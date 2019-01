Derzeit laufen Erkundungsbohrungen am Umspannwerk bei Leingarten für eine mögliche Verlegung der Südlink-Erdkabel in den Stollen der Salzwerke Heilbronn. Foto: Lars Behrendt

Von Hans Georg Frank

Leingarten/Heilbronn. Widerstand in Thüringen gefährdet den Zeitplan für ein bedeutendes Infrastrukturprojekt. Die Landesregierung in Erfurt unter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) möchte eine mögliche Trasse für das Erdkabel von "Südlink" zwischen der Nordsee und dem Raum Heilbronn auf ihrem Territorium verhindern. Als Alternative für den westlichen Landesteil solle dem Osten des Nachbarlandes Hessen der Vorzug gegeben werden. Weil die Bundesnetzagentur diesen Vorschlag ablehnte, hat die rot-rot-grüne Landesregierung Klage eingereicht beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

"Die Planungen für die Stromtrasse mit einem Vorzugskorridor durch Thüringen entsprechen nicht den bundesgesetzlichen Vorgaben", begründete Birgit Keller (Linke), Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, den juristischen Vorstoß. Sie pocht auf das "Gebot der Geradlinigkeit", das sich der Bund selbst zum Maßstab gemacht habe. Es soll kein bestimmter Verlauf erzwungen werden, erklärte Keller. Sie wolle vielmehr sicherstellen, dass in dem jetzigen frühen Stadium "keine Fehler gemacht werden, die später nicht mehr korrigiert werden können und dann zur Rechtswidrigkeit es gesamten Verfahrens führen".

Hintergrund Hintergrund Kritiker von "Südlink" lehnen eine "Monsterleitung" vehement ab. Deshalb werden keine Strommasten aufgestellt, stattdessen kommt das Kabel 1,60 Meter tief in die Erde. Für die 702 Kilometer lange Strecke zwischen Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Leingarten werden, je nach Ausführung, zwischen 3000 und 5000 Kilometer Kabel benötigt. Dafür werden [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Kritiker von "Südlink" lehnen eine "Monsterleitung" vehement ab. Deshalb werden keine Strommasten aufgestellt, stattdessen kommt das Kabel 1,60 Meter tief in die Erde. Für die 702 Kilometer lange Strecke zwischen Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Leingarten werden, je nach Ausführung, zwischen 3000 und 5000 Kilometer Kabel benötigt. Dafür werden Lieferanten weltweit gesucht. Die Versorgung mit Windenergie aus dem Norden soll 2025 den Atomstrom ablösen. Weil der letzte Reaktor in Neckarwestheim am 31. Dezember 2022 vom Netz geht, muss eine Zwischenlösung gefunden werden. Die Kosten für "Südlink" werden auf zehn Milliarden Euro geschätzt. (hgf)

Wegen des Störfeuers aus Erfurt haben die Planer sechs Monate verloren, sagte Saskia Albrecht, Sprecherin des Südlink-Projekts, jetzt in Bad Friedrichshall. Dieses halbe Jahr "können wir nicht mehr aufholen". Dass die Vorbereitungen nun reibungslos fortgesetzt werden können, glaubt offenbar auch die Expertin nicht. "Ich bin gespannt, welche Überraschungen wir noch erleben werden", deutete sie an.

Offiziell wird auch von Albrecht weiter verbreitet, dass die für 2025 angestrebte Fertigstellung der Stromleitung erreicht wird. Doch bisher wurde das erste Halbjahr angepeilt, "jetzt wird es Ende 2025 werden", prophezeite Alexander Schilling, Pressesprecher von Transnet, jenem Unternehmen, das "Südlink" verwirklicht. Es werde versucht, "jedes Beschleunigungspotenzial zu nutzen".

Optimistischer sind die Fachleute der EnBW-Tochter bei einer Speziallösung im Großraum Heilbronn. Auf einer Länge von 16 Kilometer soll das Erdkabel durch die beiden Salzbergwerke in Kochendorf und Heilbronn geführt werden. "Es ist Neuland, diese Kabel durch bestehende Hohlräume zu verlegen", sagte Projektleiter Thomas Schlüter. Zwei Kilometer der unterirdischen Strecke müssten neu "aufgefahren" werden, weil dort noch kein Salz abgebaut worden sei.

Bevor das Kabel im Untergrund verschwinden kann, müssen am Anfang und Ende zwei neue Schächte "abgeteuft" werden. An der Endstation bei Leingarten-Großgartach hat die Erkundungsbohrung bereits begonnen. Bei Bad Friedrichshall-Kochendorf ist der Start des Probelaufs im Frühjahr auf einem städtischen Grundstück vorgesehen.

"Wir unterstützen das Vorhaben nachhaltig, weil wir es gut finden", betonte Bürgermeister Timo Frey. An der technischen Machbarkeit zweifeln die halbstaatlichen Südwestdeutschen Salzwerke (SWS) nicht. "Das ist eine gute Möglichkeit, Bedenken gibt es nicht", sagte Artur Schlej, SWS-Rohstoffingenieur. Das Unternehmen wird extra eine "Stabsstelle Projekt Transnet" schaffen. "Arbeitsbeginn: schnellstmöglich", steht in der Ausschreibung.

Bei der Information der Bürger meldete sich allerdings mehrfach ein pensionierter Bergmann zu Wort, der Zweifel an der Eignung des Standorts für den Schacht anmeldete. Vor Jahrzehnten seien mehrere Schächte wegen Wassereinbruchs "komplett abgesoffen", erinnerte der 79-jährige Ex-Steiger. Aber möglicherweise sei die Technik inzwischen so weit fortgeschritten, dass auch in schwierigem Gelände erfolgreich gearbeitet werden könne. Der Schacht wird fünf Meter breit und endet in 240 Meter Tiefe.