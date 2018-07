Von Hans-Joachim Of

Waibstadt. Augen zu, Ohren auf: Deutschlands beste Stimmen stehen wieder auf der großen "The Voice Of Germany"-Bühne. Die Coaches Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Smudo und Michi Beck von den "Fantastischen Vier" und Samu Haber, Frontmann von Sunrise Avenue, müssen einmal mehr ganz genau hinhören, wer da auf der Bühne agiert und sein Lied präsentiert.

Das Werben um ein weiteres Talent beginnt - aktuell intensiver denn je. Morgen, Donnerstag, 26. Oktober, (live um 20.15 Uhr, Fernsehsender Pro Sieben) steht mit der 39-jährigen Stefanie Nerpel aus Waibstadt eine Künstlerin im Rampenlicht, die man bis weit über die Region des Kraichgaus hinaus kennt. "Ich freue mich wahnsinnig, bei dieser Show dabei zu sein", bekundet die Sängerin und Gitarristin.

Natürlich habe sie Lampenfieber. "Doch das gehört dazu!" Die Liste der Künstler, mit denen Stefanie Nerpel in der Vergangenheit schon auf der Bühne stand, ist lang. Neben Xavier Naidoo, Laith Al-Deen, Andreas Bourani oder Julia Neigel war die gebürtige Sinsheimer Sängerin, die "schon immer" in Waibstadt lebt, auch an der Seite von Rolf Stahlhofen, Hans "Umbo" Umschaden oder Klaus Eisenmann zu sehen und zu hören.

Was viele Menschen nicht mehr wissen: Stefanie Nerpel war schon im Jahre 1998 als Backgroundsängerin der Daisbacher Band "Liquido" an einem Welthit beteiligt. Der Indie-Song "Narcotic" ging damals um den Globus, erreichte Gold- und Platinauszeichnungen in Deutschland und im benachbarten Ausland. Doch das ist lange her.

Kürzlich war die Frau mit der tollen Stimme und Ausstrahlung bereits zum zweiten Mal in Karlsruhe am Start, um Edo Zanki zu unterstützen. Der "Pate des deutschen Soul" (früheres Mitglied der "Söhne Mannheims") hat seit Jahren im Kammertheater mit der Serie "Edo Zanki präsentiert...", in der er stets regional bekannte Künstler auf die Bühne bittet, unglaublichen Erfolg. Beim jüngsten Auftritt - einem bestens angenommenen Benefizkonzert für die Afrikahilfe "Hope" - war neben "Söhne Mannheims"-Keyboarder Florian Sitzmann oder Sandie Wollasch und Ina Boo auch Stefanie Nerpel "on stage" zu erleben. Seit über 30 Jahren macht die gelernte Modedesignerin und Mutter Musik, hat im Vorjahr das Album "Träumer müssen fliegen" mit eigenen Liedern veröffentlicht.

Seit 2003 ist sie zudem auch mit ihrer Unplugged-Band "Stayfunny" unterwegs. Auch das Kindermusical "Die kleine Elfe", das sogar für den Musiktheaterpreis nominiert wurde, geht auf ihr Konto.

Stefanie Nerpel, die für Text, Musik und Komposition verantwortlich ist, hat parallel auch ein illustriertes Kinderbuch mit Noten zu jedem Lied kreiert. Die viel beschäftigte Sängerin, Gitarristin und Autorin hat für 2017 bereits das zweite Album mit dem Arbeitstitel "Feuer, Wasser und Sturm" in Planung. Zunächst richtet sie jedoch den Fokus auf "The Voice of Germany". Im Kampf um die besten Stimmen Deutschlands will sie ganz weit nach vorne kommen. Das Zeug dazu hat sie ja.