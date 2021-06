Das Banner an der B 45 am früheren Bebeg-Gebäude. Foto: privat

Sinsheim. (rnz) Deutliche Meinungsäußerung aus der aktiven Fanszene der TSG 1899 Hoffenheim: Mit einem Banner am Sinsheimer Stadtausgang an der Bundesstraße B45 in Richtung des Stadtteils nahmen Unbekannte in diesen Tagen Stellung zur Abberufung von Geschäftsführer Dr. Peter Görlich.

Sportwissenschaftler Görlich stand seit Oktober 2015 an der Spitze der Gesellschaft und war für die Bereiche Sport, Innovation und Internationalisierung zuständig. Unter anderem seine kritische Einstellung zum engen Verhältnis von Dietmar Hopp zu Spielerberater Roger Wittmann scheint ihm zum Verhängnis geworden zu sein, heißt es in Fankreisen.

"Den Golfkumpel im Verein installiert, einen echten TSGler degradiert" stand unter anderem auf dem etwa 24 Meter langen Banner. Es ist nicht die erste Botschaft dieser Art, die der Hoffenheimer Ultra-Szene zugeschrieben wird: Zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 hatten Fußball-Aktivisten sich mit großformatigen Postern, auf denen Dankesworte und Durchhalteparolen standen, an die Beschäftigten in den Bereichen Gesundheitswesen und Einzelhandel gewandt.