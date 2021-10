Bei Spielen ist TSG-Mannschaftsarzt Dr. Ralph Kern stets am Spielfeldrand, um schnell reagieren zu können. Foto: Hans-Joachim Of

Sinsheim. (of) Bei einem Fußball-Bundesligisten gibt es ein "Team hinter dem Team". Neben Trainern, Funktionären, Betreuern und Physiotherapeuten gehören die Mannschaftsärzte zu den wichtigen Säulen in einem gut funktionierenden Gesamtgefüge. Dr. Ralph Kern ist seit Juli 2015 als Mannschaftsarzt bei den Spielen am Start und teilt sich mit Dr. Thomas Frölich die Aufgaben. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist Kern zudem Hygiene-Beauftragter der TSG. Eine Stelle, welche die Deutsche Fußball-Liga von jedem Profi-Club einforderte, um trotz der Pandemie den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können.

Was viele nicht wissen: Der heute 54-jährige, in Sontheim bei Heilbronn geborene Mediziner startete 1988 in Seoul bei den Olympischen Sommerspielen und war zu dieser Zeit einer der besten deutschen Kunstturner. Kern, der die nationale Konkurrenz am Barren, auf dem Seitpferd, am Boden und am Reck – seinem bevorzugten Gerät – lange dominierte und mit seinem früheren Verein SV Leingarten 16-facher Deutscher Meister wurde, spricht von einem "Karrierehöhepunkt". Die Affinität zum Leistungssport hilft ihm auch bei der TSG: "Ein Sportler bleibt im Kopf für immer ein Sportler", sagt Kern, der als praktizierender Arzt den Vorteil hat, sich besser in die Jungs hineinversetzen zu können.

Fürs Medizinstudium interessierte er sich wegen des selbst betriebenen Hochleistungssports: "Es war beeindruckend, wie die Spezialisten uns immer wieder fit machten. Dadurch entstand bei mir der Wunsch, in die gleiche Richtung zu gehen." Er studierte in Frankfurt am Main und schrieb seine Doktorarbeit zum Thema "Jetlag im Hochleistungssport". Später arbeitete der Orthopäde und Unfallchirurg unter anderem an der Frankfurter Uniklinik – und blieb dem Sport stets verbunden. Etwa als Verbandsarzt des Deutschen Turnerbundes oder beim Basketball-Bundesligisten "Skyliners Frankfurt". Der dreifache Familienvater, auch Mitglied der Anti-Doping-Kommission des Deutschen Turnerbundes, betont, wie wichtig es ist, auf dem Spielfeld sofort reagieren zu können.

Die Anforderungen an den Job seien gewachsen, der Zeitplan mit Corona-Tests, Trainingseinheiten und Spiel sei eng getaktet, das Wochenende ausgebucht. "Man ist stets hautnah am Geschehen, bespricht Verletzungen von Spielern mit dem Trainerstab. Am Spieltag ist man als Ansprechpartner schon früh am Start und bleibt noch lange nach dem Abpfiff." Am Folgetag würden die Blessuren und Verletzungen gecheckt und Maßnahmen eingeleitet. "Auch unter der Woche bin ich nachts telefonisch erreichbar, falls etwas passiert. Durch Corona ist alles noch zeitintensiver geworden."

Dennoch sagt Kern: "Es ist der Beruf, den ich immer machen wollte, denn ich kann den Spielern helfen." Als bisherige Höhepunkte nennt er die Teilnahme an europäischen Wettbewerben. Und was war weniger schön? "Die vergangenen eineinhalb Jahre waren durch die Corona-bedingten Einflüsse schon sehr herausfordernd und belastend für uns alle. Aber auch hier haben wir uns bei der TSG Hoffenheim als Team präsentiert und die anfallenden Aufgaben gemeinsam angenommen und bewältigt." Und wie hält er sich selbst fit? Ab und zu tritt er bei den Spielen der Belegschaft oder im Trainingslager gegen den Ball, spielt gerne Golf und macht Ausdauertraining.