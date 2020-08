Von Alexander Becker

Sinsheim. Nach dem virtuellen E-Mobilitätstag im Technik Museum Sinsheim vor gut einer Woche waren dort am Samstag erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder waschechte Oldtimer zu sehen. Zu einer US-Car-Ausfahrt mit Benzingespräch kamen fast 200 Fahrerinnen und Fahrer überwiegend amerikanischer Automobile. Eingeladen hatten die Organisatoren Severin Dold und Thomas Müller.

"Im Prinzip ist das heute eine Sternfahrt", sagte Dold. Demnach hatte sich der Löwenanteil von insgesamt 197 Teilnehmern um 9 Uhr morgens von Schwäbisch Gmünd beziehungsweise Enspel im Westerwaldkreis aus auf den Weg in den Kraichgau gemacht. Ähnlich war man bei der Premiere im vergangenen Jahr vorgegangen, hatte aber damals nicht das Technik-Museum Sinsheim zum Ziel gehabt. "So gesehen ist das heute auch eine Premiere", betonte Dold, der vor Ort unter anderem das lauteste Fahrzeug des Treffens prämierte. Er und etliche weitere Teilnehmer hätten eigentlich um 14 Uhr auf dem Parkplatz von Europas größter privater öffentlich zugänglicher Techniksammlung eintreffen sollen, doch verspätete sich die Ankunft wegen diverser Staus auf den umliegenden Autobahnen um mehr als eine Stunde.

Glücklicherweise waren da rund 70 US-Car-Fans aus der näheren Umgebung bereits vor Ort und zogen mit ihren fantasievoll modifizierten Schlitten die Blicke des Publikums auf sich. Das hatte aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen von Museumsseite auf zeitgleich 500 Besucher begrenzt werden müssen, doch zeigten sich die Gastgeber durchaus zufrieden mit der Resonanz: "Wir wollten heute vor allem endlich wieder Publikum hier auf den Platz bringen und sind froh darüber, endlich wieder eine Freiluftveranstaltung abhalten zu können", betonte Museumsmitarbeiterin Susanne Rieder.

Wolfgang Assion ist mit seinem Corvette-Extrem-Umbau Stammgast. Foto: Becker

Ein Augenschmaus waren die Straßenkreuzer, unter deren Eigentümern auch einige Stammgäste zurückliegender US-Car-Treffen waren. Der Mannheimer Wolfgang Assion hatte einmal mehr seinen Corvette-Extrem-Umbau aus der Rhein-Neckar-Metropole an die Elsenz chauffiert. Und obwohl er den amerikanischen Kult-Sportwagen seit mittlerweile 33 Jahren besitzt, fand er während der zurückliegenden Corona-Monate ohne die üblichen Treffen und Ausfahrten noch genügend Zeit für einige Modifikationen: "Die goldene Beschriftung an der Frontstoßstange ist neu. Am Motor haben wir auch einiges geschraubt. Als Rentner musst du ja die Zeit totschlagen irgendwie", betonte das Kurpfälzer Original.

Ein paar Meter weiter parkte derweil der Nachbau eines Filmfahrzeugs der Kultreihe "Ein ausgekochtes Schlitzohr": "Das ist das Modell aus dem zweiten Teil. Der erste Bandit hatte vorne eine andere Maske gehabt", erklärte Stammgast Thomas J. Hüfner aus dem pfälzischen Neuhofen, der seit vielen Jahren kein US-Car-Treffen vor Ort versäumt hat.

Noch etwas länger war die Anfahrt für Barbara Hopp-Vogt, die mit einem chrom-pinkfarbenen 2018er Ford Mustang aus Blankenheim unweit des Nürburgrings in den Kraichgau gekommen war. Ursprünglich war ihr Vehikel schwarz lackiert, doch Hopp-Vogt wollte etwas Auffälligeres: "Damit man mir nicht die Vorfahrt nimmt", sagte die stolze Besitzerin, die ein unverschuldeter Verkehrsunfall zu diesem Schritt gebracht hat. Also wurde die Karosserie ihres Wagens nahezu komplett mit einer speziellen Spiegelfolie überzogen, was etwa 6000 Euro gekostet hat. Nach fünf Jahren muss sie allerdings wieder entfernt werden, da sonst der Kleber aushärtet und der Lack darunter Schaden nimmt.

Der 1963er Chevrolet Impala SS von Dennis Bahr. In vielen US-Cars stecken unzählige Arbeitsstunden. Foto: Becker

Dahingehend muss sich Dennis Bahr wohl keine Sorgen machen. Sein 1963er Chevrolet Impala SS wurde mit etlichen Litern Klarlack überzogen, damit die darunter liegende "Kriegsbemalung" des Lowriders möglichst lange keinen Schaden nimmt. Unendliche Stunden Arbeit stecken aber nicht nur in der Farbgebung des Gesamtkunstwerks, sondern auch im Innenraum sowie dem höhenverstellbaren Druckluftfahrwerk. Warum es genau dieses Fahrzeug sein musste, mit dem Bahr bei der "Tuningworld Bodensee 2017" den Preis für die beste Lackierung gewann, verriet er zum Schluss: "Wir haben beide den gleichen Geburtstag. Deshalb musste ich das Auto einfach haben."

Bei der nächsten Veranstaltung treffen sich dann die Freunde historischer Sägemaschinen am 29. und 30. August auf dem Freigelände des Technik-Museums Sinsheim.