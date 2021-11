Sinsheim. (pol/lyd) Nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs am 7. November in Sinsheim-Ehrstädt ab, bei dem der 20-jährige Pilot tödlich verunglückt war, berichtet die Polizei nun über erste Ermittlungsergebnisse. Demnach habe die Obduktion des Leichnams keine Hinweise auf körperliche Mängel als Unfallursache ergeben, so die Polizei in einer Mitteilung.

Wieso der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Pilot mit seinem Flugzeug verunglückt war, bedarf weiterer Ermittlungen. Diese werden intensiv von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in enger Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung geführt.

Update: Freitag, 12. November 2021, 10.36 Uhr

Im Sinsheimer Nebel die Orientierung verloren?

Der Pilot des Unglücksflugs von Ehrstädt war ein 20-Jähriger. In Fliegerkreisen gibt es nun Erklärungsversuche zum Absturz.

Von Tim Kegel

Sinsheim-Ehrstädt. Bei dem Piloten, der am 7. November beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf dem Ehrstädter Feld tödlich verunglückt ist, handelt es sich um einen 20-Jährigen, der nicht aus der Rhein-Neckar-Region oder unmittelbar angrenzenden Landkreisen stammt. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage der RNZ. Unklar ist bislang, wie sich das Unglück genau zugetragen hat; allerdings wurden am Folgetag sowohl seitens der Ermittler wie auch aus Fliegerkreisen weitere Details bekannt.

Die Maschine, eine Eurostar EV-97, war im hessischen Pohlheim stationiert und als Schleppflugzeug des dortigen Flugsportvereins im Einsatz. Am Unglückstag war das Flugzeug um 12.40 Uhr auf dem Flugplatz in Münsingen-Eisberg im Landkreis Reutlingen gestartet. Ziemlich genau 40 Minuten später krachte das nach Schilderungen von Fliegern "sehr gutmütige und vereinstaugliche" Flugzeug auf ein Feld in den Hügeln des Sinsheimer Stadtteils unweit des Sportplatzes und der Verbindungsstraße nach Steinsfurt.

Die Minuten vor dem Unglück sind auf "Flightradar" gut dokumentiert – einer gängigen privaten Internet-Applikation, die zahlreiche Piloten als Informationsquelle nutzen. Dort ist die Flugroute der Maschine eindeutig nachvollziehbar; zunächst ein direkter Weg vom Flugplatz auf der Schwäbischen Alb in Richtung Nordwest über Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen. Auffällig ist, dass der Kontakt des Flugzeugs zum von "Flightradar" genutzten Radarsystem gegen 12.56 Uhr kurz vor Heilbronn abbricht. Bereits zuvor zeigt sich, dass die Maschine einen Schlingerkurs und einen Bogen fliegt, mehrfach die Richtung ändert.

Zeitgleich scheint die Maschine, den im System verwendeten Skalen zufolge, immer wieder Fahrt auf- und abzubauen und dabei zu steigen und zu sinken. Dies gehe eindeutig aus dem Protokoll hervor, schildern erfahrene Piloten auf Nachfrage, wenn es dem privat betriebenen System auch "an Genauigkeit bei den Höhenangaben" fehle. Das vollständige Abbrechen des Signals zeige allerdings ziemlich zweifelsfrei, dass die Maschine kurz vor Heilbronn begann, unter dem Radar zu fliegen, "wo eine Aufzeichnung aufgrund der Tiefe nicht mehr möglich" gewesen sei.

Das Verhältnis zwischen Zeit und zurückgelegten Kilometern – vom Start bis zum Abbruch des Radarsignals sowie ab da bis zum Absturz – deute wiederum darauf hin, dass das Flugzeug relativ schnell in die Region flog, dort aber weit mehr von der gesamten Flugzeit verbracht hat. Die häufigen Tempo- und Höhenwechsel kurz vor Signalabbruch und den tiefen Flug im Anschluss deutet ein Pilot als "ziemlich eindeutigen Stress".

Allesamt Indizien für die "schwierigen Flugbedingungen" rund um Unglückszeitpunkt und -ort, von denen in Fliegerkreisen gesprochen wird: mit dicken Wolken, tief über der Region. Deshalb wird vermutet, dass sich der Pilot aus irgendeinem Grund schwertat – wie vermutet wird damit, "durch die Wolkenfront durchzukommen", etwa, indem er Kreise flog, einen anderweitigen Weg durch die Wolken suchte. Oder dass der junge Mann seine Fähigkeiten überschätzt hat, Wolken und Nebel im sogenannten unkontrollierten Luftraum auf Sicht durchfliegen wollte – selbst wenn dort "eine Mindestsicht horizontal von 1,5 Kilometern, frei von Wolken" Vorschrift ist.

Hierbei habe der Pilot möglicherweise die Orientierung verloren: Freizeitflieger lernen in ihrer Ausbildung "gewisse Mindestbedingungen der Sicht einzuhalten", inmitten von Wolken und Nebel könnten sich sonst "absolut unbeherrschbare Lagen" einstellen, schildern Vereinspiloten, "mit denen der menschliche Gleichgewichtssinn nicht mehr klar kommt".

Hier könne bei mangelnder Erfahrung oder einer schwierigen Gesamtsituation auch einmal der Höhenmesser aus dem Blick geraten. Die Laienmeinung, sich in solchen Fällen auf Instrumente verlassen zu können, treffe nicht zu: Hierzu benötige es eine jahrelange, schwierige und teure Ausbildung, die ein Großteil der Vereinspiloten nicht hat – und auch nicht haben muss. Zudem seien einfache Ultraleicht-Motorflugzeuge in der Regel nicht mit den für einen reinen Instrumentenflug erforderlichen Geräten ausgestattet.

Ein weiträumiges Umfliegen einer solchen Wetterlage, die Suche nach einem Ausweichflugplatz, die Rückkehr zum Ausgangspunkt des Flugs oder eine "zielgenaue Außenlandung, etwa auf einem Feld" seien Beispiele für den richtigen Umgang mit solchen Situationen, sagen Flieger: "Darauf werden wir geschult." Im äußersten Notfall komme auch die Betätigung der Rettungskapsel mit Fallschirm in Betracht, die vom Piloten selbst eingeleitet werden muss. Letzteres geschah in Ehrstädt nicht, wohl weil das Flugzeug eine Mindesthöhe unterschritten hatte. Oder weil sich der Pilot "zugetraut hat, es am Ende zu schaffen".

Ein Unfall mit gewisser Tragik, die ein Privatpilot mit dem Unfall eines Motorradfahrers verglich, der vor wenigen Tagen auf der Bundesstraße 292 im Stadtteil Dühren passiert war: Der 21-Jährige war mit seiner über 170 PS starke Maschine beim Überholen ins Heck eines Traktors gekracht. Beide Unfälle seien, trotz möglichen Fehlverhaltens, "menschlich. So traurig wie es ist."

Mit einer Bewertung des Unglücks sowie Aussagen zu dessen Ursachen hielt sich die Polizei bislang zurück, widersprach den Schilderungen aus Fliegerkreisen allerdings nicht. Auch am Montag suchte ein Einsatzzug das Umfeld der Absturzstelle nach Trümmerteilen ab. Unklar sei indessen, ob das Flugzeug vor dem Absturz einen Gittermast gestreift hat. Entgegen Schilderungen von Einsatzkräften, habe sich dies bislang nicht bestätigt. Von der Obduktion des Leichnams erhofft man sich weitere Hinweise zum Unglück.

Update: Montag, 8. November 2021, 18.30 Uhr

Ermittlungen nach tödlichem Absturz dauern an

Sinsheim. (pol/lyd) Am Sonntag gegen 13.20 Uhr stürzte ein 20-jähriger Pilot mit einem Ultraleichtflugzeug in einem unbewohnten Feldgebiet in Sinsheim-Ehrstädt ab. Wie die Polizei mitteilt liegen derzeit noch keine Hinweise auf die Ursache vor, die zu dem Unglück geführt haben könnte.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an. Zuerst hatten Spezialisten des Landeskriminalamts Baden Württemberg eine Sprengkapsel des Sicherheitssystems des Ultraleichtflugzeuges unschädlich machen müssen. Die Sprengkapsel hatte bei dem Unfall nicht ausgelöst.

Mit entsprechendem technischen Gerät bargen die Einsatzkräfte des THW anschließend das Flugzeug des Typs Evektor-Aerotechnik (EV97 Eurostar). Derzeit suchen Einsatzkräfte des Einsatzzugs Heidelberg erneut das Umfeld der Absturzstelle nach Trümmerteilen ab.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg hat gemeinsam mit der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Miteingebunden in die Ermittlungen ist die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.

Der Pilot war ersten Ermittlungen zufolge gegen 12.40 Uhr am Flughafen Münsingen-Eisberg gestartet. Die Obduktion seines Leichnams soll Hinweise für die Unglücksursache liefern.

Update: Montag, 8. November 2021, 13.05 Uhr

Nach Tod von 20-jährigem Piloten ist Unfallursache weiterhin unklar

Sinsheim. (dpa/lsw) Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges im Rhein-Neckar-Kreis am Sonntagnachmittag ist die Unfallursache weiterhin unklar. Die Identität des verstorbenen Piloten, ein 20 Jahre alter Mann, wurde allerdings geklärt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Tote werde derzeit obduziert.

Die Maschine sei am Flughafen Münsingen-Eisberg gestartet und am frühen Nachmittag in einem unbewohnten Feldgebiet in Sinsheim rund 500 Meter von einem Sportplatz entfernt abgestürzt. Es habe sich nur der 20-Jährige in dem Ultraleichtflugzeug befunden.

Update: Montag, 8. November 2021, 9.15 Uhr

Ein Toter bei Kleinflugzeug-Absturz bei Ehrstädt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort. Die Absturz-Ursache ist noch unklar.

Von Julian Buchner und Tim Kegel

Sinsheim-Ehrstädt. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Feldgebiet zwischen Ehrstädt und Steinsfurt ist am frühen Sonntagnachmittag der Pilot der Maschine ums Leben gekommen. Die Maschine war gegen 13.20 Uhr auf einem Feld in der Nähe der Ehrstädter Sportanlagen zwischen mehreren Bäumen abgestürzt und am Boden zerschellt.

Flugzeugabsturz Sinsheim - Fotogalerie











Ein Großaufgebot von Rettungs- und Einsatzkräften eilte zur Unglücksstelle im Westen des Sinsheimer Stadtteils, darunter, neben der Einsatzabteilung der Feuerwehr Sinsheim und den Feuerwehren aus Ehrstädt und dem Nachbarort Hasselbach, auch Experten der Kriminalpolizei Heidelberg, der Kriminaltechnik und des Bundesamts für Flugunfall-Untersuchung. Gegen 15 Uhr rückte auch das Technische Hilfswerk Sinsheim zur Beleuchtung der Absturzstelle aus.

Nicht benachrichtigt worden war nach ersten Erkenntnissen indessen die Helfer-Vor-Ort-Gruppe des Roten Kreuzes, die sich um die Erstversorgung von Verletzten in dem entlegenen Dorf kümmern soll.

Ob die Freiwilligen überhaupt noch etwas hätten bewirken können, war am Nachmittag allerdings fraglich: Nach ersten Erkenntnissen war die Maschine im tiefen Flug "an einem Gittermast" hängen geblieben. Hierbei riss wohl eine Tragfläche des Tiefdeckers ab, woraufhin das Flugzeug unkontrollierbar wurde, nicht mehr abzufangen war und auf dem Feld zerschellte.

Trümmer lagen in einem Umkreis von mehren hundert Metern verteilt. Schwierig gestalteten sich die Bergungsmaßnahmen auch aufgrund eines an Bord der Maschine installierten Rettungssystems, welches aus einer Treibladung und einem Fallschirm besteht. Das Bauteil hatte am Ende nicht ausgelöst und stellte eine Gefahr für die Einsatzkräfte und bei der Bergung des Toten und der Trümmer dar. Fachleute des Landeskriminalamts lösten den Mechanismus schließlich kontrolliert aus.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine "Eurostar EV-97" des tschechischen Flugzeugbauers Evektor; ein Ultraleichtflugzeug, etwa 300 Kilogramm schwer, mit einer Leistung von rund 100 PS und einer Spitzengeschwindigkeit bis etwa 180 Kilometer pro Stunde. Bei dem abgestürzten Modell soll es sich um eine Version mit hydraulischem Verstellpropeller und Schleppkupplung für Segelflugzeuge handeln. Die seit dem Jahr 1997 gebaute Maschine gilt in Fliegerkreisen als bewährt, gutmütig und zuverlässig.

Die Hintergründe des Absturzes sind laut Polizei noch unklar, ebenso die Identität der Person im Cockpit. Bis zuletzt war unbekannt, wo das Flugzeug gestartet und stationiert war.

Update: Sonntag, 7. November 2021, 19.02 Uhr