Von Tim Kegel

Sinsheim. Der Verkehr ist und bleibt das große Thema in Sinsheim - auch im Rekord-Haushaltsjahr 2018. Doch auch die Stadthalle, Wohnen und allgemeine Sicherheit, Radwege und das magische Datum 2020 mit den Landesheimattagen werden die Diskussion der kommenden Jahre bestimmen. Trends und Stimmungen waren bei der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats in der Rohrbacher Kreuzgrundhalle herauszuhören.

> Wesentliche Eckpunkte: Der Haushalt der Stadt Sinsheim für 2018 ist rund 700 Seiten dick. Das Haushaltsvolumen liegt bei 117 Millionen Euro. Investitionen von 28 Millionen Euro sind geplant. Stadtkämmerer Ulrich Landwehr sprach von einem "fast ganz vollen Wasserglas" mit einigen "Sprüngen am oberen Glasrand". Es gibt Rekord-Gewerbesteuereinnahmen von 19 Millionen Euro. Steuererhöhungen sind keine geplant. Als Kehrseite der Medaille muss die Stadt 300.000 Euro mehr Umlage als im Vorjahr an den Rhein-Neckar-Kreis zahlen - insgesamt 13,8 Millionen Euro. Die Umlage ans Land erhöht sich um 500.000 Euro auf 10,6 Millionen Euro. Mit Ausnahme beim Wasser bleiben die Gebühren unverändert. Die Personalkosten im Rathaus liegen bei 24,3 Millionen Euro; sie lagen vor zehn Jahren noch bei knapp 12,7 Millionen Euro. Eine "konsequente Entschuldung" seit 2012 habe außerdem dazu geführt, dass die Zinsbelastung unter die Ein-Millionen-Euro-Marke rutschte. Trotzdem hat Sinsheim - inklusive der Stadtwerke - bis Ende 2018 voraussichtlich noch über 96 Millionen Euro Schulden.

> Investitionen im Überblick: Für die Stadthalle wird inzwischen mit zehn Millionen Euro gerechnet. Am Steinsberg sind rund 700.000 Euro angesetzt. Wirtschaft und Tourismus werden mit 357.000 Euro gefördert. Ein Schwerpunkt ist der Bereich Kinder, Jugend, Schulen mit über fünf Millionen Euro. Größte Einzelmaßnahme in dem Bereich ist die Sanierung des B-Baus der Theodor-Heuss-Schule mit knapp 2,6 Millionen Euro. In die Quartiersentwicklung, unter anderem des Dreikönig-Areals, fließen knapp 2,4 Millionen Euro. Über sechs Millionen Euro verschlingt der Tiefbau - Kanal- und Wassermaßnahmen nicht eingerechnet. Für stattliche 2,29 Millionen Euro will die Stadt Grundstücke kaufen. Rund 1,68 Millionen Euro sind für Straßen, Brücken und Parken angesetzt, 2,17 Millionen für den Hochwasserschutz, 1,86 Millionen für Baugebiete.

> In der Kritik: Mit auffallend kritischen Nebensätzen gingen sämtliche Fraktionssprecher mit manchen städtischen Planungen ins Gericht; kritischer jedenfalls als in den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats üblich. Kritik wurde auch am hohen Tempo und dem Aufwand laut, welche die Arbeit an etlichen Groß- und Zukunftsprojekten mit sich bringt, etwa durch lange Tagesordnungen, Sitzungen bis spät in die Nacht und der Einarbeitung in komplexe Zusammenhänge. Etliche Räte fordern bessere Abstimmungen mit der Verwaltung, etwa durch Prioritätenlisten. Der Haushalt wurde dennoch einstimmig verabschiedet - lediglich bei der Erhöhung des Wasserpreises durch die Stadtwerke gab es eine Gegenstimme. Durchweg wurde Rathaus und Stadtwerken ein sorgsames Wirtschaften bescheinigt.

> Jahresabschluss im Überblick: An den Verkehrsplanungen, speziell den Vorschlägen des beauftragten Planungsbüros nahm man reihum Anstoß. Kreisverkehrslösungen wurden in den Haushaltsreden genauso hinterfragt wie die Zukunftsprojekte Osttangente und Nordanbindung, nicht jeder im Gremium sieht hierin der Weisheit letzten Schluss. Zahlreiche kleine Lösungen dürften in den kommenden Debatten eine Rolle spielen. Weiterer Diskussionsbedarf zeichnet sich auch bei Detaillösungen an der Stadthalle und in deren Umfeld ab. Durch die Bank wurden Lösungen für Radfahrer und Fußgänger gefordert. Durch die Bank auch, will man aufs Sicherheitsgefühl der Sinsheimer eingehen - etwa durch materiell und administrativ bessere Ausstattung des städtischen Ordnungsdiensts. Der Schaffung von günstigem Wohnraum werden sich Gremium und Verwaltung mittelfristig ebenso annehmen müssen - alle fünf Redner des Abends hatten das Thema im Redemanuskript.