Sinsheim. (tk) Die Abwassergebühren steigen zwar nicht im Jahr 2019, doch sieht Stadtwerke-Chef Andreas Uhler bei diesem Thema mittelfristig "dunkle Wolken" in Sachen Preiskonstanz aufziehen. Seit dem Jahr 2011 unverändert, bleibe diese Gebühr "mindestens noch weitere ein bis zwei Jahre stabil", wie Uhler in seinen Ausführungen zum Haushalt des städtischen Eigenbetriebs andeutete.

Im Jahr 2018 wurden der Schwimmbad-Eintritt und die Wassergebühr erhöht, die im Jahr 2020 erneut steigen werde. Uhler spricht von "massiven Kosten" in vielen Bereichen: Rund 900.000 Euro schießt die Stadt dem Freibad zu - trotz 250.000 Euro Eintrittsgebühren und eines Betriebskostenzuschusses in Höhe von 260.000 Euro von der Badewelt. Die Entsorgungskosten seien dramatisch gestiegen, vom Klärschlamm bis zum Erdaushub. Noch dazu müsse im Leitungsbereich "massiv investiert", müssten Hochbehälter saniert und Betriebsstätten erneuert werden.

Kanäle werden im kommenden Jahr in der Steinsfurter Goldbach-, Dickwald-, Kirchberg- und Linseneckstraße sowie in der Sinsheimer Friedrichstraße erneuert; Leitungen und Hausanschlüsse werden in Sinsheim in der Lilienthalstraße, am Ilvesbach und in der Reihener Wingertsbergstraße saniert. Das volle Programm läuft derweil in der Waldangellocher Ortsdurchfahrt. "Eine Mammutaufgabe" sei auch die Erweiterung der Kläranlage, sagte Uhler.

Rund 4,7 Millionen Euro müssten die Stadtwerke 2019 investieren. Der Wirtschaftsplan hat ein Volumen von 24,5 Millionen Euro. Der Schuldenstand beträgt Ende 2019 rund 70 Millionen Euro. Einstimmig ohne Enthaltung wurde den Planungen zugestimmt.