Von Christiane Barth

Waibstadt/Sinsheim-Hoffenheim. Man findet ihn unter dem Stichwort "#besonderegeschenke" im Internet, er hat einen gut besuchten "YouTube"-Kanal und macht jetzt ganz individuelle Musik unter dem Motto "Song4you", selbstverständlich mit einem Hashtag davor. Marvin Dallaway will mit seiner Musik einen Weg weisen raus aus dem Corona-Blues, er möchte mit "Abstand Nähe schaffen", eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern "tun, was möglich ist".

Der 30-Jährige ist Musiker. Vor der Pandemie lebte er von seiner Kunst und der Gabe, auf einer Bühne die Menschen mitzureißen. Jetzt geht das nicht mehr. Daher arbeitet er gerade wieder in seinem Ursprungsberuf als Feinmechaniker-Meister. Dafür ist er dankbar. Dennoch fehlt ihm etwas: Die Interaktion mit einem Publikum, mit Menschen, die fühlen, was er fühlt, wenn er Musik macht. "Das kommt im Internet bei den Live-streams nicht rüber", ist Dallaways Erfahrung. Deshalb hat er sich jetzt etwas ausgedacht und möchte in dieser besonderen Zeit nun besondere Formen etablieren, um Kunst und Kultur doch noch zum Publikum zu bringen, auch ohne Internet. So richtig live also. Gänsehautmomente, die Musikbotschaft an den Lieblingsmenschen: Das soll echt sein.

Marvin Dallaway ist der Bruder von Celine Dallaway aus Waibstadt, die bei einem Autounfall in Sinsheim vor fünf Jahren schwer verletzt wurde, deren Schicksal viele Menschen berührte und für deren Genesung zahlreiche Spendenaktionen ins Leben gerufen wurden. Wie seine Schwester begann Marvin Dallaway seine musikalische Karriere bei der SFZ Bigband in Waibstadt. Seit seinem zehnten Lebensjahr ist er eng mit der Musik verbunden, bei seinen Auftritten spielt er Trompete, Gitarre und singt.

Doch Corona setzt auch ihm sehr zu. "Wir haben gemerkt, dass uns die Auftritte fehlen, auch den anderen", erklärt Dallaway, wie es zu seiner Idee kam, trotz des Lockdowns Livemusik mit Publikum zu machen. Er packt nun seinen "Tourbus" voller Technik, um die Lieblingssongs seiner Auftraggeber zu spielen: gecoverte Songs, vorwiegend Rock, Pop und Reggae. Damit fahren er und seine Freundin Miriam Klimek dann zu Jubilaren aller Art, Traupaaren und ja, auch zu Beerdigungen. "Das war sehr berührend", berichtet der Musiker, "traurig, aber die Menschen waren so froh, unsere Musik zu hören."

Wenn er etwa für Geburtstage gebucht wird, fährt er mit seinem Kleinbus vor die Haustür, die Nachbarn werden idealerweise bereits vor dem Auftritt informiert. Alles läuft Corona-konform ab, die Zuschauer haben auf ihren Balkonen und Terrassen genug Abstand. "Die Leute feiern dann in ihren Wohnungen", erzählt Dallaway, der mit seiner Freundin in Hoffenheim lebt. Diese beschreibt die Motivation, die die beiden antreibt, so: "Wir haben uns gefragt: Wie kann man es schaffen, dass die Musik am Leben bleibt, da sie die Leute ja glücklich macht und den Zusammenhalt stärkt."

Das Ganze firmiert nun als "Geschenkidee", soll eine "Geste sein, die verbindet", soll die Geschichte, die hinter jedem einzelnen Lieblingslied steckt, mit Emotionen aufladen – und wird gefilmt. Später schneidet das Paar die bewegenden Sequenzen als Video zusammen, das dann über den eigentlichen Auftritt hinaus als Widmung auf einem USB-Stick weiterhin für emotionale Momente sorgen soll. Die Interaktion mit dem Publikum ist den beiden wichtig: Die Rührung, der zwischenmenschliche Kontakt, aus dem Bewegung entsteht, und überhaupt, die Bewegung: Miriam Klimek ist Fitness-Trainerin und hat ebenfalls Freude an den Auftritten. "Das kann der Marvin so gut", meint die 39-Jährige, die begeistert davon berichtet, wie die Leute springen, schunkeln und die Arme schwingen bei Liedern wie "Angels" beispielsweise von Robbie Williams oder bei "Don’t stop me now" von Queen. "Marvin ist ein toller Entertainer", zwinkert Miriam Klimek. Auch für sie ist die Corona-Krise eine berufliche Zäsur: "Da hat es uns im März, April den Teppich unter den Füßen weggerissen." Beide konnten vor der Pandemie als Selbstständige von ihren Berufen leben. Jetzt ist das nicht mehr so. Doch das Paar macht deutlich: "Wir wollen nicht abwarten, sondern weitermachen."

Mit seinem neuen "Produkt" möchte Dallaway nun ein positives Signal senden: Trotz der Krise etwas bewegen, nach vorne schauen und herausfinden, was geht. Das Konzept umfasst ein Video mit Widmung sowie Überraschungsmoment vor dem Live-Auftritt, das "Mini-Konzert" vor der Haustür, vor dem Standesamt oder eben auf dem Friedhof. Und das Erinnerungsvideo des Auftrittes.

Der genaue Ablauf ist dabei individuell. "Wir müssen alle daran arbeiten, mit Abstand Nähe zu schaffen und dafür sorgen, dass die Leute nicht einsam sind, stattdessen Spaß haben", meint Dallaway. Seine Botschaft: "Es geht auch mit Corona." Er ist überzeugt: "Das Warten auf das Ende der Pandemie ist der falsche Weg. Wir müssen lernen, damit umzugehen." Und wenn die Krise dereinst mal vorbei ist? Dann soll es "Song4you" weiterhin geben.