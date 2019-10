Sinsheim. (stop) Immer wieder liest man über Typisierungsaktionen: in den sozialen Medien, in der Zeitung und auf Plakaten. Meistens haben diese Aktionen ein ganz bestimmtes Gesicht. Das lockt Freiwillige an. Man hat sofort einen Bezug und das Gefühl, jemandem Bestimmten zu helfen. Bei der Firma "Dogtrends" in Sinsheim lockten am Samstag die Vierbeiner zur Typisierung.

Die Geschäftsinhaberin Ulrike Gerstlauer-Wittmann hat in den letzten Jahren immer wieder mit einem Tag der offenen Tür Spenden für den Tierschutz gesammelt. Dieses Jahr will sie etwas Neues versuchen: Neben dem Shopping für den Hund lässt man sich kurz als Stammzellenspender registrieren.

Barbara Roth und Cora Kamitz sind ehrenamtlich im Einsatz. Für den Vorgang selbst braucht man keine Vorkenntnisse. Einfach das Stäbchen aushändigen und ein Formular ausfüllen lassen. Früher war die Registrierung mit einer Blutentnahme verbunden und benötigte geschultes Personal. Heute kann man sich auch von Zuhause aus typisieren lassen.

Man lässt sich dann einfach die Utensilien von der DKMS, der früheren Deutsche Knochenmarkspenderdatei, an eine gewünschte Adresse schicken. Den Rest, also die Erfassung und Registrierung, erledigt dann die DKMS.

Cora Kamitz findet die Aktion klasse. Sie selbst ist seit Jahren bereits als Spenderin eingetragen: "Da muss man doch helfen. Das ist das Gleiche wie mit der Organspende, nur in Grün. Eigentlich sollte sich jeder typisieren lassen. Tut doch nicht weh. Das sollte Pflicht sein."

Man solle in sich hineinhören und sich fragen, was wäre, wenn es einen selbst beträfe, sagen Roth und Kamitz. Man wäre dann wohl für jede Hilfe dankbar. Die Kosten in Höhe von 35 Euro, die die Erfassung kostet, übernimmt am Samstag "Dogtrends".

Kunde Rainer Rössel möchte ebenfalls helfen. Er lässt sich typisieren. Beeindruckend sei es, dass so viele kämen, obwohl es eine allgemeine Aktion sei und kein direkter Aufruf, erklärt Kamitz. Viele Besucher seien bereits typisiert.

Tina Müller, Besucherin der Aktion, hätte sich auch gerne registriert: "Aus gesundheitlichen Gründen darf ich das leider nicht. Chronische Erkrankungen sind ein Hindernis." Und auch das Alter ist wichtig. Erfasst werden können nur 18- bis 55-Jährige. Bei letzteren steigt das Risiko chronischer Erkrankungen, was eine mögliche Spende ausschließt.

Für den guten Zweck nimmt Müller trotzdem an der Veranstaltung teil. Es mache Spaß, man treffe nette Leute, nette Hunde, und es sei für jeden Geschmack etwas dabei. Sie unterstützt die Aktion mit Spenden. Die Einnahmen aus einer Tombola kommen der DKMS zugute.

Auch die Rettungshundestaffel des DRK stellt sich vor. Stellvertretende Bereitschaftsleiterin Rebecca Rauth erläutert Eigenschaften, die ein Rettungshund mitbringen muss: Mittelgroß, freundlich, nicht ängstlich, neugierig und offen solle er sein.

Die Hunde werden rassenunabhängig für die Flächensuche oder das "Mantrailing", das Aufspüren von Menschen, eingesetzt. Die Ausbildung dauert zwei bis drei Jahre und endet mit der Abschlussprüfung. Ab dem sechsten Lebensmonat könne ein Hund trainiert werden. Am 19. Oktober gibt es in Wiesloch die Möglichkeit eines Schnupperkurses für Interessierte und ihre Fellnasen.

Die Tierheilpraktikerin Christina Hümmler macht bei so einem Anlass gerne mit ihrem Stand mit. Sie hat sich vor über 20 Jahren typisieren lassen. Damals sei ein Mädchen in Walldorf erkrankt und es wurde ein großer Aufruf gestartet. "Das macht man dann gern", erklärt Hümmler. Der gesamte Ort habe sich dann verbunden und verpflichtet gefühlt, zu handeln. Ob bei der Aktion ein genetischer Zwilling für jemanden gefunden werden konnte, wird man aus Datenschutzgründen leider nicht erfahren.