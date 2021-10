„Man muss immer wissen, wo man herkommt“, sagt der neu gewählte TSG-Präsident Kristian Baumgärtner. Foto: Of

Sinsheim. (of) Seit Anfang des Monats hat die TSG einen neuen Präsidenten: den 52-jährigen Kristian Baumgärtner. "Der Tod von Peter Hofmann, der im September 2020 starb, hat uns alle schwer getroffen. Er fehlt uns auch als Freund", sagt Baumgärtner, der die Arbeit im Sinne des langjährigen Präsidenten fortführen möchte. "Er hat mehr als 25 Jahre lang Unglaubliches für die TSG geleistet, was wir ehren und wertschätzen wollen."

Die Wahl selbst sei für ihn eine sehr emotionale Sache gewesen, eröffnet der Mann, der 1998 als Spieler der 1. Mannschaft nach Hoffenheim kam. Das damalige Regionalligateam trainierte im Übrigen Hansi Flick. Seit fast zehn Jahren ist der bei der Fußball-Spielbetriebs-GmbH angestellte Baumgärtner im Fanwesen der TSG aktiv. Nebenbei entwickelte er die Kinder-, Jugend- und Schulprogramme und besucht unter anderem jährlich rund 20.000 Kinder mit dem "Hoffexpress". Dies werde der zweifache Familienvater auch weiterhin tun. Verheiratet ist er mit Ronja, die als Verbindungslehrerin an der Albert-Schweitzer-Schule arbeitet.

Baumgärtner, der auch einen engen Draht zu Ralf Zwanziger, dem Leiter der Frauen- und Mädchenabteilung, hat und Stammgast bei den Spielen "der Mädels" im Dietmar-Hopp-Stadion sowie bei den Profis in der Sinsheimer Arena ist, transportiert mit Freude und Engagement die Marke TSG Hoffenheim in die Region. "Wir haben mittlerweile 125 Fanclubs und mehr als 10.000 Mitglieder", sagt er mit Stolz. Zudem engagiert er sich mit Fredi Bobic und Lutz Pfannenstiel, dem früheren Chefscout der TSG, als Aufsichtsrat beim Klimaschutzverein "Global United FC" und für den Verein "TSG hilft". Auch das von der Dietmar-Hopp-Stiftung finanzierte "Gee Om-Projekt", das Umwelt- und Klimaschutz an Schulen im afrikanischen Namibia fördert, ist ihm wichtig.

Neben den Jugend- und Juniorenteams der TSG Hoffenheim, die "alle auf einem guten Weg" sind, freut sich Baumgärtner über den Erfolg von Gabor Gallai und den TSG-Frauen, die in der Bundesliga wieder oben mitmischen. "Wenn man den 3. Tabellenplatz aus der Vorsaison wiederholen könnte, wäre das ein toller Erfolg", sagt Baumgärtner, für dessen Wahl sich auch Gesellschafter Dietmar Hopp stark gemacht hatte. Baumgärtner bezeichnet seinen Job als "Ehrensache und Herzensangelegenheit". Er freue sich, die TSG bestmöglich zu repräsentieren und sagt: "Man muss immer wissen, wo man herkommt." Für das Team von Sebastian Hoeneß hält er am Ende der Spielzeit einen einstelligen Tabellenplatz für realistisch. "Wir wollen uns alle weiterentwickeln und gemeinsam in eine gute Zukunft gehen", sagt er.