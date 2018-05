Von Christian Beck

Sinsheim. Sehstörungen, das Sprechen fällt schwer, Teile des Körpers fühlen sich gelähmt an: Diese Symptome können auf einen Schlaganfall hindeuten. Rund 500 Patienten werden in der lokalen Schlaganfallstation in der Sinsheimer GRN-Klinik pro Jahr behandelt, sechs Betten stehen dafür zur Verfügung. Seit Februar ist die Station auch zertifiziert. Am heutigen Donnerstag ist "Tag gegen den Schlaganfall". Die RNZ fragte deshalb beim stellvertretenden Chefarzt Dr. Thorsten Lenhard nach.

Wenn es um die Behandlung eines Schlaganfalls geht, ist schnelles Handeln wichtig: In jeder Sekunde, die nach dem Gefäßverschluss im Gehirn ohne Therapie verstreicht, sterben um die 30.000 weitere Hirnzellen ab. Um das Blutgerinnsel zu beseitigen, gibt es laut Dr. Lenhard zwei Möglichkeiten: Bei der Thrombolyse wird ein körpereigenes Enzym per Infusion verabreicht, das in der Lage ist, das Blutgerinnsel schnell abzubauen. Dies wird in lokalen Schlaganfallstationen gemacht, unter anderem auch in Sinsheim.

Hintergrund Beim einem möglichen Schlaganfall ist es wichtig, schnell zu handeln. Eine Hilfe beim schnellen Erkennen von Schlaganfall-Symptomen ist der sogenannte FAST-Test (Face, Arms, Speech, Time): Face (Gesicht): Kann die Person problemlos lächeln oder bewegt sich zum Beispiel ein Mundwinkel nicht mit? Arms (Arme): Kann die Person [+] Lesen Sie mehr Beim einem möglichen Schlaganfall ist es wichtig, schnell zu handeln. Eine Hilfe beim schnellen Erkennen von Schlaganfall-Symptomen ist der sogenannte FAST-Test (Face, Arms, Speech, Time): Face (Gesicht): Kann die Person problemlos lächeln oder bewegt sich zum Beispiel ein Mundwinkel nicht mit? Arms (Arme): Kann die Person problemlos beide Arme bewegen oder ist ein Arm schwächer beziehungsweise vollständig kraftlos und unbeweglich? Was ist mit den Beinen? Speech (Sprache): Bitten Sie die Person, ihren Namen oder Geburtstag zu sagen. Kann sie problemlos antworten? Spricht sie undeutlich oder kann die richtigen Worte nicht finden? Time (Zeit): Treten bei einer oder mehrerer dieser Aufgaben Probleme auf, sofort die 112 anrufen.

[-] Weniger anzeigen

Ist allerdings ein großes Gefäß verschlossen, wird die Thrombektomie angewendet: Hier wird das Gerinnsel mit Hilfe eines Katheters operativ entfernt. Bei etwa zehn bis 15 Prozent der Schlaganfallpatienten in Sinsheim sei dieser Eingriff notwendig, berichtet Lenhard. Die Thrombektomie wird allerdings nicht in Sinsheim vollzogen. Erkennt dort ein Arzt deren Notwendigkeit, wird der Patient mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Heidelberg gebracht - dort befindet sich eine überregionale Schlaganfalleinheit, ebenso in Mannheim.

Rund um Sinsheim gibt es darüber hinaus noch Schlaganfallstationen in Bruchsal und Heilbronn. "Unser Einzugsgebiet ist sehr groß", erklärt Dr. Lenhard. Patienten kommen auch aus den Räumen rund um Eppingen, Bad Rappenau oder Wiesloch/Walldorf.

Die Sinsheimer Schlaganfallstation gibt es laut Lenhard seit dem Jahr 2011. Die Zertifizierung als lokale Schlaganfallstation sei vor dem Hintergrund einer gesetzlichen Notwendigkeit geschehen. Mehrere Auditoren hätten unter anderem technische Ausrüstung und Pflege in Augenschein genommen. Für den Patienten werde sich dadurch nichts verändern: "Wir leisten weiterhin eine gute Arbeit", erklärt Dr. Lenhard.