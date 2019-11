Von Christiane Barth

Sinsheim. Plötzlich waren fünf Kinder zwischen drei und 14 Jahren für immer ohne ihren Vater, eine junge Frau ohne ihren Mann. Der Anfang einer Hilfsaktion am Schauplatz Sinsheim, die zurzeit über das soziale Netzwerk Facebook die Runde macht und die sich „Trostpflaster“ nennt. Dahinter stehen Sozialarbeiterin Nicole Kuner, ihr Bruder Christoph Kuner, ihr Lebensgefährte und Pädagoge Andy Hummel sowie Susanne Roos. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, steht auf der Internetseite.

„Angefangen hat alles vor etwa drei Wochen“, schildert Initiatorin Kuner aus Sinsheim. Über Bekannte habe sie von der Familie aus dem Stadtgebiet erfahren, und wie die Mutter und ihre Kinder von einem Tag auf den anderen in tiefe Existenznöte gestürzt seien: Der Vater habe sich das Leben genommen. Da er Alleinverdiener gewesen sei, wie Kuner erläutert, komme zum Schmerz finanzielle Not hinzu. Die Mutter sei wegen einer Erkrankung erwerbsunfähig. Von der Lebensversicherung, sagt Kuner, sei kein Geld zu erwarten, da der Mann seinen Tod selbst herbeiführte. Nicht jede Lebensversicherung zahle bei Suizid, oft aufgrund diverser Klauseln und Fristen.

Einen Verein wollen die Vier nun gründen, der Menschen in Not helfen und Ressourcen aufbauen soll, um diese dann Menschen zur Verfügung zu stellen, welche in plötzliche Notlagen geraten sind. Die Idee habe schon lange in ihrem Freundeskreis gegärt, sagt Kuner. Dass sie jetzt im Schnellverfahren durchgesetzt werde, gehe auf das konkrete Schicksal der jungen Familie zurück.

Da die Frau auch keine hohe Witwenrente zu erwarten habe, hätten sie sich „kurzerhand entschlossen, einen Spendenaufruf zu starten“. Die Vier hätten die Ärmel hoch gekrempelt und seien aktiv geworden. Man wolle sich zunächst darum kümmern, dass die Familie zumindest finanziell vom freien Fall verschont bleibe. Dass die „Hilfe mit Herz“, wie das spontane Tätigwerden im sozialen Netzwerk genannt wird, die Dringlichkeit der Stunde erkannt habe, sei den Helfern anhand der Resonanz klar geworden: Der Spendenaufruf wurde vielfach geliket und geteilt.

Beim bloßen Spendenaufruf beließ man es nicht – und wolle es auch künftig nicht belassen: Da sei beispielsweise die Frau, die jemanden kenne, der wiederum die passenden Personen kenne, welche mit Wissen unter die Arme greifen könnten. In diese Richtung solle es bei „Trostpflaster“ gehen. Denn da seien schon jetzt eine Freundin, da seien ein Pädagoge und auch ein Betriebswirt, die mit der Witwe die familiären Finanzen überprüften, Behörden, Banken und Versicherungshäuser abklapperten, schildert Nicole Kuner. Aus diesem Personenkreis kam die Idee, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Unter dem Namen „Trostpflaster“ und als lose Gruppe habe man seit dem 26. Oktober immerhin 183 Abonnenten erhalten und 181 Likes.

Überwältigt sei man vor allem über viele „helfende Hände“ aus der Nachbarschaft; auch Betriebe in Sinsheim und von außerhalb hätten Unterstützung angeboten. Ein Wirtschaftsjurist und eine Architektin hätten ihren fachlichen Rat zugesichert, Sinsheimer Organisationen wie der Kiwanis-Club, und der Wohltätigkeits-Club „Round Table 250“ sowie der SV Rohrbach beteiligten sich ebenfalls, sagt Kuner: „Es tut gut zu sehen, dass es solche Menschen gibt.“

Info: www.facebook.com/trostpflaster.verein