Eppingen-Rohrbach. (fsd) Die Reise geht weiter: Chiara Autenrieth aus Rohrbach hat es bei der Castingshow "The Voice of Germany" in die dritte Runde geschafft. In den "Battles" setzte sich die 20-Jährige gegen Lucie Patt durch. Nach ihrem Auftritt blieb kein Auge trocken. Weder bei den Sängerinnen noch bei Coach Alice Merton.

Diese hatte den Talenten die Soul-Ballade "I try" von Macy Gray zugewiesen. Obwohl beide das Lied nicht kannten, lieferten sie in der zweiten Runde eine eindrucksvolle Performance ab, die auch die Jury in höchsten Tönen lobte. "Super stark", befand Rea Garvey. Mark Forster sprach von einem "sehr schönen" Auftritt: "Chiara hat das von vorne bis hinten zu 100 Prozent perfekt gesungen." Sido hingegen war froh, dass er keine Entscheidung über das Weiterkommen treffen musste. "Ich hätte mich auch nicht entscheiden können", sagt Chiara im Gespräch mit der RNZ. "Bei Marks Lob war ich baff. Ich habe damit nicht gerechnet."

Auch Alice Merton schien hin- und hergerissen. "Es ist so traurig, dass ich mich entscheiden muss. Es ist so unfair, weil ihr das so schön gemacht habt." Lucie Patt bescheinigte sie eine einzigartige Wärme und Volumen in der Stimme. Bevor sie ihre Entscheidung verkündete, richtete Merton noch das Wort an die Rohrbacherin. "Du hast eine einzigartige Stimme. Das macht es umso schwerer, eine Entscheidung zu treffen." Wer Castingshows kennt und dadurch mit dem üblichen Spannungsaufbau vertraut ist, hätte hier durchaus vermuten können, dass die Reise für Chiara Autenrieth bei "The Voice of Germany" zu Ende ist. Doch es kam anders: "Ich brauche immer das Funkeln in den Augen, und das habe ich heute bei Chiara gesehen."

"Mein Kopf war auf der Bühne gar nicht richtig an", blickt Chiara, die im ersten Moment das Weiterkommen nicht realisierte, zurück. Ihren Auftritt in den "Battles" fand sie indes schöner als bei den "Blind Auditions". "Ich war nicht so krass aufgeregt", sagt sie. Zudem habe sie sich sehr mit ihrer Duett-Partnerin verstanden. "Wir haben mehr den Spaß als den Wettbewerbsgedanken im Vordergrund gehabt. Wir haben das Lied nicht gegeneinander, sondern zusammen gesungen", beschreibt Chiara.

Aber auch ihre "Battle"-Konkurrentin Lucie Patt ist noch in der Show. Beim sogenannten "Steal Deal" - die Chance der Coaches, ein unterlegenes Talent für sein Team zu gewinnen - drückten alle Jurymitglieder den Buzzer. Lucie entschied sich letztendlich für "Team Rea". Doch ob sie, wie Chiara auch, an den "Sing-Offs" teilnimmt, zeigt sich erst bei der letzten TV-Ausstrahlung der "Battles" am Donnerstag, 24. Oktober, 20.15 Uhr, auf Pro Sieben.