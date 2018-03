Sinsheim. (tk) Die provisorische Behebung des Schadens ging schneller als viele dachten. Es war am vergangenen Sonntag, genau um 17.48 Uhr, als die Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken müsste, der in der Einsatzstatistik lapidar als "Hilfeleistung, klein" gelistet ist: Die "Sicherung einer Baustelle in der Muth- und Dührener Straße" betraf die im Moment größte, wohl auch komplexeste Baugrube im Stadtgebiet: Jene des "Wohnquartiers Elsenz Mitte" auf dem früheren Zweydinger-Gelände. Rund 22.000 Kubikmeter Erde werden hier ausgehoben, für den Bau von vier Wohnhäusern mit 66 Wohnungen, Penthouses und Seniorentagesstätte.

Auch das Technische Hilfswerk Sinsheim war anwesend; Baudezernent Tobias Schutz machte sich ein Bild von der Lage. Risse in der Decke der Muth- und Dührener Straße hatten sich in kurzer Zeit vergrößert. Teile des Fußgängerwegs senkten sich ab in Richtung der Baugrube. Schutz sagte noch am Sonntagabend, man müsse sperren zur Vorbeugung von Unfällen mit Radfahrern und Fußgängern. Nach etwas über einer Stunde waren die Absperrungen und Warnschilder gestellt.

Tatsächlich klafften in der Straßendecke über handbreite, mehrere Meter lange Risse. Pflastersteine des Fußgängerwegs waren zwischen die Spundwände gewandert, die dort im Winter mit großem technischem Aufwand gesetzt wurden. Die einzelnen Stahlplatten stecken bis zu zwölf Meter tief im Erdreich. Es ist faktisch der innerstädtische Teil der Elsenzaue, an dem hier gebaut wird. Projektentwickler und Investor Günter Kotlik von der Waibstadter GWG weiß, was das bedeutet. Mehrfach hat er das Projekt wegen des feuchten Terrains mit dem Bau eines Schiffs verglichen.

Nachdem die Rissbildung auffiel, wurde im Volksmund reichlich spekuliert: Muss die Muthstraße bald saniert und gesperrt werden? Was geschieht dann, wenn es zur selben Zeit zu Autobahnstaus kommt? Und hält die Muthstraße die schweren Baumaschinen überhaupt aus? Tatsächlich, sagte Günter Kotlik gestern im Gespräch mit der RNZ, hätte man die Risse schon seit Längerem beobachtet. Die Firma, die sie jetzt provisorisch verfüllt hat, sei darüber in Kenntnis gesetzt worden und habe zum Zeitpunkt der Absenkung "Gewehr bei Fuß gestanden". Dies erkläre, warum das Provisorium bereits am nächsten Tag weitgehend eingerichtet war. Zusätzlich wurden Baustellengitter entlang der schadhaften Gehwege aufgestellt.

"Natürlich nicht schön" sei der Vorfall für Kotlik, "aber ein normaler Vorgang." Auch gehöre ein gewisses unkalkulierbares Moment zum Wesen baulicher Großprojekte. "Was man rechnen kann, ist gerechnet", sagt Kotlik, selbst Architekt. So sei die Dicke der verwendeten Spundwände von Statikern aufs Projekt und die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt worden. Die Durchbiegung des Stahls im oberen Bereich liege am Erddruck; sicherlich spielten auch der reichliche Verkehr in Muth- und Dührener Straße und die schwer beladenen Baufahrzeuge eine Rolle. Dass die Gehwege nach Projektabschluss neu angelegt werden müssen, sei von vornherein klar gewesen.

Am Vorhaben als solches und an dessen Zeitplan ändere sich wegen der Risse nichts. Der Erdaushub soll bis Ostern abgeschlossen sein. Die Pfahlgründung sei ab Anfang April geplant.