Sinsheim. (cbe) Autos und Motorräder gab es im Technik-Museum seit jeher reichlich zu bewundern. Doch wie besonders die aktuelle Sonderausstellung ist, welche Schätze sie bereithält, dürfte manchen Besucher verblüffen. "Zwei Jahre haben wir daran geplant und überall angerufen", berichtet Museumspräsident Hermann Layher und grinst dabei verschmitzt. "Red Bull World of Racing" heißt die zweite Sonderschau im jüngsten Kind des Museums, der Halle 3. Sie setzt nach der ersten Ausstellung zum "Mythos Alfa Romeo" noch einmal eins drauf und zeigt, wohin sich das Museum entwickeln will: Erstmals kommt digitale Technik zum Einsatz. Und man setzt erneut auf Klasse statt Masse.

Dass es keine klassische Eröffnung gab, ist wie so oft in dieser Zeit Corona geschuldet. Im März bereits gab’s deshalb den digitalen Startschuss. Doch statt Reden und durchschnittener Bänder drehte man ein spektakuläres wie höchst amüsantes Video: Trial-Fahrer Adrian Guggemos düste mit einer Cross-Maschine an den Exponaten vorbei durchs Museum, drückte mit dem Vorderrad auf den Fahrstuhlknopf und hüpfte samt Motorrad auf meterhohe Podeste. Dass der dabei entstandene Reifenabrieb auf Treppen und Böden ganz bewusst nicht weggeputzt wurde, ist wohl eine liebenswerte Kinderei unter Fahrzeugenthusiasten, wie es sie eigentlich nur im Museum gibt.

Seit Mittwoch dürfen nun die Besucher ganz real so manche Rennsport-Legende und Kuriosität in Augenschein nehmen: Zu sehen ist beispielsweise der "Red Bull RB9", jener Rennwagen, mit dem Sebastian Vettel im Jahr 2013 Formel 1-Weltmeister wurde. Zahlreiche Rallye-Fahrzeuge sind ausgestellt, darunter der Mini von Dakar-Legende Nasser Al-Attiyah. Ein Rallye-Motorrad hat noch das "Roadbook" am Lenker, einen handgeschriebenen Plan, der dem Fahrer Auskunft gibt, wo die nächste Kurve kommt und wie schnell er durch sie hindurchfahren kann.

Layher und Museums-Geschäftsführer Matthias Templin fällt zu jedem Fahrzeug eine Geschichte ein. "Das ist das Schneemobil, mit dem erstmals ein Fahrer einen doppelten Rückwärtssalto hingekriegt hat", erzählt Templin. Daniel Bodin war das im Jahr 2017 – er schaffte das, was manche als "Heiligen Gral unter den Schneemobil-Tricks" bezeichnen.

Daneben gibt’s Rennwagen der Deutschen Tourenwagen-Masters zu sehen, eine Eisspeedway-Maschine, außerdem ein Kunstflugzeug aus dem im Jahr 2019 beendeten "Red Bull Air Race", bei dem Piloten mit bis zu 400 Kilometern pro Stunde einen Parcours durchflogen.

Viele Infos zu den Exponaten gibt’s an neuen digitalen Tafeln. Neu installiert wurde außerdem eine Rutsche für die ganz jungen Besucher. Und die 3000 Quadratmeter große Halle ist erneut sehr luftig bestückt, so dass die Fahrzeuge gut wirken können. Wer die Ausstellung und auch den Rest des Museums besuchen möchte, sollte sich unter sinsheim.technik-museum.de anmelden. Geöffnet ist täglich ab 9 Uhr, geschlossen wird unter der Woche um 18 Uhr, am Samstag, Sonntag und Feiertag um 19 Uhr. Auf dem Parkplatz gibt’s ein Angebot für einen Schnelltest.