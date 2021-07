Sinsheim-Steinsfurt. (tk) Zu den Vorkommnissen auf einem Steinsfurter Spielplatz, bei denen am 2. Juli ein Zehnjähriger aus einem Auto heraus von einem Fremden in verdächtiger Weise angesprochen wurde, widerspricht die Polizei Schilderungen aus dem Steinsfurter Umfeld und nennt Details des Geschehens. Der Fall am Freitagabend hatte zu großer Verunsicherung und teils heftigen Reaktionen in Sozialen Netzwerken geführt und ist bis heute Ortsgespräch.

Von einem "Entführungsversuch" wurde in Teilen der Bevölkerung gesprochen. Dies sei falsch, sagt die Polizei, konkrete Hinweise hierauf gebe es derzeit nicht. Das Kind habe nach letztem Erkenntnisstand nicht "gerettet" werden müssen. Was auch immer genau passiert war, habe allerdings "den Jungen derart verunsichert, dass er sich zu Hause einem Familienmitglied anvertraut hatte", heißt es vom Polizeipräsidium in Mannheim. Unklar bleibt allerdings, ob das Kind zuvor ins Auto des Verdächtigen gelockt und Platz genommen hat. Personen aus Steinsfurt schildern es so, die Polizei macht hierzu keine Angaben.

Tatsache ist, dass Anzeige erstattet wurde; deren Erstatter hatte, wie die Polizei schildert, "den Unbekannten in seinem Auto in der Nähe festgestellt, mit seinem Verhalten konfrontiert, dann unverzüglich die Polizei verständigt und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten". Schilderungen aus der Bevölkerung, wonach das Kind nur durch beherztes Eingreifen eines Zeugen habe gerettet werden können, träfen nicht zu. In Steinsfurt wurde davon gesprochen, dass der Verdächtigte in dessen Auto festgesetzt worden sei, indem man ihn in den "Schwitzkasten" genommen habe. Von einer Rettung zu sprechen, nennt die Polizei allerdings "sachlich falsch".

Fakt ist jedoch, dass man den Sachverhalt ernst nimmt: Es ermittelt die Kriminalpolizei. Gegenstand der Ermittlungen sei es, den zur Anzeige gebrachten Sachverhalt "zu verifizieren und im Anschluss zu prüfen, inwieweit hier strafrechtlich relevantes Handeln vorliegt", bleibt die Polizei vage. Die Personalien des Autofahrers, der das Kind angesprochen hatte, habe die Polizei aufgenommen. Es werde außerdem geprüft, "ob und inwieweit eine Gefahr" von ihm ausgeht, wozu "weitere Überprüfungen und Ermittlungen" erforderlich seien.

Das Geschehen in Steinsfurt erinnert an Vorkommnisse, die sich in jüngerer Vergangenheit in der Region zugetragen haben: In Heidelberg-Kirchheim wurden am 16. und 17. Mai Kinder im Alter zwischen vier und elf Jahren auf einem Spielplatz und vor einer Eisdiele angesprochen. Nachdem Eltern die Polizei gerufen hatten, sei ein 57-Jähriger "mit seinem fraglichen Benehmen konfrontiert" worden. Der Mann erhielt einen Platzverweis; geprüft werde, ob in dem Handeln des Mannes "ein strafbares Verhalten zu sehen ist". Einen Monat später wurden zwei Fälle aus Nußloch gemeldet: Nachdem ein siebenjähriges Mädchen am 16. Juni auf dem Schulweg angesprochen worden war, sei "ein Mann festgestellt" worden, der im Verdacht stand, das Kind angesprochen zu haben. Tags darauf hatte ein Neunjähriger seiner Mutter von einem Mann mit dunkelblauem Auto und "dunklem Bart" erzählt, der ihn habe nach Hause fahren wollen. Damals hieß es bei der Polizei, dass keine Hinweise vorlägen, dass es sich bei den Taten "um eine Vorbereitungshandlung zur Begehung einer Straftat gehandelt hat".

Konkreter gelagert war die Tat am 20. Mai in Wieblingen. Eine Neunjährige war dort von einem Unbekannten in ein Gebüsch gelockt und "in sexueller Absicht" berührt worden. Die Polizei sucht mithilfe einer Täterbeschreibung.

Bei der Diskussion in den Sozialen Netzwerken zum Fall in Steinsfurt wurde mehrfach die Frage laut, weshalb der Verdächtigte nach Aufnahme der Personalien auf freien Fuß gesetzt wurde: "Warum wird erst bei Begehung der Straftaten reagiert?", fragt eine Nutzerin auf der Facebook-Seite der RNZ. Allerdings: Was wäre der Umkehrschluss? "Ansprechen allein ist nicht strafbar", erläutert eine Polizeisprecherin. Ob es andere Verdachtsmomente gab, werde gerade geklärt.

Update: Mittwoch, 7. Juli 2021, 18.51 Uhr

Sollte ein Kind entführt werden? Zeuge greift ein

Sinsheim-Steinsfurt. (tk) Hat jemand am Freitagabend versucht, ein Kind auf einem Steinsfurter Spielplatz zu entführen? Mehrere Quellen aus Sinsheim hatten an den Folgetagen unabhängig voneinander von einem solchen Ereignis gesprochen und dessen Abläufe ähnlich beschrieben. Die Polizei bestätigte den Vorfall auf RNZ-Nachfrage am Montag und sprach von "einem Tatverdächtigen", allerdings müssten wesentliche Details noch geklärt werden.

Den Schilderungen nach hatte ein Mann auf dem Spielplatz zwischen Egerstraße, Königsberger Straße und Burgweg einen zehnjährigen Jungen angesprochen und dem Kind vorgeschlagen, gemeinsam "Süßigkeiten zu kaufen" in einem nahe gelegenen Einkaufsmarkt. Zeugen seien auf das Ereignis aufmerksam geworden, möglicherweise auch wegen des Kennzeichens am Fahrzeug des Tatverdächtigen, das aus einem Nachbarlandkreis stammt.

Zeuge greift beherzt ein

Als der Bub und der Mann schon in dessen Auto eingestiegen waren, sei ein Zeuge beherzt eingeschritten: Über ein offenes Fenster sei es dem Zeugen gelungen, die Rücksitztür zu öffnen, einzusteigen und den Tatverdächtigen vom Rücksitz aus mit den Armen in den "Schwitzkasten" zu nehmen und bis zum Eintreffen der Polizei dort zu fixieren. Nach dem Feststellen der Personalien ließ man den Tatverdächtigen ziehen; jedoch ist die Kriminalpolizei mit dem Fall betraut. "Es hat sich wohl grob so zugetragen", hieß es beim Mannheimer Polizeipräsidium weiter; die kursierenden Schilderungen deckten sich mit jenen gegenüber den Polizeibeamten. Ein sensibles Thema, welches jetzt "noch weiter verifiziert" werden müsse.

Ähnliche Ereignisse wurden in den Tagen um den 25. Juni in Eppelheim gemeldet. Mehrfach hatte damals ein Unbekannter Kinder im Grundschulalter in verdächtiger Weise angesprochen und ihnen angeboten, bei ihm im Auto mitzufahren. Die Kinder wurden laut Polizei auf dem Schulweg oder in der Nähe eines Spielplatzes "aus einem Auto heraus angesprochen".

Unklar blieb am Montag, ob es Zusammenhänge zwischen dem Steinsfurter Vorkommnis und den Taten in Eppelheim gibt. "Mehr können wir Ihnen nicht sagen", sagte eine Polizeisprecherin und bat aus ermittlungstaktischen Gründen um Verständnis.