Sinsheim. (pol/mare) Es war eine unruhige Nacht in Sinsheim. Gleich mehrere Auseinandersetzungen mit mehreren Verletzten hielten in der Nacht auf Sonntag die Polizei auf Trab, wie die Beamten mitteilen.

Kurz nach 22 Uhr am Samstagabend war ein 37-Jähriger an der Ecke Wilhelmstraße und Hauptstraße zu Fuß in Richtung Karlsplatz unterwegs, als plötzlich ein dunkler SUV-BMW der X-Reihe neben ihm anhielt. Der Fahrer sei dann ausgestiegen und habe den 37-Jährigen zusammengeschlagen. Die Hintergründe des Vorfalls seien der Polizei zufolge noch völlig unklar.

Kurz vor Mitternacht kam es dann vor einer Gaststätte in der Neulandstraße zu einer Schlägerei mit mehreren Personen. Als die ersten Streifenwagen der von Zeugen alarmierten Polizei eintrafen, hatte sich die Lage wieder beruhigt. Grund für die Schlägerei war angeblich, dass jemand die Zeche nicht gezahlt hatte. Die Verdächtigen sollen unerkannt geflüchtet sein.

Zwei Stunden später betrat kurz vor 2 Uhr dann ein 22-jähriger Mann das Polizeirevier und erstattete Anzeige. Er sei bei der Schlägerei schwer im Gesicht verletzt worden. Seine Verletzungen wurden danach im Krankenhaus behandelt.

Ebenfalls kurz vor Mitternacht war es auf dem Parkplatz in der Lilienthalstraße zu einer Schlägerei unter mehreren Personen gekommen. Auch hier sind die Hintergründe unklar. Angeblich waren zwei dunkle Mercedes kurz hintereinander am Parkplatz erschienen. Die Insassen hätten die Anwesenden im Alter zwischen 19 und 29 Jahren zunächst bedroht, dann hätte einer der Mercedes-Insassen auf einen 29-Jährigen eingeschlagen. Es kam zu einem Gerangel, bei dem noch eine 19-Jährige leicht verletzt wurde. Die Insassen der dunklen Fahrzeuge konnten unerkannt entkommen.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern in allen Fällen noch an. Zeugen in den Fällen melden sich unter der Telefonnummer 07261/690-0.