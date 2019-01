Sinsheim/Ittlingen. (pol/mare) Ein schwarzer Audi A4 kam einer Autofahrerin am Samstagabend seltsam vor. Er fuhr nämlich Schlangenlinien. Also heftete sie sich an seine Fersen und alarmierte die Polizei, wie die Beamten mitteilen. Und am Ende der Verfolgung stand fest: Der Audi-Fahrer hatte Drogen intus.

Aber der Reihe nach: Gegen 19 Uhr meldete sich die Autofahrerin bei der Polizei. Sie gab an, hinter einem Audi mit Heidelberger Kennzeichen auf der Kaiserstraße in Weiler in Richtung Hilsbach zu fahren.

Der Audi fuhr dabei sehr langsam und gemächlich und brach immer wieder aus. Er bog dann in Hilsbach auf die Kraichgaustraße ein. Kurz darauf bog er abermals ab - diesmal in die Brennhüttenstraße und wenig später in die Hirschgasse. Hier fuhr er dann zurück in Richtung Marktstraße.

Schließlich fuhr der Audi auf der Ittlinger Straße in Richtung Ittlingen weiter. Dort wurde er dann auf der Hilsbacher Straße gestoppt und kontrolliert.

Dabei sahen die Beamten gleich: Der 19-jährige Fahrer wies Anzeichen von Drogenkonsum aus. Also wurde ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einkassiert.

Die Autofahrerin berichtete den Beamten später, dass es zu einigen brenzligen Situationen gekommen sei - der Audi sei nämlich mehrfach in den Gegenverkehr geraten.