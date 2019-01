Viele Gesichter und Seiten hat der Jahreswechsel am Krankenhaus und in der Notfallpraxis der Sinsheimer Ärzte Fotos: Tim Kegel/Christian Beck

Von Christian Beck und Tim Kegel

Sinsheim. Die Luftschlangen hängen noch an der Tür. Doch die Stimmung passt so gar nicht dazu. In den Augen der Krankenschwestern und Arzthelferinnen spiegelt sich Frust. Und Trauer. Vereinzelt findet sich im Augenwinkel eine Träne. Das Jahr ist erst wenige Stunden alt, doch zahlreiche Kräfte in der Ambulanz der GRN-Klinik mussten bereits um das Leben eines jungen Mannes kämpfen. Vergeblich, wie sich leider zeigt. "Drin wird jemand reanimiert", sagt eine Kraft genervt, "draußen tut der Hals weh." Denn der Wartebereich ist voll. Dort sitzen Frauen, denen es im Magen sticht. Oder eben im Hals brennt. Und die sich beschweren, warum alles so lange dauert.

Eben jene Haltung der Patienten werde immer mehr zum Problem - das haben Mitarbeiter der Ambulanz und des ärztlichen Notfalldienstes in der Vergangenheit wiederholt an die RNZ herangetragen. Doch hier fängt es bereits an: Wer nicht dort arbeitet, kann die zwei Anlaufstellen häufig nicht unterscheiden. Vor diesem Hintergrund haben zwei Redakteure die Nachtschicht begleitet.

> Die Notfallpraxis ist die Vertretung der Hausärzte: abends, nachts, am Wochenende und an Feiertagen. 30 Ärzte und 20 Arzthelferinnen wechseln sich hier in ihren Diensten ab. Parallel dazu werden Hausbesuche gemacht - wie Dr. Martin Oestreicher schildert "in einem riesigen Gebiet" zwischen Sinsheim, Eppingen-Mühlbach, Reichartshausen, Angelbachtal, Rauenberg und Rettigheim. Träger der Einrichtung ist die kassenärztliche Vereinigung. Am Kreiskrankenhaus der GRN ist die Notfallpraxis quasi "nur Mieter", bildet gemeinsam mit der Ambulanz das Notfallzentrum in Sinsheim. Der Synergieeffekt ist hoch, doch manchmal auch die Verwirrung: "Patienten ist der Träger nicht wichtig", schildert Nadine Schmidt (Name geändert), Arzthelferin der Notfallpraxis. "Sie wollen behandelt werden." 123 Fälle werden es sein in den kommenden 24 Stunden.

Dr. Martin Oestreicher und das Team der Ambulanz erlebten eine dramatische Nacht. Fotos: Tim Kegel/Christian Beck

> Oestreicher muss ran: Es ist 21 Uhr. Ein verwirrter Familienhund hat nach einem Mädchen geschnappt, ihr in den Fuß gezwickt. "Die Wunde ist nicht tief", stellt sich heraus, "keine Knochenhaut verletzt". Der Weg in die Ambulanz des Krankenhauses gleich nebenan bleibt der Patientin erspart. Der Arzt verbindet, impft gegen Tetanus. Draußen warten ein Vater und sein Kind, kauern im Neonlicht.

> 22.10 Uhr. Ein Paar erkundigt sich nach einer Patientin. Ein Arzt nimmt sich ihrer an. Der Abend fängt nicht gut an, heißt es am GRN-Empfang gegenüber dem Notfallzentrum. Wir erfahren, dass die Angehörige, eine ältere Frau, gestorben ist. Drei Minuten später sind da Urs und Leni Reiner aus Schwaigern; sie hält sich einen kugelrunden Babybauch. Das Neujahrsbaby? "Termin war Weihnachten." Glück und Unglück liegen dicht beisammen: "Da steht plötzlich jemand im Empfang. Alleine. Und weint: Verwandte verloren? Schlimme Diagnose?", schildert Elke Engelhart, die blonde Frau an der Pforte, für viele das Gesicht des Sinsheimer Krankenhauses. Seit 17 Jahren macht sie das.

An der Pforte verabschiedete sich Elke Engelhart von Hermann Eckhardt - zwei Gesichter des Sinsheimer Krankenhauses. Fotos: Tim Kegel/Christian Beck

> Hermann Eckardt kommt vorbei. Für viele auch ein Gesicht des Krankenhauses. Der stämmige Mann mit den weißen Haaren und dem freundlichen Blick hat seinen letzten Arbeitstag in Vollzeit an der Pforte hinter sich: "künftig nur noch 20 Prozent." Im Jogginganzug schaut er noch mal rein, wünscht guten Rutsch, 26 Jahre ist er hier im Dienst. Im Besprechungszimmer der Radiologie warten Lachs- und Käsehäppchen. Die Krankenhauspforte - schräg gegenüber des Notfallzentrums, trotzdem: "andere Baustelle".

> 23.30 Uhr: Dr. Sabine Launay kommt von den Hausbesuchen zurück: 19 waren es, über 250 Kilometer haben sie und eine Begleitperson zurückgelegt. Hinzu kamen 28 Telefonberatungen. Für die Ärztin steht vor Feierabend noch eine Leichenschau in einem Seniorenwohnheim an. Es wäre die vierte an diesem Tag. Doch Dr. Oestreicher übernimmt und entlässt sie in den Feierabend.

> "Wir unterstützen uns, wir passen auf einander auf. Es ist schon familiär hier", sagt Schmidt. Dies sei "wichtig fürs Gemüt", und wenn’s mal lauter wird, "hat man sich gegenseitig im Blick", sagt sie: "Jemand ruft durch oder kommt und schaut, ob alles okay ist." Wer diesen Beruf wähle, schildert sie, brauche "ein dickes Fell". Sätze wie: "Gibt’s hier nichts zu trinken, Schlampe?" hat sich die Krankenschwester aus der Ambulanz, die gerade in den Raum kommt, schon anhören müssen. Doch man erlebe auch "viel Dankbarkeit bei den Patienten".

> "Verrückter als 40 Jahre Arztpraxis" sei, was man im Nachtdienst alles erleben könne, sagt Martin Oestreicher. 2017 gab der Sinsheimer seine alteingesessene Praxis auf; führt aber seither - im Alter von 77 Jahren - die Dienste im Notfallzentrum weiter. Während er erzählt, sitzt draußen ein junges Paar; sie in Trainingshose, Hausschuhen und mit einem Eimer in der Hand. Ein junger Mann geht auf und ab, murmelt etwas auf Arabisch. Ein Anrufer schlägt an der Pforte im Krankenhaus auf. Freundlich aber bestimmt rät ihm Elke Engelhart dazu, "das neue Jahr nicht mit Lügen" zu beginnen und legt auf. Der ganz normale Wahnsinn.

> Verständigungsprobleme gehören zum Arbeitsalltag: In den frühen Morgenstunden kommt ein Paar, der Mann gestikuliert, seiner Frau gehe es "viel schlimm". Genauer erklären kann er die Beschwerden nicht, seine Begleiterin schweigt. Erst eine weitere Frau aus dem Wartebereich kann übersetzen: Sie hat Halsschmerzen.

> Sind das Mentalitätsunterschiede? Nicht unbedingt, finden die Bediensteten. Doch manche kulturelle Eigenheit macht den Krankenhausmitarbeitern durchaus zu schaffen: Vor einigen Wochen sei das Oberhaupt einer Sinti- und Roma-Familie auf der Intensivstation behandelt worden. Über Wochen hinweg hätten zwischen 60 und 80 Familienmitglieder dort ausgeharrt und für einigen Trubel gesorgt.

> Nicht jeder ist schwer krank: Ein Junge hat Nasenbluten. Mittlerweile ist es nach drei Uhr. Schmidt legt ihm einen Eisbeutel in den Nacken, kurze Zeit später schläft er tief und fest auf einem Stuhl. "Die Leute wissen sich heute oft nicht mehr zu helfen", erzählt sie resigniert. Und sie ist sich mit Krankenschwestern und Ärzten einig: An und unmittelbar nach den Feiertagen ist beim ärztlichen Notfalldienst besonders viel los. Denn dann hätten die Leute Zeit. Sätze wie "Kann ich schnell dran kommen, ich muss noch mit dem Hund raus", oder "Ich fliege aber in zwei Stunden in den Urlaub", fallen laut Schmidt immer wieder. Sie bleibe dann freundlich, ihr sei jedoch klar: So schlimm steht es um den Patienten offenbar nicht. Ihrer Erfahrung nach seien es häufig ältere und zurückhaltende Personen, die schwer krank sind, aber niemandem zur Last fallen wollen.

> "Wir behandeln nach Dringlichkeit", ist ein Satz, den Patienten immer wieder hören - da könnten Wartezeiten eben stark schwanken. So muss auch eine Frau warten, obwohl sich ihre Begleiterin immer wieder für sie stark macht. Schmerzen in der Brust habe sie, kurz darauf auch im Arm und im Rücken. Doch sie ist so ehrlich und erzählt, dass sie neben Hochprozentigem auch mehrere Dosen Energydrink intus hat. Dass es ihr damit nicht gut geht, überrascht niemanden. Ob in dieser Zeit fünf Krankenwagen zeitgleich einfahren, bekomme das Team in der Notfallpraxis nicht zwangsläufig mit. Doch dann brauchen die Patienten im Regelfall die ganze Aufmerksamkeit der Ambulanz. Dann sei es schlicht unmöglich, sich um vermeintliche Wehwehchen zu kümmern, selbst wenn diese dem Einzelnen noch so dringlich vorkommen. Viele verwechselten auch Notfallzentrum und Notaufnahme. Ersteres müsse jedoch entscheiden können, wann ein Patient eine intensivere Behandlung braucht.

> Silvester-Geschehen könne im Notfallzentrum sehr unterschiedlich sein. Komplizierte Verletzungen mit Raketen oder Böllern betreffen die Notfallpraxis eher selten: Oft werden derartig Verletzte von Notarzt und Krankenwagen direkt in Unfallkliniken oder die entsprechende Fachabteilung am Krankenhaus eingeliefert. Ein Jugendlicher dagegen hatte Glück: Mit Feuerwerk hat er sich im Gesicht verbrannt, seine Haut ist aber nur leicht gerötet. Er bekommt eine Salbe. Und natürlich spielt auch der Alkohol eine Rolle: Manche verhalten sich aggressiv, manche kämen "freundlich verpeilt", manche in Polizeibegleitung. Auch in dieser Nacht müssen sich mehrere Betrunkene in der Ambulanz übergeben. Später kommt noch ein Mann hinzu, der bei einer Schlägerei schwer verletzt wurde.

> Das Thema Sicherheit bewege die Mitarbeiter, erklärt Nadine Schmidt. Viele Frauen seien bereits angegangen worden, weil Patienten etwas bei der Behandlung nicht gepasst habe. Schmidt berichtet von einem Mann, der ihr gedroht habe, sie nach Schichtende auf dem Parkplatz niederzuschlagen. Und von Betrunkenen, die nach Discobesuchen Schlägereien im Krankenhaus austragen wollen. Sie wünscht sich deshalb einen Sicherheitsdienst, zumindest am Wochenende.

> Um 9 Uhr morgens ist die Schicht schließlich vorbei. Der Todesfall prägt die Stimmung nach wie vor. Doch Schmidt macht ihre Arbeit gerne, betont sie. Und ergänzt: "Von dem was hier passiert, nehme ich nichts mit nach Hause. Das habe ich in meiner Ausbildung gelernt."