Von Roland Karle

Neckarbischofsheim. Sie wollten keine Zeit verlieren. Nach einer Stunde und 45 Minuten hatten die Tischtennis-Damen der TTG Neckarbischofsheim die Partie gewonnen, ihr Meisterstück und den Aufstieg in die Badenliga perfekt gemacht. Matchball, Beifall, Korkenknall: Um viertel vor vier floss Sekt aus der Flasche, und zum perlenden Getränk wurden leckere Berliner gereicht. Die Grundschulsporthalle wurde zur gemütlichen Feier-Lounge.

Der sportliche Teil ist schnell erzählt: Schlagkräftig und souverän gingen Melissa Friedrich, Selina Rothengass, Lucia Behringer und Berit Rupprecht beim 8:1-Erfolg gegen den TTC Schefflenz-Auerbach zu Werke. Nicht der Sieg überraschte, aber die Höhe, schließlich galten die Gäste nicht als Laufkundschaft. Als Dritter in der Verbandsklasse trennen sie derzeit nur zwei Verlustpunkte vom Relegationsplatz.

"Das war heute ein Klassenunterschied", stellte TTG-Vorsitzender Holger Steuerwald fest, der sich unter die rund 40 Zuschauer mischte. Ein Rekordbesuch, der das Team offenkundig beflügelte. "Für uns war das eine ungewohnt große Kulisse. Wäre super, wenn die Resonanz anhält", sagt Trainer Andreas Dörner. Dafür spricht einiges. Durch den zweiten Aufstieg in Folge haben sich die TTG-Damen, die am Sonntag mit einem Durchschnittsalter von 15,5 Jahren eher noch Fräuleins waren, für die Badenliga qualifiziert.

Dieser Sprung ist für den Verein und seinen Talentschuppen etwas Besonderes, schließlich knüpfen sie dadurch an spektakuläre Erfolge der Vergangenheit an. 1968 gelang dem Frauen-Team um Rosel Kraft (ehemals Ambacher) der Aufstieg in die Oberliga. Die kleine Gemeinde Neckarbischofsheim gehörte damals zu einem Kreis der 30 besten deutschen Damenmannschaften.

In der Rückrunde noch ungeschlagen: Melissa Friedrich. Foto: Weindl

Gut 50 Jahre später macht die TTG wieder Schlagzeilen. Die von Top-Spielerin Melissa Friedrich angeführte Mannschaft zählte vor der Saison zwar zu den Meisterschaftsfavoriten, aber mit 30:0 Punkten und dem feststehenden Aufstieg bereits drei Spiele vor Rundenende hatte selbst Trainer Dörner nicht gerechnet: "Es lief noch besser als erwartet. Ohne Verlustpunkt dazustehen, das ist schon klasse. Auch die wenigen engen Duelle haben wir zu unseren Gunsten entschieden."

Dass seine Mädels am Faschingssonntag so gut drauf waren, freute ihn besonders. "Sie wollten die Meisterschaft unbedingt in eigener Halle feiern und waren entsprechend hoch motiviert." Lediglich das zweite Doppel ging verloren, in den folgenden sieben Einzeln gaben seine Ladys nur vier Sätze ab. Melissa Friedrich gewann zweimal mühelos mit 3:0 und baute ihre eindrucksvolle Serie aus: In der Rückrunde hat das TTG-Eigengewächs noch nicht verloren, mit einer Saisonbilanz von bislang 35:1 Siegen ist Friedrich mit Abstand die beste Spielerin in der Verbandsliga. Sie hofft, künftig mehr gefordert zu sein. "Ich freue mich auf Mannschaften und Gegenspielerinnen, die ich noch nicht kenne", sagt die Schülerin.

Wertvolle Tipps: Trainer Andreas Dörner berät Selina Rothengass. Foto: Weindl

Auch ihre Teamkolleginnen haben sich bislang tadellos geschlagen. Selina Rothengass, die Nummer zwei, hat 74 Prozent ihrer Einzel gewonnen (Bilanz 23:8); Lucia Behringer, mit zwölf Jahren die Jüngste, erreicht auf Position drei eine Erfolgsquote von 77 Prozent (20:6). Auch Jana Keitel (13:9), die am Sonntag verhindert war, und Berit Rupprecht (9:6) weisen eine deutlich positive Bilanz auf. Ebenfalls ihren Teil zur Meisterschaft beigetragen hat Maria Klee, die erfolgreiche Seniorenspielerin, die in dieser Saison schon ausgeholfen hat.

In den fünfeinhalb Monaten seit dem Auftaktspiel beim TTC Schefflenz-Auerbach (8:3) bis heute habe sich jede einzelne Spielerin erkennbar gesteigert. "Da steckt noch viel Potenzial drin", sagt Dörner. Die Perspektive, eine junge Mannschaft wachsen und gedeihen zu sehen, finden viele im Verein und im Umfeld spannend. Richard Clary, selbst jahrelang als Jugendleiter tätig, hat einige Begegnungen in dieser Saison verfolgt und resümiert: "Zu sehen, wie das Team auftritt und spielt, das macht Spaß. Ich freue mich auf die kommende Runde in der Badenliga." Auch Tobias Lapesch, für die TTG-Herren in der Oberliga aktiv und als Vorstand für den Nachwuchs zuständig, zeigt sich angetan: "Die Mädels spielen technisch stark und offensiv. Das ist Sport auf hohem Niveau."