Albrecht an Ort und Stelle ein Lagebild; er habe am Sonntagabend in Telefonkontakt mit Dührens Ortsvorsteher Alexander Speer gestanden, der bei dem Einsatz dabei war.

Erstmals in ähnlicher Weise über das Ufer getreten war der Erlenbach nach flutartigen Regenfällen im Jahr 2009. Damals wurden große Mengen frisch gesteckter Kartoffeln von den Feldern in den Ort gespült, der Ortsmittelpunkt stand unter Wasser, immense Massen von Lehm klebten auf den Straßen. Nach Jahren der Ruhe folgten nun gleich zwei schwere Überflutungen dicht aufeinander. "

Es wird immer heftiger", zeigte sich OB Albrecht gestern besorgt und auch ratlos. Er sprach bei den jüngsten Wetterereignissen im Kraichgau von "urbanen Sturzfluten" nach Unwettern, die "regional extrem begrenzt und kleinräumig" auftreten würden.

Maßnahmen am Erlenbach, etwa eine Aufweitung oder Überlaufflächen, verfehlten da womöglich ihr Ziel, glaubt Albrecht: "Das ist kein herkömmliches Hochwasser", sagt er; ausschlaggebend für die Heftigkeit solcher Ereignisse sei mehr die Niederschlagsstruktur als der Gewässerverlauf. Aktuell könne man, so Albrecht, "nicht viel mehr tun" als die Wehre und Rechen der Gewässer ständig zu kontrollieren.

Die Feuerwehren Sinsheims und seiner Ortsteile beobachteten die momentane Wetterlage mit großer Aufmerksamkeit, hieß es gestern, zumal die Unwetterwarnzentrale auch am heutigen Dienstag vor starken Gewittern mit Starkregen und mittelgroßem Hagel warnt, ebenso der Deutsche Wetterdienst.

Zur warmen Luft über Südwestdeutschland komme im Tagesverlauf feuchte Atlantikluft hinzu; dadurch könnten so genannte Superzellen mit schweren Sturmböen, Hagel und Regen mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter auftreten.

Die Nacht auf Montag war für die Wehren im Stadtgebiet dennoch überwiegend ruhig. Kurzzeitig für Aufregung sorgte die Brandmeldeanlage in der Halle 6 am früheren Messegelände. Ein Fehlalarm, der laut Stadtbrandmeister Michael Hess "in Zusammenhang mit dem Stromausfall oder einem Blitzschlag stehen könnte". Auch eine zweite Brandmeldung habe sich gestern - "zum großen Glück", so Hess - als Fehlalarm entpuppt: in der Rhein-Neckar-Arena.