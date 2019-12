Waibstadt. (pol/mare/jubu) Ein 18-Jähriger ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B292 zwischen Sinsheim und Waibstadt ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei.

Es waren schlimme Bilder, mit denen die Einsatzkräfte am Samstagmorgen auf der B292 zwischen Sinsheim und Waibstadt konfrontiert wurden: Ein Wagen - kaum noch als solcher zu erkennen - lag völlig zerstört in der Böschung neben der Fahrbahn.

Der junge Mann war mit seinem Fiat in Richtung Waibstadt unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve kurz vor dem ersten Parkplatz aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Zuvor hatte er noch zwei Leitpfosten touchiert.

Das verunglückte Auto wurde kurz vor 8 Uhr von einem Zeugen entdeckt, der daraufhin die Polizei informierte. "Als wir ankamen, haben wir das Fahrzeug im Straßengraben gefunden und schnell bei der ersten Erkundung festgestellt, dass in dem schwer beschädigten Pkw eine Person eingeklemmt war", berichtet Torsten Hartmann, Kommandant der Waibstadter Feuerwehr, vor Ort gegenüber der RNZ. Der Notarzt aus dem Sinsheimer Krankenhaus war schnell vor Ort - Der 18-Jährige erlitt bei dem Crashaber so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte.

"Zunächst haben wir das Fahrzeug am Hang gesichert und uns einen Zugang geschaffen, bevor wir den verunfallten Wagen in den Straßengraben ziehen konnten". so Hartmann. Schließlich wurde der verunglückte Fahrer geborgen.

Hartmann sprach von einem belastenden Einsatz für die Rettungskräfte. Deshalb hätte man frühzeitig Seelsorger der benachbarten Feuerwehr Helmstadt hinzugezogen. Gemeinsam wurden Nachbesprechungen durchgeführt.

Die Polizei indes rätselt weiter über die Unfallursache und die exakte Unfallzeit. Deshalb suchen die Unfallermittler dringend Zeugen, denen ein dunkler Fiat auf der Fahrt von Sinsheim in Richtung Waibstadt aufgefallen ist oder die Informationen zur möglichen Unfallzeit geben können. Sie können sich unter den Telefonnummern 0621/1744140 oder 07261/6900 melden.

Die B292 war zwischen der Daisbachtalstraße - der Abfahrt von der B292 in Richtung Daisbach (Kreisstraße K4281), Höhe Mülldeponie - und Waibstadt bis 12.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.