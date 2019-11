Sulzfeld. (jubu) Das schwerbewaffnete Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei Baden-Württemberg hat am Sonntagabend ein Wohnhaus in der Gotthold-Lessing-Straße in Sulzfeld gestürmt und einen Mann festgenommen. Gegen 22 Uhr kam es zum Zugriff. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht.

Die Spezialeinheit war mit acht Einsatzfahrzeugen vor Ort. Eine Rettungswagenbesatzung sowie ein Notarzt und ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes waren zur Bereitstellung ebenfalls im Einsatz.

Die Hintergründe des Einsatzes sind momentan noch unklar. Das SEK versiegelte die Wohnung und rückte wieder ab.