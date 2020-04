Sinsheim. (tk) Die 15-jährige Cathleen Wagner aus Sinsheim behauptet sich mehr und mehr bei ihren Auftritten in der Fernseh-Castingshow "The Voice Kids", einer Untersparte von "The Voice of Germany", bei der Kinder- und Jugendliche ihre Gesangs- und Musiktalente vor einer Jury aus dem Pop- und Rockgeschäft zeigen und sich miteinander im Wettstreit messen. Cathleen tritt am kommenden Sonntagabend, 5. April, um 20.15 Uhr auf dem Sender Sat 1 in einer sogenannten "Battle-Runde" auf, bei der zwei der jungen Interpreten in Duell-Form singen.

Cathleen besucht das Sinsheimer Wilhelmi-Gymnasium sowie die Städtische Musikschule. In jüngerer Vergangenheit überzeugte sie unter anderem mit einer viel beachteten Coverversion eines Lieds der Sängerin "Adele", bei der Cathleen singt und dazu E-Piano spielt; sie beherrscht außerdem das Spiel am Cello.

Zur Jury der Sendung, deren achte Staffel zurzeit ausgestrahlt wird, gehören unter der Sänger "Sasha", die Band "Deine Freunde", Sängerin Lena Meyer-Landrut und Max Giesinger, selbst früherer Teilnehmer einer Castingshow.