Von Christiane Barth

Sinsheim/Waibstadt. Zu Hause bleiben, keine Freunde sehen, ständig schlechte Nachrichten: Greift da mancher schneller zur Flasche als in "normalen" Zeiten? Wie hoch ist die Gefahr für trockene Alkoholiker, im Lockdown rückfällig zu werden? Die RNZ fragte bei der Heidelberger Suchtberatungsstelle "Blaues Kreuz" nach. Sie ist auch in der Werderstraße 1 in Sinsheim zu finden.

Während des ersten Lockdowns wurde ein Drittel mehr getrunken als üblich: Dies ist das Ergebnis einer Erhebung, auf die sich das Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim in einem Artikel bezieht und die Pandemie als "idealen Nährboden für Süchte" bezeichnet.

Dr. Martina Kirsch, Psychologische Psychotherapeutin, hat in ihrer täglichen Arbeit und als Leiterin der Heidelberger "Blaues Kreuz"-Beratungsstellen ähnliche Erfahrungen gemacht. Ihre Auswertungen zeigen: 15 Prozent mehr Menschen als sonst haben sich an den Notruf gewandt. Auffällig war auch ein um 59 Prozent höherer Anteil der Angehörigen, die sich erstmals an die Suchtberatung gewandt haben. Angehörige also von Menschen, deren Umgang mit Alkohol problematisch sein könnte. "Das heißt, dass die Angehörigen durch den Lockdown aufmerksamer geworden sind und ihnen das Verhalten des anderen mehr auffällt als sonst", erklärt Kirsch. Wenn man "aufeinanderhänge", falle das, wovor man sonst gerne die Augen verschließe, viel mehr ins Gewicht.

Zahlen, die den Alkoholkonsum des zweiten Lockdowns abbilden, lägen bislang noch nicht vor. Doch Kirsch sagt: Die Suchtberatungsstellen kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Eine Erfahrung der Selbsthilfegruppen sei außerdem, dass viele trockene Alkoholiker im Lockdown rückfällig geworden sind: "Der stabilisierende Faktor ist weggefallen."

Ein weiteres Problem: Die Beratungsgruppen dürfen sich momentan nicht treffen. Die Blaue-Kreuz-Gruppe in Waibstadt hat sich während des Lockdowns aufgelöst. Zwar haben die Gruppenmitglieder immer noch Kontakt untereinander. "Aber wir können niemand Neues mehr dahin schicken", berichtet Kirsch. Ein Grund, dass Selbsthilfegruppen sich in dieser Zeit nicht treffen, sei überdies auch dem Alter der Teilnehmer geschuldet: "Viele müssen auf sich selbst aufpassen, denn sie gehören zur Risikogruppe."

Hermann und Susanna Waibel, beide bislang Leiter der Waibstadter "Blaue Kreuz"-Gruppe, teilen mit: Vorrang habe in dieser Gruppe nun, aus Gesundheitsgründen Vorsicht walten zu lassen. "Aber auch das Finanzielle haben wir nicht mehr stemmen können", berichtet Waibel. Als Ansprechpartner stehe man jedoch immer noch für die Gruppenmitglieder zur Verfügung. "Nun warten wir ab, was das Frühjahr bringt", meint Hermann Waibel. Diskutiert wird momentan, mit Hilfe von Videokonferenzen zusammenzukommen. "Das funktioniert sehr gut, ist aber noch nicht spruchreif", sagt Kirsch.

Das "Blaue Kreuz" ist die einzige Suchtberatungsstelle in Sinsheim. Sie habe auch zu normalen Zeiten, ohne Corona-Pandemie, gut zu tun, berichtet die Diplom-Psychologin. Nach Gesprächen mit dem Rhein-Neckar-Kreis soll die Förderung für alle Suchtberatungsstellen im Kreis nun erhöht werden. "Das finden wir supergut", berichtet Kirsch. Auch soll eine Stelle mehr geschaffen werden; "Wir hoffen jetzt, dass wir diese Stelle bekommen, um insbesondere Sinsheim besser versorgen zu können."

Die Suchtberatungsstelle in Sinsheim ist zwei Tage pro Woche besetzt. Allerdings nicht während des Lockdowns. "Jetzt versorgen wir mit allen Mitarbeitern natürlich auch Sinsheim." Telefonisch werde das Angebot sehr gut angenommen. "Alle sind sehr froh, dass wir überhaupt da sind und alles möglich machen, was geht."

Info: Wer Probleme mit Alkohol hat, kann sich unter Telefon 06221 / 149820 an die Beratungsstelle wenden. Dort werden Beratungstermine vergeben, die teils über Telefon, teils auch übers Internet stattfinden.