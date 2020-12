Pause an der Raststätte Kraichgau Süd: Fernfahrer haben in Zeiten des Lockdown einen besonders harten Beruf. Zum Termindruck hinzu kommen mangelhafte Versorgungsmöglichkeiten mit geschlossenen Raststätten und mangelhaften Hygienebedingungen. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. Wenn die Wirtschaft rollt, rollen die 40-Tonner. Ein Zustand, auf dessen Rückkehr zurzeit die Speditionen warten. Unter profaneren Dingen leiden die Fahrer der Trucks. Hier geht’s nicht nur um den Einbruch von Import und Export – geschlossene Duschen und Imbisse auf den Rasthöfen können zum echten Problem werden, von dem kaum einer Notiz nimmt.

Hans-Peter Kolb, der seit 35 Jahren den gleichnamigen Autohof in der Neulandstraße betreibt, ist überzeugt: Ohne Fernfahrer würde Deutschland in eine Versorgungskrise geraten. Sie beförderten auch Güter, "die den Rest der Wirtschaft am Laufen halten". Aber die Lkw-Fahrer "sind in großer Not", erlebt Kolb. Sie verdienten es nicht, sich selbst überlassen oder mit einer Bratwurst in der Kälte abgefertigt zu werden. Viele Laster könnten sich auch nur an speziellen Tanksystemen mit Diesel versorgen.

Ausgewiesene Frachtverkehr-Autohöfe, wie der von Kolb, seien auch deshalb wichtiger Teil der Infrastruktur. Den Fahrern unterwegs würden Versorgungseinrichtungen genommen, was Kolb für "moralisch nicht vertretbar" hält. Im Gegensatz zur Wirtschaftskrise 2008 beobachtet Kolb, dass gerade weniger die finanzielle als die menschliche Not spürbar sei: "Die Lkw-Fahrer fühlen sich nicht respektiert."

Den Alltag seiner Fahrer beschreibt Uwe Abele, Geschäftsführer eines Transport-Unternehmens im Reihener Gewerbegebiet "Oberer Renngrund". Die Spedition beschäftigt 20 Fahrer, die für das Unternehmen in ganz Europa unterwegs sind. Übernachtet wird in der Regel auf Rasthöfen im Fahrzeug. Was den Mitarbeitern zu schaffen macht, sind die zum Großteil gesperrten Duschen und Toiletten auf Autobahn-Parkplätzen.

"Auf manchen Rasthöfen sind die sanitären Anlagen auf ein Minimum reduziert", hat Abele beobachtet. Für die Fahrer steht dann oft nur ein Waschraum zur Verfügung, der meist auch nicht nach Geschlechtern getrennt ist. "Die sanitären Anlagen sind bei dieser Menge an Menschen einfach komplett überlastet." Das könne "schon sehr ekelhaft" werden. Dass dadurch auch eine Ansteckungsgefahr mit Viren erhöht sein könnte, hält Abele nicht für ausgeschlossen.

Bleibt nur die "Katzenwäsche". Alles im Fahrzeug. Doch damit hätten sich die Fahrer bereits arrangiert, glaubt Abele; auch, weil es in manchen Gebieten keine Autobahn-Rasthöfe gebe und sie daher zuweilen ins Gewerbegebiet zum Parken ausweichen müssten. "Für diese Fälle haben sie immer was zum Waschen dabei."

Unterwegs zu sein, sei derzeit kein Spaß und wer weit fahre, brauche Verpflegung an der Autobahn. Doch Autobahn-Shops und Imbisse hätten ebenfalls oft geschlossen, schildert Abele. Die Berufskraftfahrer erhielten warme Mahlzeiten höchstens zum Mitnehmen, gegessen werde dann im Führerhaus. Dazwischen versorge man sich mit dem "Pausenbrot" von zu Hause – und aus der Konservenbüchse.

Die Alternative, von den Rasthöfen den nächstgelegenen Supermarkt anzusteuern, sei kaum verlockend: "Da brauchen sie erst mal Ortskenntnisse", weiß Abele; "mal eben über die Leitplanke zu klettern, um sich was zu essen zu holen, ist nicht gerade empfehlenswert." Mit dem Laster einkaufen zu gehen, ebenfalls nicht: "Fahren Sie mal mit einem 40-Tonner zum nächsten Rewe."

Doch es passiere auch Positives: "Der Gesetzgeber ist uns entgegengekommen: Wenn die Fahrer nachweislich auf dem Heimweg sind, dürfen sie ihre Lenkzeiten kurzfristig überschreiten." Dies empfänden Abeles Leute als große Erleichterung. Zuhause sei es immer noch am komfortabelsten. Wenn die Fahrer nach 20 Uhr in der Ausgangssperre unterwegs sind, können sie eine Pendlerbescheinigung vorweisen.

Insgesamt sei die Spedition von der Krise stark betroffen. "Uns hat Corona ziemlich erwischt", gibt Abele zu. Die Kundschaft sei vorwiegend in der Industrie angesiedelt: Wegen Kurzarbeit oder Entlassungen laufe dort jedoch längst nicht mehr alles rund. Vor allem der Sektor Maschinenbau, ein bedeutender Auftraggeber der Spedition, ist von der Krise gebeutelt – was sich auch auf die Logistik und auf den Arbeitsumfang des Transportunternehmens auswirkt. "Schon in den Monaten März und April hatten wir da erhebliche Einbußen", berichtet Abele.

In Schieflage sei seine Firma nicht. "Wir haben in den vergangenen Jahren nachhaltig gewirtschaftet und Rücklagen geschaffen, auf die wir jetzt zurückgreifen können". Eine schmerzliche Erfahrung blieb ihm trotz weitsichtiger Betriebsführung nicht erspart: "Das, was wir über Jahre mühsam angespart haben, war innerhalb von drei, vier Monaten aufgefressen." Auf die staatlichen Unterstützungen habe man darüber hinaus kaum zugreifen können.

Als Glück erweise sich für den Spediteur, dass sein Unternehmen breit aufgestellt ist und er nicht von einem Industriezweig abhängig ist. "Wir kommen durch und machen uns viele Gedanken, wie sich das Geschäft mit Corona verändern wird". Abele spricht von einer Neuausrichtung und "wichtigen Strategien" für die Zukunft.