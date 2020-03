Von Franz Stoffl

Zaisenhausen. Der Turn- und Sportverein Zaisenhausen will in diesem Jahr mit mehreren Veranstaltungen sein 100-jähriges Bestehen feiern. Die erste soll am 30. Mai zur Einweihung des zweiten Fußballrasenplatzes stattfinden. Ob dieser Termin angesichts der aktuellen Lage gehalten werden kann, ist noch ungewiss.

Der Traditionsverein wurde am 22. Mai 1920 im Gasthaus "Zur Krone" in Zaisenhausen gegründet, wozu sich 84 Teilnehmer einfanden. Außerdem war eine Abordnung der "Freien Turnerschaft" des Turnvereins Sulzfeld anwesend. Bei der gut besuchten Gründungsversammlung wurde eine Satzung beschlossen und die erste Vorstandschaft gewählt. Zum Vorsitzenden wurde Wilhelm Weiß gewählt. Der Verein schloss sich dem Turnerkreis Oberer Kraichgau/Bretten und somit der Deutschen Turnerschaft an.

Die damaligen Protokolle zeigen, dass sich der Verein den "Leibesübungen" verschrieben hatte. Erfolge und Misserfolge wechselten sich unter den weiteren Vorsitzenden Wilhelm Stein und Karl Fichtner ab. Die anfängliche Euphorie ließ nach, und so beschloss die Generalversammlung 1931 die Auflösung des Vereins wegen mangelnden Interesses. Das Vereinsvermögen und die Turngeräte wurden der Gemeinde zur Verwahrung übergeben.

Hintergrund > Die Vorsitzenden seit der Gründung bis heute: Wilhelm Weiß 1920-1923; Karl Fichtner 1923 bis 1925; Wilhelm Stein 1925 bis 1928; Karl Fichtner bis 1928 bis 1931; Von 1931 bis 1948 ruhten die Aktivitäten des Vereins. Albert Bauer 1948 bis 1955; Adolf Hacker 1955 bis 1958; Walter Schühle 1958 bis 1966; Günter Klein 1966 bis 1981; Volker App 1981 bis 1989; Dieter Sommer 1989 bis 1995; Volker App 1995 bis 1999; Franz Stoffl / Thomas Lampert 1999 bis 2000; Franz Stoffl 2000 bis 2006; Steffen Fiedler 2006 bis 2008; Volker App 2008 bis 2020. Insgesamt stand Volker App 24 Jahre an der Spitze des TSV Zaisenhausen.

Die Neugründung erfolgte drei Jahre nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Diktatur am 13. März 1948 im Gasthaus "Ochsen" mit dem Namen Turn- und Sportverein. Zum Vorsitzenden wurde Albert Hacker gewählt. Schon bald stellten sich die ersten sportlichen Erfolge ein. Herausragend war der Erfolg der 1. Männerriege, die 1950 mit Josef Pokluda, Kurt Maier, Ernst Dörlich, und Adolf Steinbach den Titel Turner-Meister des Landkreises Sinsheim errangen; außerdem wurde die 2. TSV-Riege Vizemeister. Auch die Leichtathleten waren sehr erfolgreich und errangen einige Kreismeistertitel. Sehr erfolgreich war auch Günter Klein bei den Badischen Meisterschaften in Offenburg, bei denen er Vizemeister wurde.

Nach einigen Jahren ging das Interesse am Turnsport allerdings immer mehr zurück, und der Fußball wurde dominierende Sportart, sodass am 9. Mai 1957 die Fußball-Abteilung gegründet und schon nach kurzer Zeit zur tragenden Säule des Vereins wurde. Zum Abteilungsleiter wurde Emil Antritter gewählt. Nach der Gründung nahmen die 1. und 2. Mannschaft sowie eine A-Jugend und die Schülermannschaft an den Verbandsspielen teil.

Da die junge Abteilung noch keinen eigenen Sportplatz hatte, wurden die Verbandsspiele beim Nachbarverein Sulzfeld ausgetragen, bis der eigene Platz unmittelbar neben der damals neugebauten Kultur- und Sporthalle hergerichtet war.

In der Anfangszeit mussten die Fußballer viel Lehrgeld bezahlen. Der erste sportliche Erfolg der 1. Mannschaft stellte sich mit dem Gewinn der Herbstmeisterschaft 1965 ein, der gebührend gefeiert wurde. In den 60er-Jahren hatte der TSV auch eine erfolgreiche Faustballmannschaft. Mitte der 70er-Jahre nahm das Interesse jedoch stark ab, sodass der Spielbetrieb eingestellt wurde.

Den dunkelsten Tag in der Vereinsgeschichte erlebte der TSV in der Nacht zum 13. Juni 1969, als ein Bauer aus einem kleinen Nachbardorf im Auftrag einer unmittelbaren Platznachbarin mit Traktor und Pflug anrückte und einen Teil des Platzes umpflügte, der ihr gehörte und den sie nicht verkaufen wollte. Darüber berichteten damals sogar Fernsehen und Bild-Zeitung. Nach dieser Aktion stand die Existenz des Vereins auf dem Spiel. Nur weil die Nachbarvereine FVS Sulzfeld, FC Flehingen und TSV Kürnbach ihre Plätze zur Verfügung stellten, konnte der TSV den Spielbetrieb aufrecht erhalten.

Kreismeister 1950: Josef Pokludar, Günter Kull, Kurt Maier, Ernst Dörlich und Adolf Steinbach (v.l.). Foto: Stoffl

Mit den Arbeiten am neuen Sportplatz im Mühltal wurde 1971 und mit dem Bau des Vereinsheimes mit Kegelbahn 1972 begonnen. Mit einer Festwoche wurde im Sommer 1973 der Rasenplatz mit Aschenbahn und Sprunggrube eingeweiht. Zwischenzeitlich hat der Verein auf seiner Anlage zwei Rasenplätze und einen Tennisplatz. 1969 wurde dem Verein eine Tischtennisabteilung angeschlossen, die sich 1977 aber vom Hauptverein löste und als TTC Zaisenhausen weitergeführt wird.

In der Folgezeit stellten sich einige sportliche Erfolge der Fußballer ein. 1977 errang man die Meisterschaft der B-Klasse Süd und somit den Aufstieg in die A-Klasse, wurde 1984 Meister und stieg in die Bezirksliga auf. Nach zwei Jahren konnte der Abstieg nicht vermieden werden. 1994 musste der Verein nach erfolgreichen Jahren den Abstieg in die B-Klasse hinnehmen. Es dauerte bis 2001, bis die 1. Mannschaft wieder in die A-Klasse aufstieg. 2004 ging es dann wieder zurück in die B-Klasse.

In der 63-jährigen Geschichte der Fußballabteilung konnten die Schüler- und Jugendmannschaften einige beachtliche Erfolge feiern. Herausragend war die Leistung von Karl-Heinz Haberland, der 1995 die E-Jugend als Trainer übernahm und bis zur A-Jugend 2004 betreute. Der Lohn war die Meisterschaften der C-Jugend 1999/2000 und der B-Jugend 2000/2001.

Unter der Regie von Franz Stoffl wurde 1975 eine AH-Abteilung angeschlossen und der AH-Fasching gegründet. 22 Jahre lang übte er das Amt des Abteilungsleiters der AH aus. Veronika Sitzler gründete 1986 eine Frauengymnastikgruppe, die sich wöchentlich trifft. Sie war von Anfang an deren Übungsleiterin und ist es noch heute. Eine weitere Abteilung kam 2002 mit der von Franz Herbich gegründeten Senioren-Wandergruppe hinzu, die sich wöchentlich zu einer Wanderung trifft.

Seit 2008 ist Jürgen Reimold Wanderführer. 1989 kam eine Tennisabteilung hinzu, deren Abteilungsleiter Jürgen Hofmann wurde. Der Förderverein des TSV wurde 1993 gegründet. Den Vorsitz übernahm Edwin Hacker, den er 2000 an Claus Mayer übergab.

Info: Die geplanten Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr: 30. Mai: Einweihung des zweiten Fußballplatzes; 3. und 4. Juli: AH-Kreismeisterschaft; 18. Juli: Festbankett in der Kultur-und Sporthalle; 26. Juli: Festgottesdienst; 12 und 13. September: Weinfest; 2. Oktober: Open-Air; Ende Dezember: Theaterabend.