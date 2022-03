Hier, in der Gemeinschaftsunterkunft in Sulzfeld, könnten schon bald vor dem Krieg geflüchtete Ukrainer Zuflucht finden. Foto: Michael Fritz

Von Michael Fritz

Sulzfeld. Die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Sulzfeld steht aktuell leer. Aber bald schon könnten die Räume wieder als Zuflucht für Menschen in Not dienen. Darüber wurde Bürgermeisterin Sarina Pfründer in einer Videokonferenz mit Landrat Dr. Christoph Schnaudigel informiert, an der alle Oberbürgermeister und Bürgermeister des Landkreises teilnahmen.

Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine und die Erwartung, dass zahlreiche vor dem Krieg Geflüchtete auch in Deutschland Zuflucht suchen werden. Wie 2015, in der Hochphase der Zuwanderung, werden auch die Menschen aus der Ukraine über die Regierungspräsidien auf die Landkreise verteilt, die dann die Unterbringung in den Kommunen organisieren. Der Landkreis Karlsruhe kann kurzfristig bis zu 250 Plätze in vorläufiger Unterbringung zur Verfügung stellen, geht aus einer Presseverlautbarung hervor. Hierfür wird auch auf die Gemeinschaftsunterkunft in Sulzfeld zurückgegriffen werden.

"Theoretisch stehen hier bis zu 100 Plätze zur Verfügung", bestätigt Bürgermeisterin Pfründer. "Wegen der Corona-Pandemie gehe ich aber nicht davon aus, dass die volle Kapazität belegt wird." Bereits am Mittwoch seien drei Familien aus dem Kriegsgebiet in Sulzfeld eingetroffen, die aber privat untergekommen seien, berichtete Pfründer.

"Die Unterbringung bei Verwandten oder Freunden ist sehr wichtig, da öffentliche Kapazitäten nicht so schnell im erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen werden", appelliert die Bürgermeisterin für weiteres gesellschaftliches Engagement. Aber auch so komme auf die Gemeinde einiges zu. Da hauptsächlich Frauen und Kinder erwartet werden, sei die Frage der Kinderbetreuung zentral. "Das wird die große Herausforderung werden, hier genügend Räume in den Kindergärten und der Gemeinschaftsschule bereitzustellen und auch das erforderliche Betreuungspersonal zu finden", umreißt die Bürgermeisterin den Umfang der Aufgabe. "Wir werden hier sehr flexibel reagieren müssen und binden auch sehr gerne bürgerschaftliches Engagement ein."

Ursprünglich wollte der Landkreis bereits im vergangenen Jahr seine Gemeinschaftsunterkunft in Sulzfeld aufgeben, um sie an einen Betreiber von Monteurs-Unterkünften zu vermieten. Der Sulzfelder Gemeinderat lehnte die beantragte Nutzungsänderung allerdings ab und bremste damit die Pläne des Landkreises zunächst aus. Eine Entscheidung, die sich nun als sehr günstig für den Landkreis erweisen könnte.

Nach den Plänen der Bundesregierung wird den ukrainischen Kriegsgeflüchteten ohne aufwendiges Asylverfahren als sogenannte "Kontingentflüchtlinge" für die Dauer von zunächst einem Jahr vorübergehender Schutz gewährt. Damit einher gehen auch Sozial- und Gesundheitsleistungen.