Sinsheim. (tk) Stattliche 17 Tagesordnungspunkte waren bei der jüngsten Gemeinderatssitzung abzuhandeln, darunter einige große Themen. Aber das Salz in der Suppe sind oft die kleinen Dinge, die Zwischentöne, Bonmots und Fragen am Rande. Hier die Ratssplitter.

> Parkplätze abschaffen will Grünen-Rätin Anja Fürstenberger – und zwar aus Sicherheitsgründen auf Teilen des Karlsplatzes am Eingang zur Rosengasse. Es gehe um etwa 20 bis 35 Buchten in direkter Nähe des Spielplatzes und entlang der dortigen Bars und Spielhallen. Dafür spreche nach Ansicht Fürstenbergers der überhand nehmende Such- und Rangierverkehr. Kinder und Radfahrer würden gefährdet. "Inhaltlich beisammen" lägen Fürstenbergers Vorschlag und das Ansinnen der Verwaltung, sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht, da ohnehin geplant sei, diesen Bereich der Kernstadt zu begutachten und neu zu gestalten. Außerdem liege das neue Stadthallen-Parkhaus nicht weit vom Platz entfernt.

> Fridays for Future hatten bei ihrem jüngsten Protestzug angekündigt "Druck auf den Gemeinderat ausüben" zu wollen. Nun fragte Aktiv-für-Sinsheim-Sprecher Alex Hertel ins Rund, ob von diesem Druck "schon etwas angekommen ist". Offenbar nicht wirklich: Seit Längerem habe Albrecht der Gruppe einen Termin angeboten, der aber "nicht wahrgenommen" werde.

> Eine barrierefreie Bushaltestelle am neuen Elsenz-Quartier in der Muthstraße regte Grünen-Rat Alex Riederer an. Seiner Ansicht nach habe man die Einrichtung einer solchen "beim Kreisel-Bau in der Neulandstraße versäumt". Beim Großprojekt auf dem früheren Zweydinger-Areal kam es zu Straßenschäden, deren Reparatur und Kostenübernahme erst mit der Baugesellschaft geklärt würden, sagte Baudezernent Tobias Schutz. Danach würde die Haltestelle eingerichtet.

> Senioren-Stadtpläne regte Aktiv-für-Sinsheim-Stadtrat Thomas Edinger an, inspiriert von den neuen Kinder-Stadtplänen, die er "sehr gut gelungen" findet. Man könnte beides gemeinsam in der Tourist-Info auslegen. Die aktuellen Stadtpläne seien für Ältere "möglicherweise nicht so gut zu lesen". Nun sei ein solcher Stadtplan noch kein Thema gewesen, aber durchaus überlegenswert, hieß es. Beiläufig wurde erwähnt, dass die städtische Homepage gerade barrierefrei ausgebaut wird.

> 170.000 Euro Defizit im Freibad durch die Corona-Zeit drücken aufs Stadtsäckel. Rund 30.000 Besucher kamen in der kurzen Saison. Die Bilanz des Bads wollte Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin wissen.

> Eine Kriminalstatistik habe man in Sinsheim – zumindest gefühlt – schon seit Längerem nicht mehr gehört, sagte erneut Gmelin. Im November sollen die Zahlen laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht bekannt gegeben werden.

> Rot eingefärbte Fahrradspuren – auch diese regte Gmelin an – könnten im Bereich des Festplatzes für zusätzliche Sicherheit sorgen: "Was spricht dagegen, dass man solche schon einrichtet, bevor wir eine Rad-Konzeption haben?" Laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht dagegen spricht "die Polizei": Man könne derlei Dinge nicht eigenmächtig einrichten, es bedürfe einer "verkehrsrechtlichen Anordnung".

> Hustende und schupfende Bürger in der Verwaltungsstelle: "Was machen wir mit denen?", fragte Hilsbachs Ortsvorsteher Martin Gund angesichts des Corona-Ansteckungsrisikos. Er erlebe derlei Treffen relativ oft. Relativ selten sind sie offenbar im Rathaus: "Alles läuft sehr diszipliniert, fast übervorsichtig", sagte Albrecht. Gunds Frage blieb im Raum stehen.

> Eingezäunt und ungepflegt ist ein kleines Grundstück zwischen Musikschule und Kreis-Außenstelle. CDU-Rätin Ulrike Bauer fiel es auf: "Gehört das der Stadt oder dem Kreis?" Dazu Albrecht scherzhaft: "Wir kennen nicht jeden Quadratmeter, aber wenn’s schlecht gemäht ist, dann im Zweifelsfall dem Kreis."