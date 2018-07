Sinsheim. (kel/zg) Jetzt singt er auch noch. Dass Sinsheims Oberbürgermeister beim Fohlenmarkt den Erzherzog-Albrecht-Marsch dirigiert, ist fast schon tradierte Praxis. Jetzt verstärkt Jörg Albrecht seine musikalischen Ambitionen.

Er wird beim Stadtfest am Samstagabend den Auftritt der Band "Lehman-Brothers" mit einem Lied bereichern - gewissermaßen als Retourkutsche dafür, dass die Lehmans beim "OB kocht für Senioren" aufspielten. Thematisch bleibt man sich treu: Jörg Albrecht trällert "Unsere Heimat - das ist Sinse" nach der Melodie von "Das alte Haus von Rocky Docky". Der Text stammt aus der Feder von Alt-Stadtrat Richard Spranz, der den Auftritt zudem an der Gitarre begleiten wird.

Zuvor ist der Stadtchef anderweitig gefordert: Um 16 Uhr ist in der Allee der Fassbieranstich, mit dem die 38. Auflage des zweitägigen Fests offiziell eröffnet wird. Dazu spielt die Stadtkapelle.

Auf der Bühne vor der Musikschule findet an beiden Tagen ein Non-Stop-Programm mit Tänzern und Musikern statt. Bis in den Samstagabend hinein sorgen die Auftritte der Grundschulrockband "Rock’n‘School", "Freitag 13", "Cheesecake Factory" für Abwechslung.

Die Holger-Weitz-Band setzt den musikalischen Schlusspunkt unter den ersten Tag. Die Innenstadt avanciert am Samstagabend zum Treffpunkt für alle Partybegeisterte: DJs, Live-Musik, Bars und vieles mehr locken in die Gassen.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr. Auftritte der Musikschule, tänzerische und sportliche Darbietungen stehen im weiteren Tagesverlauf an. Ab 13 Uhr lädt der Einzelhandel zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 11 bis 18 Uhr findet der "Markt der schönen Dinge" rund um den Kirchplatz statt.

Zusammen mit dem Kunstkreis Kraichgau möchten die Stadt, die Arbeitsgemeinschaft Stadtfest und das Wirtschaftsforum Kleinkünstlern der Region eine Plattform bieten. Angeboten wird alles, was handgemacht ist: Kunsthandwerk, Seifen, Floristik, Töpferwaren, Schmuck, Korbwaren ...

Um 15 Uhr startet am Elsenzbogen ein Entenrennen. Der Zieleinlauf wird beim "Wächter" in der Allee sein. Wie jedes Jahr werden Straßenmusiker das kulturelle Angebot am Sonntag bereichern. An fünf Spielstätten in der Innenstadt zeigen sie ihr musikalisches Spektrum.

Für ein Urgestein des Stadtfest ist mit der 38. Auflage übrigens Schluss: Wolfgang Beha ist am Sonntag zum letzten Mal aktiv dabei. Sein Biergarten am Marktplatz fand jedes Jahr großen Zuspruch. "Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, deswegen ist es Zeit aufzuhören", begründet er seinen Abschied.