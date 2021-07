Die Zustände in den Krankenhäusern sind nicht mit den hiesigen zu vergleichen. Vor allem mangelt es an Sauerstoff, der in Flaschen über weite Strecken herbeigeschafft werden muss. Foto: Provide

Angelbachtal/Nepal. (ram) Während sich hierzulande die Corona-Lage entspannt hat, ist die Situation im fernen Nepal immer noch ernst. Das berichtet Stephanie Brecht vom Angelbachtaler Hilfsverein "Provide", der bereits vor einigen Wochen auf die Situation im armen Nepal aufmerksam gemacht und um Spenden für den Kauf von Sauerstoffkonzentratoren gebeten hatte (wir haben berichtet).

36 solcher Geräte konnten inzwischen von der nepalesischen Partnerorganisation HDCS beschafft und an die Krankenhäuser geliefert werden. Zusätzlich beschaffte und verteilte HDCS Masken und Schutzkleidung sowie viele andere medizinische Geräte für die Covid-19-Versorgung in ihren Krankenhäusern in den entlegenen und teilweise schwer zugänglichen Distrikten Lamjung, Rukum und Chitwan.

Mehr als 200 Covid-19-Patienten sind in den vergangenen Monaten in den Krankenhäusern von HDCS versorgt worden, mehr als die Hälfte der Patienten benötigten mehrere Tage eine Saustofftherapie. Der Zustand in den Krankenhäusern in Nepal habe sich im Vergleich zum Mai etwas entspannt, sei aber immer noch ernst, berichtet Brecht, die bei "Provide" für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Die Anzahl der Intensivbetten wurde zwar in der zweiten Welle verdoppelt, jedoch sind sie in den großen Städten immer noch zu einem großen Teil von Corona-Patienten belegt. Die Zahl der positiv getesteten Menschen sei derzeit rückläufig, was aber auch daran liege, dass in den entlegenen Gebieten kaum getestet werde.

Die Tests sind immer noch sehr teuer, und viele wollten aufgrund der möglichen Stigmatisierung gar nicht wissen, ob sie Covid-19 haben. "Die Menschen sind immer noch sehr verängstigt, müde und frustriert," berichtete ein "Provide"-Mitarbeiter, der sich schon seit mehr als zwölf Jahren in Nepal für die benachteiligte Bevölkerung einsetzt.

Die medizinische Situation entspannt sich zwar ein wenig, doch die wirtschaftlichen Folgen für die Ärmsten der Gesellschaft spitzten sich hingegen zu. In vielen Gebieten Nepals gibt es immer noch viele Beschränkungen, somit können die Tagelöhner, die in vielen Teilen Nepals rund die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, seit vielen Monaten kaum arbeiten und ihre Familie ernähren.

Die HDCS-Mitarbeiter seien seit zwei Wochen dabei, zusätzlich zur medizinischen Arbeit in den Krankenhäusern auch Lebensmittelpakete an die arme Bevölkerung zu verteilen. Durch die sowieso schon hohe Arbeitslosigkeit und den Lockdown seien viele Familien der Covid-19-Patienten nicht in der Lage, die Krankenhausrechnungen zu bezahlen. Schnell kommen dabei mehr als 1000 Euro für eine Covid-19-Behandlung zusammen, für Tagelöhner oder Bauern ein schier unbezahlbarer Betrag. Eine Krankenversicherung haben die meisten Einwohner in Nepal nicht.

Trotzdem wird in den HDCS-Krankenhäusern niemand abgewiesen, betont Brecht. Jeder bekomme die notwendige Behandlung. Doch dafür sei auch weiterhin Unterstützung aus dem Ausland notwendig.

Info: Der Verein "Provide" bittet um Spenden für Nepal. Die Bankverbindung lautet: Provide e.V., Volksbank Kraichgau eG, IBAN: DE40.6729.2200.0015 0000 07, Verwendungszweck: P4503 Nothilfe Corona.