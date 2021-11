Sinsheim. (pol/lyd) Die Polizei ermittelt noch immer im Fall des Streits zweier Familien in Sinsheim und ist zu ersten Ergebnissen gekommen, wie sie am heutigen Donnerstag mitteilt. Am 8. Oktober 2021 war es in der Lerchenneststraße im Ortsteil Steinsfurt zu einer Auseinandersetzung zweier Familien gekommen.

Ziel der Ermittlungen war es, so die Polizei, die Geschehensabläufe des Abends zu rekonstruieren sowie die Hintergründe der offenbar seit längerer Zeit schwelenden Spannungen zwischen beiden Familien aufzuklären. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Nach ersten Ergebnissen wird derzeit gegen insgesamt neun Personen ermittelt. Ihnen werden 20 Straftaten vorgeworfen.

Die Schwerpunkte der Taten liegen auf dem Sektor der gefährlichen Körperverletzung in neun Fällen, sowie in fünf Fällen der Beleidigung. Gegen zwei Personen wird noch wegen einfacher Körperverletzung ermittelt. In jeweils einem Fall wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der Bedrohung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

In drei weiteren Fällen sind die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen und wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen unbeteiligten Zeugen aufgenommen.

Obwohl der überwiegende Teil der Verdächtigen zu den Vorwürfen schweigt, sind die Ermittler bereits einen wesentlichen Schritt vorangekommen. Die Ermittlungen dauern an.

Update: Donnerstag, 4. November 2021, 13.24 Uhr

Klingelstreich löst Schlägerei zweier verfeindeter Familien aus

Mit dem Streich explodierten die langanhaltenden Spannungen am Freitagabend. Am Ende mussten Polizei und Rettungskräfte rund 20 Personen unter Kontrolle bringen und mehrere Verletzte versorgen.

Sinsheim. (jubu/mün) Vermutlich aufgrund eines Klingelstreichs eskalierte ein bereits seit geraumer Zeit schwelender Streit zwischen zwei verfeindeten Familien eines Hauses in Steinsfurt. Das berichtet die Polizei.

Am Freitagabend gegen 20 Uhr riefen mehrere Anwohner den Notruf, nachdem sich der Streit auf die Straße verlagerte. Nach anfänglichen Provokationen und Beleidigungen beteiligten sich schließlich rund 20 Personen an der Schlägerei.

Es flogen Bierflaschen, eine Person versprühte eine größere Menge Pfefferspray und verletzte dabei mehrere Menschen leicht. Die Folge war ein großer Einsatz von Polizei und Rotem Kreuz.

Nachdem sich die Lage an dem Wohnhaus zunächst beruhigt hatte, versorgte der Rettungsdienst, welcher mit 5 Rettungswagen und 3 Notärzten vor Ort war, die Verletzten. Ersten Angaben des Notarztes nach wurden 10 Personen verletzt und in Krankenhäuser transportiert.

Auf offener Straße kam es kurze Zeit später zu mehreren handfesten Auseinandersetzungen. Die Polizei war mit mehreren Streifenbesatzungen, die Hundeführer mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit dem Leitenden Notarzt und dem organisatorischen Leiter vor Ort. Zu den Hintergründen der Attacke führt das Polizeirevier Sinsheim aktuell noch die Ermittlungen.

Update: Samstag, 9. Oktober 2021, 1.19 Uhr